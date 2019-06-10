Абонементы на матчи «Спартака» стоят от 7 до 217 тысяч рублейРИА Новости 03:31

Самые дешевые абонементы на матчи московского "Спартака" в сезоне-2019/20 стоят 7000 рублей, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Абонементы на матчи «Спартака» стоят от 7 до 217 тысяч рублей

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Происшествия Ребенок задохнулся в холодильнике в Саратовской области В Саратовской области проводится проверка по факту смерти восьмилетнего мальчика. Тело ребенка обнаружили в старом закрытом холодильнике.

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Общество После отравления Алибасова «Крот» проверит Роспотребнадзор Ранее PR-директор продюсера и музыканта Бари Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин проинформировал о том, что упаковка средства для прочистки труб "Крот" от ООО "АМС Медиа" не соответствует нормам и требованиям российского законодательства.

Политика Глава правительства Астраханской области ушел в отставку Распоряжение об увольнении по собственному желанию исполняющего обязанности вице-губернатора – председателя правительства Астраханской области Расула Султанова подписал сегодня врио губернатора региона Игорь Бабушкин, говорится в сообщении на сайте администрации области.

Шоу-бизнес Жену Джигарханяна избили в эфире НТВ на глазах у Прохора Шаляпина Бывшая жена актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская пришла на студию ток-шоу НТВ вместе со своим новым спутником Прохором Шаляпиным - и из-за шуток певца на нее напала бывшая подруга Эвелина Мазур.

Происшествия Суд арестовал восьмого фигуранта дела об убийстве экс-бойца ГРУ Красногорский городской суд арестовал на два месяца восьмого фигуранта дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей суда.

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Здоровье Москвичам дали рекомендации перед отпуском От переживаний и нервных потрясений спасут растительные настойки — пустырника и валерианы.

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