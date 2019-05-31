Абоненты МТС пожаловались на проблемы со связьюРБК 01:49

с чего всё началось

Абоненты МТС пожаловались на сбой в работе связи и сервисов мобильного оператора, следует из данных портала Downdetector.

Абоненты МТС пожаловались на проблемы со связью

Общество Массовые нарушения «антитабачного» закона выявил Роспотребнадзор Специалисты Роспотребнадзора в первом квартале 2019 года проверили четыре тысячи торговых точек с табачными изделиями и в каждой второй обнаружили нарушения.

Шоу-бизнес Певцов рассказал о своих комплексах и возможном уходе Дроздовой Народный артист России Дмитрий Певцов рассказал о семейной жизни с актрисой Ольгой Дроздовой, с которой состоит в официальном браке уже более 20 лет.

Армия и оружие Шесть батальонов ВДВ перевооружили на новейшую бронетехнику Командование Воздушно-десантных войск (ВДВ) подвело итоги деятельности и боевой учебы в зимнем периоде обучения с 1 декабря 2018 года по 30 апреля 2019 года.

Политика Зеленский опубликовал фото c тренировки в администрации президента Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу показал фотографию со своей тренировки в спортзале в администрации президента.

Общество Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году Новогодние каникулы в России в 2020 году будут короче, чем раньше, и продлятся восемь дней, пишет «Российская газета».

Общество Исследование выявило, куда чаще всего берут на работу пенсионеров Исследование показало, что за восемь лет работодателей, которые не принимают на работу специалистов пенсионного возраста, стало меньше почти на треть - 26% в 2019 году.

Политика Глава Туркмении подарил Медведеву щенка алабая Щенка пятнистого алабая получил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в подарок от президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова.

Гаджеты HP представила первый в мире лазерный принтер без картриджа Лазерный HP Neverstop Laser рассчитан на небольшие предприятия и в нем нет привычного для понимания картриджа, а заправка происходит без остановки печати.

Политика В Энгельсском районе Александра Стрелюхина заменит Дмитрий Тепин Как стало известно ИА "Взгляд-инфо", освободившееся кресло главы Энгельсского района займет нынешний министр строительства и ЖКХ области Дмитрий Тепин.

Шоу-бизнес Певица Валерия раскрыла бюджетный способ похудения к лету Стройному телу 51-летней артистки могут позавидовать молодые девушки. Исполнительница раскрыла бюджетный способ похудения к лету.

Политика В России могут полностью запретить тонировку автомобилей Депутаты— члены рабочей группы при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД в ближайшее время могут обсудить введение полного запрета тонировки частных автомобилей.

Политика Депутат Рады пообещал украинской ГТС судьбу металлолома Без договора с Россией о транзите газа украинская газотранспортная система превратится в металлолом.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у «Кемсоцинбанка» Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного общества «Кемеровский социально-инновационный банк» (АО «Кемсоцинбанк»).

Экономика Суд арестовал имущество братьев Ананьевых Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.

Происшествия Электричка сбила трех человек на станции Электрозаводская в Москве В Москве в районе железнодорожной станции Электрозаводская электричка сбила трех человек, переходивших пути.

Общество В Союзе архитекторов выбрали пять площадок для храма в Екатеринбурге Свердловское отделение Союза архитекторов России сформировало пять предпочтительных площадок для храма Святой Екатерины.

Политика Беглов пойдет на выборы губернатора Санкт-Петербурга самовыдвиженцем Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов пойдет на выборы губернатора города самовыдвиженцем.

Общество Мэр Анапы запретил тратить бюджетные деньги на концерт Волочковой Мэр Анапы Юрий Поляков дал поручение отменить электронные торги на услугу «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой».

Здоровье Депздрав предупредил москвичей о риске развития «кофейной» зависимости Кофе может вызывать зависимость, если его пить слишком часто, заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог столичного Департамента здравоохранения Евгений Брюн.

Происшествия В Шереметьево аварийно сел самолет А320 В московском аэропорту Шереметьево аварийно сел самолет А320, к нему едут 10 пожарных автоцистерн, сообщает ТАСС со ссылкой на слова источника в экстренных службах.