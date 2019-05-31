Общество

Абоненты МТС пожаловались на сбои в работе оператораLife.ru 02:10

Ряд абонентов МТС пожаловался на сбои в работе мобильного оператора. Об этом свидетельствует портал Downdetector, который отслеживает работу популярных ресурсов. Неполадки в работе оператора начались около семи часов утра.
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с чего всё началось
По данным портала Downdetector
, который отслеживает стабильность работы телекоммуникационных сервисов, за период с 12 до 15 часов поступило около 1,5 тысячи жалоб от пользователей.
ИрСити03:57

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Связь оператора МТС восстановилась в Иркутской области

ИрСити03:57

Абоненты МТС пожаловались на проблемы со связью

РБК01:49

Сбои на МТС: без связи остались абоненты в Иркутске, Ангарске, Улан-Удэ, Новосибирске

КП - Иркутск01:32

МТС: жители региона могли испытывать сложности со связью из-за работ на сети

Твой Иркутск03:55

В МТС назвали возможные причины сбоя сети в Иркутской области

Телеинформ03:44

Представитель МТС назвал причину проблем со связью в Иркутске

ИА Альтаир03:38

У абонентов МТС проблемы со связью. Оператор ситуацию пока не комментирует

Вести Иркутск02:01
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 05:26, Ашберн
Происшествия

В новосибирском метрополитене остановились поезда

Обновлено в 05:17
Экономика

Назван самый богатый ректор в России

Сообщается, что он стал лидером рейтинга самых богатых ректоров России в четвертый раз.
Обновлено в 02:52
Футбол

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв госпитализирован

Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв госпитализирован из-за проблем со здоровьем.
Обновлено в 05:12
Финансы

Москва и Пекин не спешат перейти на расчеты в нацвалютах

Несмотря на объявленный правительством курс на «дедолларизацию» экономики и торговли, доля расчетов России и Китая в рублях и юанях снизилась по итогам 2018 года.
Обновлено в 03:41
Футбол

Дзюба выбрал топ-3 лучших игроков сезона

Обновлено вчера в 17:30
Политика

Лондону указали на свидетельства пыток Ассанжа

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подвергается психологическим пыткам со стороны британских властей.
Обновлено в 01:55
Происшествия

Древарх обстрелял из автомата с мочой охранников на Шиесе

Обновлено в 03:22
Кино

Из российской версии байопика про Элтона Джона вырезали гей-сцены

Обновлено в 03:08
Космос

На Восточном завершили электрические испытания спутника «Метеор-М»

Обновлено в 00:21
Наука

Пуск российской термоядерной установки намечен на конец 2020 года

Обновлено вчера в 21:27
Шоу-бизнес

Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак

Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.
Обновлено вчера в 05:13
Политика

В России хотят полностью запретить тонировку автомобилей

Депутаты Госдумы обсудят возможность полного запрета тонировки на частных автомобилях россиян.
Обновлено в 03:44
Политика

В Раде заявили, что стенограмма встречи депутатов с Зеленским была изменена

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что из текста стенограммы встречи президента Владимира Зеленского с лидерами фракций, который был обнародован администрацией президента, исчезли фрагменты заявлений.
Обновлено в 05:08
Происшествия

В Кабардино-Балкарии задержали 12 высокопоставленных сотрудников МВД

Следственные органы республики подозревают ряд должностных лиц регионального МВД, в числе которых начальники районных отделов полиции и отделений ГИБДД, в создании и участии в преступном сообществе, а также в получении взяток в особо крупном размере.
Обновлено вчера в 05:53
Общество

Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году

В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".
Обновлено в 02:15
Политика

Парубий пообещал команде Зеленского «горящую землю под ногами»

Парубий заявил, что снова слышит от представителей команды президента Владимира Зеленского заявления о возможной отмене языкового закона или закона о декоммунизации.
Обновлено в 04:52
Общество

В России более 100 детей выпали из окон с начала 2019 года

На территории России с начала 2019 года из окон выпали более 100 детей.
Обновлено в 05:02
Происшествия

В Венгрии задержали капитана судна, столкнувшегося с катером на Дунае

Обновлено вчера в 16:54
Здоровье

Минздрав поддержал запрет на курение кальянов в ресторанах и кафе

Минздрав поддерживает запрет курения кальянов в ресторанах и кафе, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.
Обновлено в 02:10
Наука

Тепловой аналог черной дыры согласуется с теорией излучения Хокинга

Группа исследователей из Израильского технологического института обнаружила, что созданная ими тепловая аналоговая черная дыра согласуется с теорией излучения Хокинга.
Обновлено в 04:21
Шоу-бизнес

Звезда «Игры престолов» Софи Тернер сыграет вторую свадьбу с мужем Джо Джонасом

Звезда «Игры престолов» британская актриса Софи Тернер планирует сыграть вторую свадьбу со своим американским мужем Джо Джонасом.
Обновлено в 04:37
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у кемеровского «Кемсоцинбанка»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Кемсоцинбанк». Об этом говорится в сообщении регулятора.
Обновлено вчера в 22:06
Здоровье

Счетная палата усомнилась в доступности проектов по ЗОЖ для россиян

Переход на здоровое питание и регулярные тренировки в рамках нацпроектов может оказаться не по карману многим россиянам, заявила аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова в интервью РИА Новости.
Обновлено в 02:43
Общество

Исследование выявило, куда чаще всего берут на работу пенсионеров

Исследование показало, что за восемь лет работодателей, которые не принимают на работу специалистов пенсионного возраста, стало меньше почти на треть - 26% в 2019 году.
Обновлено вчера в 20:38
Политика

Лавров заявил, что власти Косово «отбились от рук»

В результате покровительства со стороны Вашингтона и Брюсселя косовские власти стали испытывать чувство безнаказанности и «отбились от рук».
Обновлено в 02:10
Политика

Секретарь СНБО Украины: Зеленский с Россией пока не контактировал

Взаимоотношений президента Украины Владимира Зеленского с Российской Федерацией пока нет, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк 30 мая на телеканале «1+1».
Обновлено вчера в 20:36
Политика

Зеленский выложил фото своей тренировки в администрации президента

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Facebook фотографию со своей тренировки в спортзале в администрации президента.
Обновлено в 04:40
Политика

Путин присвоил имена выдающихся россиян аэропортам

Президент России Владимир Путин присвоил аэропортам имена выдающихся деятелей России в рамках общенационального конкурса «Великие имена России».
Обновлено в 05:19
Политика

Минюст решил ликвидировать три партии

Что касается оснований для подачи соответствующих исков, в Минюсте напомнили: по закону «О политических партиях» партия может быть ликвидирована, если не участвует в выборах семь лет подряд.
Обновлено в 04:15
Авто

Гиперкар Pagani Huayra Dragon замечен на тестах

По мнению специалистов издания speedme.ru, в новой версии Pagani Huayra Dragon показатели производительности могут быть выше.
Обновлено вчера в 01:47
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