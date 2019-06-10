Футбол

Абонементы на матчи «Спартака» стоят от 7 до 217 тысяч рублейРИА Новости 03:31

Самые дешевые абонементы на матчи московского "Спартака" в сезоне-2019/20 стоят 7000 рублей, сообщает пресс-служба футбольного клуба.
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«Спартак» объявил цены на абонементы на новый сезон РПЛ

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ЦСКА установил стоимость абонементов от 5,5 тысячи рублей

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Самый дешевый абонемент на матчи ЦСКА в сезоне-2019/20 будет стоить 5,5 тыс рублей

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Самый дешевый абонемент на матчи ЦСКА стоит 5,5 тысяч рублей

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«Спартак» огласил цены на абонементы на сезон 2019-20

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Полковник Захарченко признан виновным по делу о взятках

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Тувинец откусил напавшему на него медведю язык

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Происшествия

Пожар на заводе лакокрасочной продукции в Советске локализовали

Пожар на заводе лакокрасочной продукции в Советске Калининградской области локализован, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС России.
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Общество

Супруг Елизаветы II принц Филипп празднует свое 98-летие

Супруг королевы Великобритании Елизаветы Второй принц Филипп отмечает в понедельник 98-летие: он по-прежнему в отличной форме, регулярно управляет упряжкой лошадей и от вождения автомобиля также не отказывается.
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Политика

Расул Султанов уволен с должности председателя правительства

Не успели мы написать о том, что сегодня планируется отставка Султанова, как это было подтверждено официально.
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ВКС России проводят мониторинг над Чёрным морем на фоне учений НАТО

Обновлено в 05:20
Наука

Установлен предел физической выносливости человека

Обновлено в 01:09
Экономика

«Алроса» в мае снизила продажи алмазов на 7,6%

Объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции компании "Алроса" в мае 2019 года в стоимостном выражении составил 266 млн долларов, говорится в сообщении компании.
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Происшествия

Жительница Барнаула купила колбасу с ртутью

По версии следствия, в начале июня 2019 года в магазине одной из торговых сетей Алтайского края женщина купила колбасную продукцию, на поверхности которой были обнаружены микрочастицы ядовитого вещества — металлической ртути.
Обновлено в 04:30
Гаджеты

На Android-смартфонах нашли предустановленный вирус

Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи.
Обновлено в 00:29
Космос

Глава Amazon не исключил появления на Луне пунктов выдачи компании

Руководитель аэрокосмической компании Blue Origin и глава Amazon Джефф Безос не исключил строительства на Луне пунктов выдачи компании.
Обновлено 07 июня в 02:50
Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова сообщил об осложнениях у отца

Обновлено в 00:33
Происшествия

Неизвестные разгромили редакцию «Сноба»

Главный редактор "Сноба" Ксения Чудинова заявила, что в офис проекта проник неизвестный и разгромил редакцию.
Обновлено в 07:02
Культура

В Кремле объявили лауреатов госпремий

В Кремле назвали лауреатов государственных премий РФ 2018 года в области науки и технологий, а также в области литературы и искусства и в сфере гуманитарной деятельности.
Обновлено в 05:56
Происшествия

Аскольд Запашный с детьми попал в ДТП

Обновлено в 05:55
Футбол

Погба согласился вернуться в «Ювентус»

Французский хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба согласился на возвращение в «Ювентус», сообщает Corriere dello Sport.
Обновлено в 06:52
Транспорт

Движение поездов по Крымскому мосту начнется в декабре

Гендиректор ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД) Василий Назарян заявил, что движение по железнодорожной части Крымского моста откроется ориентировочно 9-10 декабря, передает ТАСС.
Обновлено в 06:05
Экономика

Пенсионный фонд опробует систему автоматического поиска бедных

В восьми российских регионах протестируют автоматическую технологию, с помощью которой можно будет выявлять граждан, живущих за чертой бедности.
Обновлено в 02:21
Происшествия

В Екатеринбурге возбуждено дело о беспорядках в сквере

Обновлено в 07:00
Кино

Киану Ривз появится в игре Cyberpunk 2077

Обновлено в 02:05
Происшествия

В биологических следах Голунова не оказалось наркотиков

Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили наркотиков в биологических следах арестованного журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщил главный нарколог России Евгений Брюн в эфире программы "Вести недели с Дмитрием Киселевым" на канале "Россия 1".
Обновлено вчера в 20:39
Политика

Иран не увидел необходимости в С-400

Обновлено в 04:58
Политика

Шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате на Украине

Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что во Львовской области рабочие всех шести шахт перекрыли трассу Львов - Рава-Русская.
Обновлено в 05:14
Футбол

Смертельно больной экс-футболист «Зенита» проведет прощальный вечер

Обновлено в 04:42
Общество

Составлен рейтинг самых полезных завтраков

Топ-3 составили овсянка, фрукты и белковые продукты Эксперты Национального исследовательского центра "Здоровое питание" составили рейтинг продуктов, которые лучше всего подходят для завтрака, сообщает "Комсомольская правда".
Обновлено в 02:32
Происшествия

Житель Североуральска поймал выброшенного из окна младенца

Житель Североуральска поймал двухмесячного ребенка, которого из окна жилого дома выбросил пьяный мужчина.
Обновлено в 05:59
Политика

РБК: врио главы Курганской области предложил объединиться с Тюменью

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков обратился в администрацию президента РФ с предложением объединить регион с Тюменской областью, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Обновлено в 07:03
Шоу-бизнес

Потап был вынужден молчать о романе с Каменских из-за супруги

Украинская исполнительница Настя Каменских стала женой Потапа. На протяжении долгого времени их связывала дружба и рабочие отношения.
Обновлено в 05:24
Энергетика

Силуанов назвал условие для падения цены на нефть до $30 за баррель

Согласно опубликованному в апреле прогнозу Минэкономразвития, базовый сценарий предусматривает постепенное снижение цен на нефть до конца 2019 года, при этом среднегодовая стоимость барреля российский нефти Ural по итогам 2019 года прогнозируется на уровне $63,4. В 2020 году цена, согласно прогнозу, может опуститься до $59,7, а к 2024 году — до $53,5.
Обновлено в 05:54
Общество

В ПФР назвали главную причину отказа в оформлении пенсии

Отсутствие оснований для досрочного назначения пенсии признано самой частой причиной отказа в ее оформлении, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
Обновлено в 02:33
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