Общество

Абоненты МТС пожаловались на сбой в работе оператораDP.RU 02:48

Абоненты МТС пожаловались на сбой в работе мобильного оператора. Об этом в пятницу, 31 мая, сообщает сервис Downdetector. По данным портала, проблемы со связью начались около 08:30 по московскому времени.
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По данным портала Downdetector
, который отслеживает стабильность работы телекоммуникационных сервисов, за период с 12 до 15 часов поступило около 1,5 тысячи жалоб от пользователей.
ИрСити03:57

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Связь оператора МТС восстановилась в Иркутской области

ИрСити03:57

Абоненты МТС пожаловались на проблемы со связью

РБК01:49

У абонентов МТС проблемы со связью. Оператор ситуацию пока не комментирует

Вести Иркутск02:01

МТС: жители региона могли испытывать сложности со связью из-за работ на сети

Твой Иркутск03:55

В МТС назвали возможные причины сбоя сети в Иркутской области

Телеинформ03:44

Представитель МТС назвал причину проблем со связью в Иркутске

ИА Альтаир03:38

Сбои на МТС: без связи остались абоненты в Иркутске, Ангарске, Улан-Удэ, Новосибирске

КП - Иркутск01:32
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Политика

В России началось производство новейшей ракеты «Союз-5»

Обновлено в 06:26
Политика

Зеленский уволил главу следственного управления СБУ

Украинский лидер Владимир Зеленский уволил главу следственного управления Службы безопасности Украины Григория Остафийчука.
Обновлено в 05:14
Политика

Бизнес-партнер Зеленского считает, что с Путиным можно договориться

Бизнес-партнер президента Украины Владимира Зеленского Борис Шефир считает, что с президентом РФ Владимиром Путиным можно договориться.
Обновлено в 06:09
Баскетбол

«Торонто» переиграл «Голден Стэйт» в первом матче финала НБА

«Торонто» дома одержал победу над «Голден Стэйт» в стартовом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации, встреча завершилась со счетом 118:109.
Обновлено в 03:34
Политика

В Великобритании Ассанж подвергался психологическим пыткам

Симптомы, выявленные у основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, говорят том, что в течение нескольких лет подвергался психологическим пыткам в Великобритании.
Обновлено в 01:50
Происшествия

Древарх обстрелял из автомата с мочой охранников на Шиесе

Обновлено в 03:22
Политика

Китай создаст чёрный список иностранных компаний

Минкоммерции КНР заявило, что создаст чёрный список иностранных компаний и физических лиц.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирован Тимур Бекмамбетов

Обновлено в 05:20
Политика

Путин присвоил имена аэропортам

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам.
Обновлено в 05:34
Футбол

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв госпитализирован

Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв госпитализирован из-за проблем со здоровьем.
Обновлено в 05:12
Политика

Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17

Обновлено в 02:30
Здоровье

Минздрав поддержал запрет на курение кальянов в ресторанах и кафе

Минздрав поддерживает запрет курения кальянов в ресторанах и кафе, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.
Обновлено в 02:10
Происшествия

Самолет времен Второй мировой разбился в Польше

Обновлено в 06:37
Общество

Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета

Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено в 02:16
Шоу-бизнес

Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак

Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.
Обновлено вчера в 05:13
Происшествия

Россиянин попытался изнасиловать гражданку США возле московского метро

Обновлено в 06:10
Происшествия

Суд отправил в психбольницу курсанта, обвинявшегося в терроризме

Московский окружной военный суд (МОВС) направил на принудительное лечение курсанта петербургской Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского Вадима Осипова и освободил его от уголовной ответственности.
Обновлено в 06:00
Общество

Роструд призвал сокращать рабочий день в жару

В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.
Обновлено вчера в 22:42
Общество

Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт

Россиян освободили от роуминга С 1 июня в России законодательно закрепляется отмена национального и внутрисетевого роуминга.
Обновлено вчера в 20:15
Общество

Суд отказал в изъятии косаток и белух из «китовой тюрьмы»

Южно-Сахалинский городской суд частично удовлетворил иск зоозащитников о выпуске белух и косаток из «китовой тюрьмы» в бухте Средняя в Приморье.
Обновлено в 06:18
Политика

Аваков не намерен баллотироваться в Раду

Глава МВД Украины Арсен Аваков не намерен участвовать в парламентских выборах.
Обновлено в 05:20
Общество

Росконтроль проверил суфле «Птичье молоко»

В канун Международного детского дня эксперты Росконтроля провели экспертизу глазированного суфле следующих марок: "Птичье молоко" ("Рот Фронт"), "Птица Дивная" ("Акконд"), "Волжская птичка", "Коммунарка", "Шарлиз", "Птичьи сказки".
Обновлено в 05:39
Политика

Bloomberg сообщил об отказе России продать Ирану С-400

Обновлено вчера в 14:59
Происшествия

Мосгорсуд оставил в силе приговор националисту Марцинкевичу

"Суд постановил оставить в силе приговор в отношении Максима Марцинкевича и ряда других осужденных", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 06:08
Происшествия

В Астрахани должника по алиментам достали из могилы

Обновлено в 03:28
Политика

Зеленский выложил фото своей тренировки в администрации президента

Лидер Украины Владимир Зеленский выложил фото своей тренировки в здании администрации президента.
Обновлено в 05:41
Экономика

СМИ раскрыли схему получения Ходорковским контроля над ЮКОСом

Михаил Ходорковский получил контроль над государственным ЮКОСом, расплатившись государственными же деньгами, хранившимися в банке "Менатеп", заявляют авторы расследования, вышедшего в пятницу на телеканале НТВ.
Обновлено в 06:30
Общество

Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году

В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".
Обновлено в 02:15
Политика

Кремль назвал условие для первой встречи Путина с Зеленским

24 мая пресс-секретарь российского лидера уже заявлял, что саммит в нормандском формате должен проходить на фоне сформировавшегося мировоззрения у новой политической команды на Украине.
Обновлено в 06:08
Экономика

Акционеры «Акрона» утвердили дивиденды за 2018 год

Акционеры "Акрона" на годовом общем собрании утвердили дивиденды за 2018 год в размере 135 рублей на бумагу, следует из материалов компании.
Обновлено в 05:33
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