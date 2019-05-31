Абоненты МТС пожаловались на сбои в работе оператораLife.ru 02:10

с чего всё началось

Ряд абонентов МТС пожаловался на сбои в работе мобильного оператора. Об этом свидетельствует портал Downdetector, который отслеживает работу популярных ресурсов. Неполадки в работе оператора начались около семи часов утра.

Абоненты МТС пожаловались на сбои в работе оператора

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