Футбол
Абонементы на матчи «Спартака» стоят от 7 до 217 тысяч рублейРИА Новости 03:31
Самые дешевые абонементы на матчи московского "Спартака" в сезоне-2019/20 стоят 7000 рублей, сообщает пресс-служба футбольного клуба.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 07:26, Ашберн
Происшествия
Полковник Захарченко признан виновным по делу о взятках
Обновлено в 06:11
Происшествия
Тувинец откусил напавшему на него медведю язык
Обновлено в 04:36
Происшествия
Пожар на заводе лакокрасочной продукции в Советске локализовали
Пожар на заводе лакокрасочной продукции в Советске Калининградской области локализован, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС России.
Обновлено в 06:41
Общество
Супруг Елизаветы II принц Филипп празднует свое 98-летие
Супруг королевы Великобритании Елизаветы Второй принц Филипп отмечает в понедельник 98-летие: он по-прежнему в отличной форме, регулярно управляет упряжкой лошадей и от вождения автомобиля также не отказывается.
Обновлено в 06:24
Политика
Расул Султанов уволен с должности председателя правительства
Не успели мы написать о том, что сегодня планируется отставка Султанова, как это было подтверждено официально.
Обновлено в 02:49
Наука
Установлен предел физической выносливости человека
Обновлено в 01:09
Экономика
«Алроса» в мае снизила продажи алмазов на 7,6%
Объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции компании "Алроса" в мае 2019 года в стоимостном выражении составил 266 млн долларов, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:06
Происшествия
Жительница Барнаула купила колбасу с ртутью
По версии следствия, в начале июня 2019 года в магазине одной из торговых сетей Алтайского края женщина купила колбасную продукцию, на поверхности которой были обнаружены микрочастицы ядовитого вещества — металлической ртути.
Обновлено в 04:30
Гаджеты
На Android-смартфонах нашли предустановленный вирус
Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи.
Обновлено в 00:29
Космос
Глава Amazon не исключил появления на Луне пунктов выдачи компании
Руководитель аэрокосмической компании Blue Origin и глава Amazon Джефф Безос не исключил строительства на Луне пунктов выдачи компании.
Обновлено 07 июня в 02:50
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова сообщил об осложнениях у отца
Обновлено в 00:33
Происшествия
Неизвестные разгромили редакцию «Сноба»
Главный редактор "Сноба" Ксения Чудинова заявила, что в офис проекта проник неизвестный и разгромил редакцию.
Обновлено в 07:02
Культура
В Кремле объявили лауреатов госпремий
В Кремле назвали лауреатов государственных премий РФ 2018 года в области науки и технологий, а также в области литературы и искусства и в сфере гуманитарной деятельности.
Обновлено в 05:56
Происшествия
Аскольд Запашный с детьми попал в ДТП
Обновлено в 05:55
Футбол
Погба согласился вернуться в «Ювентус»
Французский хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба согласился на возвращение в «Ювентус», сообщает Corriere dello Sport.
Обновлено в 06:52
Транспорт
Движение поездов по Крымскому мосту начнется в декабре
Гендиректор ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД) Василий Назарян заявил, что движение по железнодорожной части Крымского моста откроется ориентировочно 9-10 декабря, передает ТАСС.
Обновлено в 06:05
Экономика
Пенсионный фонд опробует систему автоматического поиска бедных
В восьми российских регионах протестируют автоматическую технологию, с помощью которой можно будет выявлять граждан, живущих за чертой бедности.
Обновлено в 02:21
Происшествия
В Екатеринбурге возбуждено дело о беспорядках в сквере
Обновлено в 07:00
Кино
Киану Ривз появится в игре Cyberpunk 2077
Обновлено в 02:05
Происшествия
В биологических следах Голунова не оказалось наркотиков
Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили наркотиков в биологических следах арестованного журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщил главный нарколог России Евгений Брюн в эфире программы "Вести недели с Дмитрием Киселевым" на канале "Россия 1".
Обновлено вчера в 20:39
Политика
Иран не увидел необходимости в С-400
Обновлено в 04:58
Политика
Шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате на Украине
Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что во Львовской области рабочие всех шести шахт перекрыли трассу Львов - Рава-Русская.
Обновлено в 05:14
Общество
Составлен рейтинг самых полезных завтраков
Топ-3 составили овсянка, фрукты и белковые продукты Эксперты Национального исследовательского центра "Здоровое питание" составили рейтинг продуктов, которые лучше всего подходят для завтрака, сообщает "Комсомольская правда".
Обновлено в 02:32
Происшествия
Житель Североуральска поймал выброшенного из окна младенца
Житель Североуральска поймал двухмесячного ребенка, которого из окна жилого дома выбросил пьяный мужчина.
Обновлено в 05:59
Политика
РБК: врио главы Курганской области предложил объединиться с Тюменью
Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков обратился в администрацию президента РФ с предложением объединить регион с Тюменской областью, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Обновлено в 07:03
Шоу-бизнес
Потап был вынужден молчать о романе с Каменских из-за супруги
Украинская исполнительница Настя Каменских стала женой Потапа. На протяжении долгого времени их связывала дружба и рабочие отношения.
Обновлено в 05:24
Энергетика
Силуанов назвал условие для падения цены на нефть до $30 за баррель
Согласно опубликованному в апреле прогнозу Минэкономразвития, базовый сценарий предусматривает постепенное снижение цен на нефть до конца 2019 года, при этом среднегодовая стоимость барреля российский нефти Ural по итогам 2019 года прогнозируется на уровне $63,4. В 2020 году цена, согласно прогнозу, может опуститься до $59,7, а к 2024 году — до $53,5.
Обновлено в 05:54
Общество
В ПФР назвали главную причину отказа в оформлении пенсии
Отсутствие оснований для досрочного назначения пенсии признано самой частой причиной отказа в ее оформлении, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
Обновлено в 02:33