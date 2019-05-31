Общество
Абоненты МТС пожаловались на сбой в работе оператораDP.RU 02:48
Абоненты МТС пожаловались на сбой в работе мобильного оператора. Об этом в пятницу, 31 мая, сообщает сервис Downdetector. По данным портала, проблемы со связью начались около 08:30 по московскому времени.
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с чего всё началось
По данным портала Downdetector, который отслеживает стабильность работы телекоммуникационных сервисов, за период с 12 до 15 часов поступило около 1,5 тысячи жалоб от пользователей.ИрСити03:57
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Политика
В России началось производство новейшей ракеты «Союз-5»
Обновлено в 06:26
Политика
Зеленский уволил главу следственного управления СБУ
Украинский лидер Владимир Зеленский уволил главу следственного управления Службы безопасности Украины Григория Остафийчука.
Обновлено в 05:14
Политика
Бизнес-партнер Зеленского считает, что с Путиным можно договориться
Бизнес-партнер президента Украины Владимира Зеленского Борис Шефир считает, что с президентом РФ Владимиром Путиным можно договориться.
Обновлено в 06:09
Баскетбол
«Торонто» переиграл «Голден Стэйт» в первом матче финала НБА
«Торонто» дома одержал победу над «Голден Стэйт» в стартовом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации, встреча завершилась со счетом 118:109.
Обновлено в 03:34
Политика
В Великобритании Ассанж подвергался психологическим пыткам
Симптомы, выявленные у основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, говорят том, что в течение нескольких лет подвергался психологическим пыткам в Великобритании.
Обновлено в 01:50
Политика
Китай создаст чёрный список иностранных компаний
Минкоммерции КНР заявило, что создаст чёрный список иностранных компаний и физических лиц.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирован Тимур Бекмамбетов
Обновлено в 05:20
Политика
Путин присвоил имена аэропортам
Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам.
Обновлено в 05:34
Футбол
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв госпитализирован
Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв госпитализирован из-за проблем со здоровьем.
Обновлено в 05:12
Здоровье
Минздрав поддержал запрет на курение кальянов в ресторанах и кафе
Минздрав поддерживает запрет курения кальянов в ресторанах и кафе, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.
Обновлено в 02:10
Происшествия
Самолет времен Второй мировой разбился в Польше
Обновлено в 06:37
Общество
Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено в 02:16
Шоу-бизнес
Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак
Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.
Обновлено вчера в 05:13
Происшествия
Суд отправил в психбольницу курсанта, обвинявшегося в терроризме
Московский окружной военный суд (МОВС) направил на принудительное лечение курсанта петербургской Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского Вадима Осипова и освободил его от уголовной ответственности.
Обновлено в 06:00
Общество
Роструд призвал сокращать рабочий день в жару
В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.
Обновлено вчера в 22:42
Общество
Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт
Россиян освободили от роуминга С 1 июня в России законодательно закрепляется отмена национального и внутрисетевого роуминга.
Обновлено вчера в 20:15
Общество
Суд отказал в изъятии косаток и белух из «китовой тюрьмы»
Южно-Сахалинский городской суд частично удовлетворил иск зоозащитников о выпуске белух и косаток из «китовой тюрьмы» в бухте Средняя в Приморье.
Обновлено в 06:18
Политика
Аваков не намерен баллотироваться в Раду
Глава МВД Украины Арсен Аваков не намерен участвовать в парламентских выборах.
Обновлено в 05:20
Общество
Росконтроль проверил суфле «Птичье молоко»
В канун Международного детского дня эксперты Росконтроля провели экспертизу глазированного суфле следующих марок: "Птичье молоко" ("Рот Фронт"), "Птица Дивная" ("Акконд"), "Волжская птичка", "Коммунарка", "Шарлиз", "Птичьи сказки".
Обновлено в 05:39
Политика
Bloomberg сообщил об отказе России продать Ирану С-400
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия
Мосгорсуд оставил в силе приговор националисту Марцинкевичу
"Суд постановил оставить в силе приговор в отношении Максима Марцинкевича и ряда других осужденных", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 06:08
Происшествия
В Астрахани должника по алиментам достали из могилы
Обновлено в 03:28
Политика
Зеленский выложил фото своей тренировки в администрации президента
Лидер Украины Владимир Зеленский выложил фото своей тренировки в здании администрации президента.
Обновлено в 05:41
Экономика
СМИ раскрыли схему получения Ходорковским контроля над ЮКОСом
Михаил Ходорковский получил контроль над государственным ЮКОСом, расплатившись государственными же деньгами, хранившимися в банке "Менатеп", заявляют авторы расследования, вышедшего в пятницу на телеканале НТВ.
Обновлено в 06:30
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году
В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".
Обновлено в 02:15
Политика
Кремль назвал условие для первой встречи Путина с Зеленским
24 мая пресс-секретарь российского лидера уже заявлял, что саммит в нормандском формате должен проходить на фоне сформировавшегося мировоззрения у новой политической команды на Украине.
Обновлено в 06:08
Экономика
Акционеры «Акрона» утвердили дивиденды за 2018 год
Акционеры "Акрона" на годовом общем собрании утвердили дивиденды за 2018 год в размере 135 рублей на бумагу, следует из материалов компании.
Обновлено в 05:33