Общество

Абоненты «Триколора» обвинили оператора в глобальном обмане
URA.Ru
15:45

Тысячи абонентов «Триколора» жалуются на отказ в работе оборудования. Вместо просмотра программ, тв-приставка выдает текст: «ошибка ноль». При обращении к оператору, как пишет телеканал 360, абонентам советуют пройти стандартную процедуру перезагрузки приставки, пополнения баланса и так далее.
URA.Ru15:45
с чего всё началось

«Моя ошибка номер ноль»: абоненты «Триколора» подозревают оператора в глобальном обмане

Абоненты «Триколора» массово жалуются на появление сообщения об «ошибке ноль» вместо показа оплаченных телеканалов. «360» разобрался, что происходит с приставкой и почему зрители остаются без сериалов, спортивных трансляций и новостей.
Телеканал 360°04:00

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Абоненты «Триколора» обвинили оператора в глобальном обмане

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Абоненты «Триколора» заподозрили ТВ-оператора в обмане

Народные новости05:40

«Моя ошибка номер ноль»: абоненты «Триколора» подозревают оператора в глобальном обмане

Телеканал 360°04:00
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Автоматически обработано 7125 источников, обновлено в 22:11, Ашберн
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