Абоненты МТС пожаловались на сбои в работе оператораLife.ru 02:10

с чего всё началось

Ряд абонентов МТС пожаловался на сбои в работе мобильного оператора. Об этом свидетельствует портал Downdetector, который отслеживает работу популярных ресурсов. Неполадки в работе оператора начались около семи часов утра.

Абоненты МТС пожаловались на сбои в работе оператора

Шоу-бизнес Бузова вернет одежду пожаловавшемуся на нее дизайнеру Balenciaga Модный дизайнер попросил певицу и звезду «Дома-2» Ольгу Бузову не носить больше вещи его бренда.

Общество Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".

Культура Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.

Экономика Лисин анекдотом про кур описал, как государство регулирует бизнес Общаясь с журналистами, бизнесмен, чтобы проиллюстрировать тезис о рисках госрегулирования для бизнеса, вновь прибег к жанру анекдота.

Транспорт В Москве инспекторы-роллеры начали проверять платные парковки Инспекторы ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" начали проверять платную парковку на роликовых коньках, данный проект реализовывается в целях повышения качества администрирования, сообщили в пресс-службе "АМПП".

Общество Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.

Авто Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах» Портал "Лада Онлайн" выяснил и ориентировочные цены такого дома на колесах - от 1 150 000 до 1 800 000 рублей.

Армия и оружие Савченко: армейские склады взрывали по личному приказу Порошенко Склад боеприпасов украинской армии в Харьковской области был взорван по приказу экс-президента Украины Петра Порошенко.

Политика Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17 Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.

Политика В России хотят полностью запретить тонировку автомобилей Депутаты Госдумы обсудят возможность полного запрета тонировки на частных автомобилях россиян.

Политика FT: Huawei выслала американских сотрудников Китайская компания Huawei дала указание своим сотрудникам отменить ряд технических встреч с представителями США, а также выслала американцев, работавших в филиале корпорации в городе Шэньчжээнь, в Соединенные Штаты.

Происшествия Полиция разыскивает кассира из Башкирии, укравшую 23 миллиона рублей Четыре дня назад Хайруллина вынула из кассы девять миллионов рублей, почти 141 тысячу долларов и более 100 тысяч евро.

Происшествия Трое погибли в результате захвата заложников в Цюрихе 60-летний мужчина захватил двух женщин в заложники в одном из домов в швейцарском Цюрихе.

Футбол Черчесов объяснил попадание четырех вратарей в заявку сборной России Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал решение вызвать четырех вратарей на июньские матчи отбора к Евро-2020 против Сан-Марино и Кипра.

Происшествия В Венгрии задержан капитан столкнувшегося с прогулочным катером судна Венгерская полиция задержала капитана судна, которое столкнулось в среду вечером с прогулочным катером на Дунае в Будапеште.

Происшествия Военный суд отправил на лечение обвиняемого в терроризме курсанта Московский окружной военный суд освободил от уголовного преследования и направил на принудительное лечение в психиатрический стационар курсанта Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского Вадима Осипова по делу о терроризме за рисунок захвата казармы.

Политика Российского дипломата в Косово объявили персоной нон грата Российского дипломата, сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова с 31 мая объявили персоной нон грата в этой непризнанной республике.

Происшествия В Астрахани должника по алиментам достали из могилы В Астрахани судебные приставы разыскали на кладбище должника по алиментам, который пытался спрятаться в выкопанной могиле.

Происшествия Электричка сбила трех человек на станции Электрозаводская в Москве В Москве в районе железнодорожной станции Электрозаводская электричка сбила трех человек, переходивших пути.

Шоу-бизнес Муж Анны Нетребко рассказал, как феноменально похудел Столкнувшись с проблемами со здоровьем, вызванными лишним весом, артист нанял личного тренера и в короткий срок феноменально преобразился.

Политика Стало известно о планах Зеленского на переговоры с Россией Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк в эфире политического шоу «Право на власть» на принадлежащем олигарху Игорю Коломойскому телеканале «1+1» рассказал об условиях, при которых Киев начнет диалог с Москвой.

Общество С 1 июня ульяновцы попрощаются с роумингом Цитируя Парламентскую газету, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что следующая цель – решить вопрос с роумингом между Россией и Белоруссией.