Абоненты МТС пожаловались на сбой в работе оператораDP.RU 02:48

с чего всё началось

Абоненты МТС пожаловались на сбой в работе мобильного оператора. Об этом в пятницу, 31 мая, сообщает сервис Downdetector. По данным портала, проблемы со связью начались около 08:30 по московскому времени.

Абоненты МТС пожаловались на сбой в работе оператора

Политика Зеленский уволил главу следственного управления СБУ Украинский лидер Владимир Зеленский уволил главу следственного управления Службы безопасности Украины Григория Остафийчука.

Политика Бизнес-партнер Зеленского считает, что с Путиным можно договориться Бизнес-партнер президента Украины Владимира Зеленского Борис Шефир считает, что с президентом РФ Владимиром Путиным можно договориться.

Баскетбол «Торонто» переиграл «Голден Стэйт» в первом матче финала НБА «Торонто» дома одержал победу над «Голден Стэйт» в стартовом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации, встреча завершилась со счетом 118:109.

Политика В Великобритании Ассанж подвергался психологическим пыткам Симптомы, выявленные у основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, говорят том, что в течение нескольких лет подвергался психологическим пыткам в Великобритании.

Политика Китай создаст чёрный список иностранных компаний Минкоммерции КНР заявило, что создаст чёрный список иностранных компаний и физических лиц.

Политика Путин присвоил имена аэропортам Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам.

Футбол Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв госпитализирован Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв госпитализирован из-за проблем со здоровьем.

Здоровье Минздрав поддержал запрет на курение кальянов в ресторанах и кафе Минздрав поддерживает запрет курения кальянов в ресторанах и кафе, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Общество Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.

Шоу-бизнес Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.

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Общество Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт Россиян освободили от роуминга С 1 июня в России законодательно закрепляется отмена национального и внутрисетевого роуминга.

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Экономика СМИ раскрыли схему получения Ходорковским контроля над ЮКОСом Михаил Ходорковский получил контроль над государственным ЮКОСом, расплатившись государственными же деньгами, хранившимися в банке "Менатеп", заявляют авторы расследования, вышедшего в пятницу на телеканале НТВ.

Общество Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".

Политика Кремль назвал условие для первой встречи Путина с Зеленским 24 мая пресс-секретарь российского лидера уже заявлял, что саммит в нормандском формате должен проходить на фоне сформировавшегося мировоззрения у новой политической команды на Украине.