Абоненты «Триколора» массово жалуются на появление сообщения об «ошибке ноль» вместо показа оплаченных телеканалов. «360» разобрался, что происходит с приставкой и почему зрители остаются без сериалов, спортивных трансляций и новостей.

с чего всё началось

Тысячи абонентов «Триколора» жалуются на отказ в работе оборудования. Вместо просмотра программ, тв-приставка выдает текст: «ошибка ноль». При обращении к оператору, как пишет телеканал 360, абонентам советуют пройти стандартную процедуру перезагрузки приставки, пополнения баланса и так далее.

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