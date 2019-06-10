Футбол

Абонементы на матчи «Спартака» стоят от 7 до 217 тысяч рублейРИА Новости 03:31

Самые дешевые абонементы на матчи московского "Спартака" в сезоне-2019/20 стоят 7000 рублей, сообщает пресс-служба футбольного клуба.
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«Спартак» объявил цены на абонементы на новый сезон РПЛ

Матч ТВ05:03

«Спартак» объявил цены на абонементы на новый сезон РПЛ

Sportbox.RU05:03

ЦСКА установил стоимость абонементов от 5,5 тысячи рублей

РИА Новости05:20

Самый дешевый абонемент на матчи ЦСКА в сезоне-2019/20 будет стоить 5,5 тыс рублей

Советский спорт05:27

«Спартак» огласил цены на абонементы на сезон-2019/20

Чемпионат04:02

Самый дешевый абонемент на матчи ЦСКА стоит 5,5 тысяч рублей

Спорт-Экспресс04:40

«Спартак» огласил цены на абонементы на сезон 2019-20

Спорт день за днем05:28
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Политика

Тимошенко захотела объединиться с партией Зеленского

«Наша команда настроена в новом парламенте идти в сильную коалицию с новым президентом, с другими продемократическими европейскими силами», — заявила Тимошенко на съезде партии.
Обновлено в 05:35
Футбол

Смертельно больной экс-футболист «Зенита» проведет прощальный вечер

Обновлено в 04:42
Происшествия

Ребенок задохнулся в холодильнике в Саратовской области

В Саратовской области проводится проверка по факту смерти восьмилетнего мальчика. Тело ребенка обнаружили в старом закрытом холодильнике.
Обновлено в 04:26
Происшествия

Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест

Никулинский суд Москвы отправил корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова под домашний арест.
Обновлено 08 июня в 15:20
Общество

Текслер предложил Фёдору Конюхову стать послом Челябинской области

Обновлено в 04:27
Происшествия

В Краснодар из Сочи доставят двух пострадавших в ДТП с автобусами

В краевых больницах продолжат лечение один ребенок и один взрослый.
Обновлено вчера в 07:28
Политика

«Прямая линия с Владимиром Путиным» состоится 20 июня

"Прямая линия" с президентом России Владимиром Путиным состоится 20 июня. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 01:54
Политика

Курганскую и Тюменскую области предложили объединить в один регион

Временно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Вадим Шумков предложил объединить регион с Тюменской областью.
Обновлено в 05:10
Общество

После отравления Алибасова «Крот» проверит Роспотребнадзор

Ранее PR-директор продюсера и музыканта Бари Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин проинформировал о том, что упаковка средства для прочистки труб "Крот" от ООО "АМС Медиа" не соответствует нормам и требованиям российского законодательства.
Обновлено вчера в 14:02
Политика

Глава правительства Астраханской области ушел в отставку

Распоряжение об увольнении по собственному желанию исполняющего обязанности вице-губернатора – председателя правительства Астраханской области Расула Султанова подписал сегодня врио губернатора региона Игорь Бабушкин, говорится в сообщении на сайте администрации области.
Обновлено в 04:31
Происшествия

Сотрудницу АЛРОСА арестовали за кражу алмазов на миллионы долларов

Обновлено в 03:21
Шоу-бизнес

Жену Джигарханяна избили в эфире НТВ на глазах у Прохора Шаляпина

Бывшая жена актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская пришла на студию ток-шоу НТВ вместе со своим новым спутником Прохором Шаляпиным - и из-за шуток певца на нее напала бывшая подруга Эвелина Мазур.
Обновлено в 05:33
Происшествия

Тувинец откусил напавшему на него медведю язык

Обновлено в 04:36
Происшествия

Суд арестовал восьмого фигуранта дела об убийстве экс-бойца ГРУ

Красногорский городской суд арестовал на два месяца восьмого фигуранта дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей суда.
Обновлено в 05:41
Автоспорт

Бинотто назвал Феттеля моральным победителем «Гран-При Канады»

Руководитель "Феррари" Маттиа Бинотто прокомментировал штраф Себастьяна Феттеля, из-за которого он стал вторым на "Гран-При Канады", уступив пилоту "Мерседеса" Льюису Хэмилтону.
Обновлено вчера в 17:54
Общество

В Москве 12 июня планируется марш в поддержку Ивана Голунова

Группа журналистов решила организовать в Москве марш в поддержку корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, находящегося под домашним арестом по обвинению в попытке сбыть наркотики (ст. 228.1 УК РФ).
Обновлено в 04:43
Здоровье

Москвичам дали рекомендации перед отпуском

От переживаний и нервных потрясений спасут растительные настойки — пустырника и валерианы.
Обновлено в 02:50
Шоу-бизнес

Близкая подруга Людмилы Зыкиной рассказала о причине её бездетности

Обновлено вчера в 09:45
Политика

Партия Ляшко представила список кандидатов на выборах в Раду

Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко на съезде политсилы представил 41 кандидата в списке партии для участия во внеочередных выборах депутатов Верховной Рады.
Обновлено в 05:40
Происшествия

Аскольд Запашный попал в ДТП в Москве

Обновлено в 04:04
Армия и оружие

Адмирал оценил реакцию моряков РФ при сближении с крейсером ВМС США

В СМИ продолжается обсуждение реакции моряков большого противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" во время сближения с американским ракетным крейсером Chancellorsville.
Обновлено в 05:10
Общество

В ПФР сообщили, когда могут отказать в оформлении пенсии

Как пояснили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, основная причина отказов - отсутствие оснований для досрочного назначения страховой пенсии.
Обновлено вчера в 20:15
Энергетика

Силуанов допустил падение цен на нефть ниже $40 за баррель

Цены на нефть могут упасть ниже $40 и к $30 за баррель в случае, если страны ОПЕК не договорятся по сделке о сокращении уровня нефтедобычи, заявил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Обновлено в 05:00
Общество

В «Росконтроле» рассказали об итогах проверки кваса

Как указывается на сайте организации, в проверке участвовали напитки брендов: «Очаковский», «Русский дар», «Лидский», «Вятский квас», «Никола», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».
Обновлено в 03:48
Общество

В Казани за 7 лет бесплатную землю получили 5685 многодетных семей

В этом году бесплатные участки будут распределять на новых территориях в Высокогорском районе В Казани за 7 лет бесплатную землю получили 5685 многодетных семей, сообщили на деловом понедельнике в мэрии города 10 июня.
Обновлено в 01:32
Игры

Microsoft рассказала об Xbox нового поколения

Обновлено в 04:18
Армия и оружие

Что выбило Финляндию из Второй мировой войны

75 лет назад, 10 июня 1944 года, началась наступательная Выборгско-Петрозаводская операция советских войск в Карелии, которая окончательно покончила с участием финнов во Второй мировой войне и стала завершающей операцией битвы за Ленинград.
Обновлено вчера в 17:32
Здоровье

В Оренбуржье уже пятеро заразились клещевым боррелиозом и энцефалитом

В результате три человека заразились иксодовым клещевым боррелиозом и два - вирусным энцефалитом.
Обновлено в 02:00
Экономика

Sky News узнал о планах китайской фирмы купить туркомпанию Thomas Cook

Китайская компания Fosun Tourism Group, которая владеет французским туроператором Club Med, ведет переговоры о покупке британской туристической фирмы Thomas Cook, сообщает Sky News со ссылкой на свои источники.
Обновлено 08 июня в 12:30
Транспорт

Определена дата запуска поездов по Крымскому мосту

Крымский мост соединяет Керченский и Таманский полуострова.
Обновлено в 05:52
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