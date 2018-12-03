Общество
Абоненты «Триколора» обвинили оператора в глобальном обмане
Абоненты «Триколора» обвинили оператора в глобальном обманеURA.Ru15:45
Тысячи абонентов «Триколора» жалуются на отказ в работе оборудования. Вместо просмотра программ, тв-приставка выдает текст: «ошибка ноль». При обращении к оператору, как пишет телеканал 360, абонентам советуют пройти стандартную процедуру перезагрузки приставки, пополнения баланса и так далее.
URA.Ru15:45
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с чего всё началось
Абоненты «Триколора» массово жалуются на появление сообщения об «ошибке ноль» вместо показа оплаченных телеканалов. «360» разобрался, что происходит с приставкой и почему зрители остаются без сериалов, спортивных трансляций и новостей.Телеканал 360°04:00
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