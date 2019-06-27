Политика
Абхазия закрыла границу с ГрузиейLenta.ru 14:20
В Абхазии вводится временное ограничение на пересечение государственной границы с Грузией, сообщается на сайте Службы государственной безопасности (СГБ) республики.
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Спорт
Девять медалей завоевали россияне на Европейских играх в четверг
Российские спортсмены заработали четыре золотые, одну серебряную и четыре бронзовые медали в очередной соревновательный день на проходящих в Минске Европейских играх.
Обновлено в 16:10
Общество
В Брянске девушку оштрафовали за танец на Кургане Бессмертия
Девушку в Брянске оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуважение к обществу, выраженное танцем на площадке памятника "Курган Бессмертия", сообщается на сайте Советского районного суда Брянска.
Обновлено в 01:00
Политика
Зеленский заявил о недоумении ролью Медведчука в переговорах с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не понимает, какую роль в контактах Киева и Москвы играет лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.
Обновлено в 09:58
Политика
Путин: Без риска не обходится принятие ни одного решения
Насколько высок был сирийский риск, когда было принято решение об операции в Сирии, спросили британские журналисты.
Обновлено в 15:59
Кино
Звезда сериала «Альф» Макс Райт скончался от рака
Обновлено в 02:10
Политика
Путин: История с отравлением Скрипалей не стоит и пяти копеек
История с отравлением Скрипалей не стоит того, чтобы разрушать межгосударственные отношения, в ней должны разобраться спецслужбы.
Обновлено в 15:14
Происшествия
ИГ взяло ответственность за теракты в Тунисе
Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» взяла ответственность за взрывы в Тунисе, сообщает Reuters со ссылкой на близкое к боевикам агентство Amaq, а также портал SITE Intelligence Group, отслеживающий активность террористов в соцсетях.
Обновлено в 15:58
Армия и оружие
В Израиле обвинили Россию в сбоях работы GPS
Израильская государственная армейская радиостанция «Галей ЦАХАЛ» обвинила Россию в перебоях приема сигналов GPS в международном аэропорту имени Бен-Гуриона.
Обновлено в 06:22
Экономика
ПФР пересчитал доплаты к пенсиям
Пенсии малообеспеченных пенсионеров выросли на 523 рублей, констатировали после перерасчета в Пенсионном фонде России.
Обновлено в 12:40
Происшествия
СК возбудил дело о грязной нефти по жалобе «дочки» «Роснефти»
Почему "Роснефть" инициировала уголовное дело В деле о грязной нефти, попавшей в экспортный трубопровод "Дружба" в апреле 2019 года, появились новые пострадавшие.
Обновлено в 11:13
Политика
NBC: Манафорт в суде заявил о своей невиновности в финансовых махинациях
Бывший руководитель предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт предстал в четверг перед судом в Манхэттене и заявил, что не признает себя виновным в финансовых махинациях.
Обновлено в 15:28
Политика
Зеленский нашел виновных в возвращении России в ПАСЕ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вина за восстановление полноценных прав российской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) лежит на депутатах Верховной Рады и членах украинской делегации в организации.
Обновлено в 11:02
Авто
Ford сократит 12 тыс. сотрудников по всей Европе
Американский автоконцерн Ford в рамках реструктуризации производства уволит 12 000 сотрудников по всей Европе, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 08:31
Общество
В Москве установили ограждения вокруг общественного пространства «Яма» на Хохловской площади
Обновлено в 16:01
Транспорт
ЦОДД предупредил москвичей о сложностях на дорогах в четверг
Москвичам следует выбирать метро или выезжать на машине после 20.00, так как на дорогах ожидаются сложности из-за непогоды и локальных ограничений движения, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения на своей странице в Twitter.
Обновлено в 10:02
Шоу-бизнес
В Москве началось прощание с Аллой Покровской
Близкие, поклонники таланта и ученики прощаются с известной актрисой театра и кино, профессором и театральным режиссером Аллой Покровской в МХТ имени Чехова, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 04:16
Футбол
«Арсенал» выкупил у ЦСКА права на Ткачева
"Арсенал" выкупил права на полузащитника Сергея Ткачева у московского ЦСКА, сообщается на сайте тульской футбольной команды.
Обновлено в 16:15
Футбол
«Вильярреал» согласился продать Черышева «Валенсии» за € 5 млн
Обновлено в 14:46
Политика
ПАСЕ призвала Россию возобновить расследование убийства Немцова
Участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приняли резолюцию с призывом к России возобновить расследование убийства политика Бориса Немцова, передаёт ТАСС.
Обновлено в 13:42
Общество
Представитель Алибасова пояснил свои слова о «спектакле» с отравлением
Представитель продюсера Бари Алибасова Вадим Горжанкин уточнил, что имел в виду все происходящее в жизни, когда говорил о спектакле в связи с отравлением Алибасова.
Обновлено в 13:50
Футбол
«Зенит» получил право сыграть в баскетбольной Евролиге
Как сообщает пресс-служба «Зенита», клуб получил право сыграть в регулярном чемпионате Евролиги-2019/20.
Обновлено в 14:41
Армия и оружие
В Кремле состоялся прием в честь выпускников военных академий
На приём были приглашены 800 лучших выпускников вузов Минобороны России, МВД России, ФСБ России, ФСО России, МЧС России, Росгвардии и ФСИН России.
Обновлено в 10:10
Политика
Премьер Грузии обвинил Саакашвили в беспорядках в Тбилиси
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что ответственность за беспорядки в ходе митинга в Тбилиси несут бывший президент страны Михаил Саакашвили и его сторонники.
Обновлено в 13:00
Космос
Впервые определен источник отдельного быстрого радиовсплеска
Астрономам удалось определить галактику, в которой находился источник быстрого радиовсплеска FRB 180924.
Обновлено в 15:14
Общество
Украинцев выгнали из отеля в Греции за флаги и плохое поведение
Туристическую группу украинцев вместе с детьми выселили из отеля на острове Каламос в Греции из-за публичной демонстрации желто-голубого флага Украины и красно-черного знамени "Организации украинских националистов – Украинской патриотической армии" (ОУН-УПА, запрещена в РФ).
Обновлено в 02:44
Общество
Передачу Малахова про сестер Хачатурян отменили без объяснения причин
Телеканал «Россия 1» отменил выпуск программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, посвященный делу сестер Хачатурян.
Обновлено в 14:10
Кино
Актеры «Игры престолов» воссоединились ради детских видео
На официальном YouTube-канале сериала "Игра престолов" разместили отрывок из видео, на котором звезды сериала собрались вместе в студии ведущего Конана О’Брайена, чтобы посмотреть интервью, сделанные во время съемок первого сезона.
Обновлено в 13:57
Политика
Россия и Молдавия активизируют межпарламентское сотрудничество
Развитие и укрепление сотрудничества законодателей России и Молдавии обсудили в четверг, 27 июня, спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава парламента Молдавии Зинаида Гречаный.
Обновлено в 06:48
Политика
У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:29
Происшествия
Основатель «Рольфа» прокомментировал обыски в компании
Сергей Петров, являющийся основателем и совладельцем компании «Рольф», которая специализируется на продаже автомобилей, дал комментарии касательно обысков, проходящих в организации, сообщает «РБК».
Обновлено в 14:29