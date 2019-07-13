Технологии

Абоненты «Билайна» пожаловались на сбой в работе оператораТелеканал 360° 09:52

Сбой произошел в работе мобильного оператора «Билайн». Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.
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с чего всё началось
Ранее портал Downdetector
 сообщил, что в западной части РФ у 71% пользователей были зафиксированы проблемы с мобильной связью, 10% столкнулись с отсутствием мобильного Интернета.
News.ru12:40

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«Билайн» сообщил о полном восстановлении услуг связи в Подмосковье

ТАСС11:50

В работе «Билайна» в Подмосковье произошел сбой

РБК08:50

В работе «Билайна» произошел сбой

РИА Новости10:08

«Билайн» подтвердил сбои в работе сети в Подмосковье

Говорит Москва12:40

В работе «Билайна» произошел сбой

Rambler News Service07:24

«Билайн» сообщил о восстановлении работы в Подмосковье

Коммерсантъ12:00

«Билайн» заявил о полном восстановлении услуг связи в Подмосковье

RT на русском12:42
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 17:17, Вашингтон
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Скабеева назвала внесение Малахова в базу «Миротворца» шизофренией

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Футбол

Ростов — Оренбург 2:1

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Тренер «Болоньи» Михайлович сообщил, что болен лейкемией

У бывшего сербского футболиста, а ныне тренера итальянской «Болоньи» Синиши Михайловича диагностирована лейкемия.
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Ученые ищут разгадку самых странных сигналов из глубин Вселенной

Быстрые радиовсплески изучают более десяти лет.
Обновлено вчера в 01:00
Политика

В Крыму отметили, что Зеленский взял пример с Путина

Обновлено в 10:32
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«Спартак» не порадовал тренера Кононова

Московский "Спартак" в матче первого тура чемпионата России по футболу со счетом 1:0 победил новичка премьер-лиги "Сочи".
Обновлено в 15:18
Футбол

«Спартак» забил «Сочи» с нарушением правил: фотодоказательство

Увы, но сразу после матча целый ряд отечественных экспертов, включая бывшего арбитра ФИФА Хусаинова, высказали мнение, что народная команда победила с нарушением правил.
Обновлено в 16:14
Политика

Зеленский впервые прибыл на границу с Крымом

Обновлено в 13:52
Наука

Ученые рассказали, почему люди иной расы кажутся нам на одно лицо

Эксперты из США узнали, почему людям представители другой расы кажутся похожими между собой.
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Происшествия

Убили главу нижегородского отделения военно-исторического общества

В Нижнем Новгороде погиб глава регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Олег Казаринов.
Обновлено в 08:09
Общество

Салют в честь освобождения Вильнюса от фашистов состоялся в Москве

Обновлено в 15:59
Авто

Сетелем Банк повысил ставки по нескольким программам автокредитования

Сетелем Банк повысил ставки по нескольким программам автокредитования на 0,5 процентного пункта.
Обновлено в 05:26
Армия и оружие

В Госдуме объяснили разочарование экс-главы СБУ учениями ВДВ в Крыму

Депутат Государственной думы от Республики Крым Руслан Бальбек считает, что реплика экс-главы СБУ Игоря Смешко в эфире телеканала "1+1" о прошедших на полуострове учениях воздушно-десантных войск России свидетельствует о большом разочаровании генерала.
Обновлено в 16:41
Гаджеты

Видеокарта AMD Radeon RX Vega 64 подешевела

Снижение цены Radeon RX Vega 64 зафиксировано в Великобритании: она упала до отметки 300 фунтов.
Обновлено в 06:54
Армия и оружие

Боевики взорвали бомбу на пути российской военной полиции в Сирии

В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля российской военной полиции.
Обновлено в 15:20
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы рассказал о мотивах преступления

Подозреваемый в убийстве 23-летней стюардессы рассказал о причинах преступления.
Обновлено вчера в 16:27
Технологии

4 причины, по которым большинство людей в мире – правши

В некоторых странах даже доходило до того, что ведущая левая рука давала повод приравнять человека к пособнику дьявола.
Обновлено в 08:09
Футбол

«Ростов» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ

«Ростов» одержал победу над «Оренбургом» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:39
Политика

Гройсман исключил прекращение железнодорожного сообщения с Россией

Украина не может позволить себе разорвать железнодорожное сообщение с Россией.
Обновлено в 12:56
Политика

Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве

В субботу в Москве прошел санкционированный митинг в защиту экс-кандидата в президенты России от КПРФ и директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина.
Обновлено в 07:25
Политика

В ОБСЕ осудили обстрел телеканала «112 Украина»

В ОБСЕ прокомментировали нападение на студию телеканала "112 Украина" в Киеве.
Обновлено в 13:43
Космос

Hubble обнаружил необычный диск у черной дыры

С помощью телескопа Hubble астрономы обнаружили неожиданный тонкий диск, состоящий из материала, окружающего сверхмассивную черную дыру в сердце спиральной галактики NGC 3147, которая находится от нас на расстоянии 130 млн световых лет.
Обновлено вчера в 08:43
Футбол

Зидан покинул сбор «Реала» из-за смерти брата

Обновлено в 13:20
Автоспорт

Даниил Квят: Машина не отличалась хорошим балансом

Обновлено в 15:46
Общество

Историю сестер Хачатурян превратят в спектакль

Обновлено в 15:48
Космос

Орбитальный телескоп «Спектр-РГ» вышел на орбиту

Обновлено в 10:52
Политика

Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей, собранных для выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 16:58
Политика

Кондитер отправил Путину пирог после поставки Турции российских С-400

Кондитер Хасан Аджар в ответ на поставки Россией ЗРК С-400 испек традиционный турецкий пирог бёрек специально для президента России Владимира Путина.
Обновлено в 14:07
Политика

Bloomberg узнал о готовящихся в США санкциях против Турции из-за С-400

Команда президента США Дональда Трампа определилась с пакетом санкций, который должен быть принят в отношении Турции за то, что она получила в рамках контракта с Россией комплектующие для зенитных ракетных систем С-400.
Обновлено в 17:10
Политика

Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России

Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.
Обновлено в 11:05
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