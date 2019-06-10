Абонементы на матчи «Спартака» стоят от 7 до 217 тысяч рублейРИА Новости 03:31

Самые дешевые абонементы на матчи московского "Спартака" в сезоне-2019/20 стоят 7000 рублей, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Абонементы на матчи «Спартака» стоят от 7 до 217 тысяч рублей

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