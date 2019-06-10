Футбол
Абонементы на матчи «Спартака» стоят от 7 до 217 тысяч рублейРИА Новости 03:31
Самые дешевые абонементы на матчи московского "Спартака" в сезоне-2019/20 стоят 7000 рублей, сообщает пресс-служба футбольного клуба.
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Политика
Тимошенко захотела объединиться с партией Зеленского
«Наша команда настроена в новом парламенте идти в сильную коалицию с новым президентом, с другими продемократическими европейскими силами», — заявила Тимошенко на съезде партии.
Обновлено в 05:35
Происшествия
Ребенок задохнулся в холодильнике в Саратовской области
В Саратовской области проводится проверка по факту смерти восьмилетнего мальчика. Тело ребенка обнаружили в старом закрытом холодильнике.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест
Никулинский суд Москвы отправил корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова под домашний арест.
Обновлено 08 июня в 15:20
Происшествия
В Краснодар из Сочи доставят двух пострадавших в ДТП с автобусами
В краевых больницах продолжат лечение один ребенок и один взрослый.
Обновлено вчера в 07:28
Политика
«Прямая линия с Владимиром Путиным» состоится 20 июня
"Прямая линия" с президентом России Владимиром Путиным состоится 20 июня. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 01:54
Политика
Курганскую и Тюменскую области предложили объединить в один регион
Временно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Вадим Шумков предложил объединить регион с Тюменской областью.
Обновлено в 05:10
Общество
После отравления Алибасова «Крот» проверит Роспотребнадзор
Ранее PR-директор продюсера и музыканта Бари Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин проинформировал о том, что упаковка средства для прочистки труб "Крот" от ООО "АМС Медиа" не соответствует нормам и требованиям российского законодательства.
Обновлено вчера в 14:02
Политика
Глава правительства Астраханской области ушел в отставку
Распоряжение об увольнении по собственному желанию исполняющего обязанности вице-губернатора – председателя правительства Астраханской области Расула Султанова подписал сегодня врио губернатора региона Игорь Бабушкин, говорится в сообщении на сайте администрации области.
Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес
Жену Джигарханяна избили в эфире НТВ на глазах у Прохора Шаляпина
Бывшая жена актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская пришла на студию ток-шоу НТВ вместе со своим новым спутником Прохором Шаляпиным - и из-за шуток певца на нее напала бывшая подруга Эвелина Мазур.
Обновлено в 05:33
Происшествия
Тувинец откусил напавшему на него медведю язык
Обновлено в 04:36
Происшествия
Суд арестовал восьмого фигуранта дела об убийстве экс-бойца ГРУ
Красногорский городской суд арестовал на два месяца восьмого фигуранта дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей суда.
Обновлено в 05:41
Автоспорт
Бинотто назвал Феттеля моральным победителем «Гран-При Канады»
Руководитель "Феррари" Маттиа Бинотто прокомментировал штраф Себастьяна Феттеля, из-за которого он стал вторым на "Гран-При Канады", уступив пилоту "Мерседеса" Льюису Хэмилтону.
Обновлено вчера в 17:54
Общество
В Москве 12 июня планируется марш в поддержку Ивана Голунова
Группа журналистов решила организовать в Москве марш в поддержку корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, находящегося под домашним арестом по обвинению в попытке сбыть наркотики (ст. 228.1 УК РФ).
Обновлено в 04:43
Здоровье
Москвичам дали рекомендации перед отпуском
От переживаний и нервных потрясений спасут растительные настойки — пустырника и валерианы.
Обновлено в 02:50
Шоу-бизнес
Близкая подруга Людмилы Зыкиной рассказала о причине её бездетности
Обновлено вчера в 09:45
Политика
Партия Ляшко представила список кандидатов на выборах в Раду
Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко на съезде политсилы представил 41 кандидата в списке партии для участия во внеочередных выборах депутатов Верховной Рады.
Обновлено в 05:40
Происшествия
Аскольд Запашный попал в ДТП в Москве
Обновлено в 04:04
Армия и оружие
Адмирал оценил реакцию моряков РФ при сближении с крейсером ВМС США
В СМИ продолжается обсуждение реакции моряков большого противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" во время сближения с американским ракетным крейсером Chancellorsville.
Обновлено в 05:10
Общество
В ПФР сообщили, когда могут отказать в оформлении пенсии
Как пояснили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, основная причина отказов - отсутствие оснований для досрочного назначения страховой пенсии.
Обновлено вчера в 20:15
Энергетика
Силуанов допустил падение цен на нефть ниже $40 за баррель
Цены на нефть могут упасть ниже $40 и к $30 за баррель в случае, если страны ОПЕК не договорятся по сделке о сокращении уровня нефтедобычи, заявил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Обновлено в 05:00
Общество
В «Росконтроле» рассказали об итогах проверки кваса
Как указывается на сайте организации, в проверке участвовали напитки брендов: «Очаковский», «Русский дар», «Лидский», «Вятский квас», «Никола», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».
Обновлено в 03:48
Общество
В Казани за 7 лет бесплатную землю получили 5685 многодетных семей
В этом году бесплатные участки будут распределять на новых территориях в Высокогорском районе В Казани за 7 лет бесплатную землю получили 5685 многодетных семей, сообщили на деловом понедельнике в мэрии города 10 июня.
Обновлено в 01:32
Игры
Microsoft рассказала об Xbox нового поколения
Обновлено в 04:18
Армия и оружие
Что выбило Финляндию из Второй мировой войны
75 лет назад, 10 июня 1944 года, началась наступательная Выборгско-Петрозаводская операция советских войск в Карелии, которая окончательно покончила с участием финнов во Второй мировой войне и стала завершающей операцией битвы за Ленинград.
Обновлено вчера в 17:32
Здоровье
В Оренбуржье уже пятеро заразились клещевым боррелиозом и энцефалитом
В результате три человека заразились иксодовым клещевым боррелиозом и два - вирусным энцефалитом.
Обновлено в 02:00
Экономика
Sky News узнал о планах китайской фирмы купить туркомпанию Thomas Cook
Китайская компания Fosun Tourism Group, которая владеет французским туроператором Club Med, ведет переговоры о покупке британской туристической фирмы Thomas Cook, сообщает Sky News со ссылкой на свои источники.
Обновлено 08 июня в 12:30
Транспорт
Определена дата запуска поездов по Крымскому мосту
Крымский мост соединяет Керченский и Таманский полуострова.
Обновлено в 05:52