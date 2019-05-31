Общество
Абоненты МТС пожаловались на сбои в работе оператораLife.ru 02:10
Ряд абонентов МТС пожаловался на сбои в работе мобильного оператора. Об этом свидетельствует портал Downdetector, который отслеживает работу популярных ресурсов. Неполадки в работе оператора начались около семи часов утра.
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с чего всё началось
По данным портала Downdetector, который отслеживает стабильность работы телекоммуникационных сервисов, за период с 12 до 15 часов поступило около 1,5 тысячи жалоб от пользователей.ИрСити03:57
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Шоу-бизнес
Бузова вернет одежду пожаловавшемуся на нее дизайнеру Balenciaga
Модный дизайнер попросил певицу и звезду «Дома-2» Ольгу Бузову не носить больше вещи его бренда.
Обновлено в 01:44
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году
В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".
Обновлено в 02:15
Культура
Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу
Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.
Обновлено в 05:19
Экономика
Лисин анекдотом про кур описал, как государство регулирует бизнес
Общаясь с журналистами, бизнесмен, чтобы проиллюстрировать тезис о рисках госрегулирования для бизнеса, вновь прибег к жанру анекдота.
Обновлено в 06:40
Транспорт
В Москве инспекторы-роллеры начали проверять платные парковки
Инспекторы ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" начали проверять платную парковку на роликовых коньках, данный проект реализовывается в целях повышения качества администрирования, сообщили в пресс-службе "АМПП".
Обновлено в 06:58
Общество
Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено в 02:16
Авто
Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»
Портал "Лада Онлайн" выяснил и ориентировочные цены такого дома на колесах - от 1 150 000 до 1 800 000 рублей.
Обновлено вчера в 09:04
Армия и оружие
Савченко: армейские склады взрывали по личному приказу Порошенко
Склад боеприпасов украинской армии в Харьковской области был взорван по приказу экс-президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 04:43
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Политика
Путин присвоил аэропортам имена великих россиян
Обновлено в 05:51
Политика
В России хотят полностью запретить тонировку автомобилей
Депутаты Госдумы обсудят возможность полного запрета тонировки на частных автомобилях россиян.
Обновлено в 03:44
Футбол
Конте вошел в пятерку самых высокооплачиваемых тренеров мира
О назначении Конте стало известно в пятницу.
Обновлено в 06:00
Политика
FT: Huawei выслала американских сотрудников
Китайская компания Huawei дала указание своим сотрудникам отменить ряд технических встреч с представителями США, а также выслала американцев, работавших в филиале корпорации в городе Шэньчжээнь, в Соединенные Штаты.
Обновлено в 06:02
Происшествия
Полиция разыскивает кассира из Башкирии, укравшую 23 миллиона рублей
Четыре дня назад Хайруллина вынула из кассы девять миллионов рублей, почти 141 тысячу долларов и более 100 тысяч евро.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Трое погибли в результате захвата заложников в Цюрихе
60-летний мужчина захватил двух женщин в заложники в одном из домов в швейцарском Цюрихе.
Обновлено в 07:36
Футбол
Черчесов объяснил попадание четырех вратарей в заявку сборной России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал решение вызвать четырех вратарей на июньские матчи отбора к Евро-2020 против Сан-Марино и Кипра.
Обновлено в 07:48
Происшествия
В Венгрии задержан капитан столкнувшегося с прогулочным катером судна
Венгерская полиция задержала капитана судна, которое столкнулось в среду вечером с прогулочным катером на Дунае в Будапеште.
Обновлено вчера в 20:38
Происшествия
Военный суд отправил на лечение обвиняемого в терроризме курсанта
Московский окружной военный суд освободил от уголовного преследования и направил на принудительное лечение в психиатрический стационар курсанта Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского Вадима Осипова по делу о терроризме за рисунок захвата казармы.
Обновлено в 08:10
Политика
Российского дипломата в Косово объявили персоной нон грата
Российского дипломата, сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова с 31 мая объявили персоной нон грата в этой непризнанной республике.
Обновлено в 08:02
Происшествия
В Астрахани должника по алиментам достали из могилы
В Астрахани судебные приставы разыскали на кладбище должника по алиментам, который пытался спрятаться в выкопанной могиле.
Обновлено в 03:28
Происшествия
Электричка сбила трех человек на станции Электрозаводская в Москве
В Москве в районе железнодорожной станции Электрозаводская электричка сбила трех человек, переходивших пути.
Обновлено в 03:08
Происшествия
В деле «Седьмой студии» появился новый подозреваемый
В деле "Седьмой студии" появился седьмой подозреваемый.
Обновлено в 08:03
Экономика
НТВ опубликовал детали по новому делу против Ходорковского
Обновлено в 06:51
Шоу-бизнес
Муж Анны Нетребко рассказал, как феноменально похудел
Столкнувшись с проблемами со здоровьем, вызванными лишним весом, артист нанял личного тренера и в короткий срок феноменально преобразился.
Обновлено в 05:30
Происшествия
В Екатеринбурге отстраняют от работы депутата гордумы
Обновлено в 08:07
Политика
Стало известно о планах Зеленского на переговоры с Россией
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк в эфире политического шоу «Право на власть» на принадлежащем олигарху Игорю Коломойскому телеканале «1+1» рассказал об условиях, при которых Киев начнет диалог с Москвой.
Обновлено в 07:14
Общество
С 1 июня ульяновцы попрощаются с роумингом
Цитируя Парламентскую газету, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что следующая цель – решить вопрос с роумингом между Россией и Белоруссией.
Обновлено в 03:17
Происшествия
«Аэрофлот» ответил на слова эксперта МАК о причинах катастрофы SSJ
Промежуточный отчет о катастрофе в Шереметьево будет опубликован 5 июня, заявил ведущий эксперт МАК Владимир Кофман, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 16:50