с чего всё началось

Сбой произошел в работе мобильного оператора «Билайн». Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Абоненты «Билайна» пожаловались на сбой в работе оператора

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