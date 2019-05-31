Общество

Абоненты МТС пожаловались на проблемы со связьюРБК 01:49

Абоненты МТС пожаловались на сбой в работе связи и сервисов мобильного оператора, следует из данных портала Downdetector.
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с чего всё началось
Абоненты оператора МТС 31 мая пожаловались на проблемы со связью, следует из данных портала Downdetector
, который отслеживает стабильность работы телекоммуникационных сервисов.
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Абоненты МТС в Иркутске пожаловались на проблемы со связью

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Абоненты МТС пожаловались на проблемы со связью

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Массовые нарушения «антитабачного» закона выявил Роспотребнадзор

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Шесть батальонов ВДВ перевооружили на новейшую бронетехнику

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Щенка пятнистого алабая получил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в подарок от президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова.
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Как стало известно ИА "Взгляд-инфо", освободившееся кресло главы Энгельсского района займет нынешний министр строительства и ЖКХ области Дмитрий Тепин.
Обновлено в 00:51
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В Москве в районе железнодорожной станции Электрозаводская электричка сбила трех человек, переходивших пути.
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В Союзе архитекторов выбрали пять площадок для храма в Екатеринбурге

Свердловское отделение Союза архитекторов России сформировало пять предпочтительных площадок для храма Святой Екатерины.
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Задержан украинский капитан затонувшего в Будапеште судна

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В распоряжении издания Autoblog оказались шпионские фотографии нового компактного кроссовера Kia, который в том числе появится и на российском рынке.
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Учёные назвали продукты, сокращающие жизнь

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