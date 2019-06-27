Абхазия ввела временные ограничения на пересечение границы с ГрузиейRT на русском вчера в 16:13

с чего всё началось

Служба государственной безопасности Абхазии ввела временные ограничения на пересечение государственной границы с Грузией гражданами обеих стран в связи с акциями протеста в Тбилиси.

Абхазия ввела временные ограничения на пересечение границы с Грузией

Происшествия В аэропорту «Шереметьево» аварийно сел самолет из Лондона В столичном аэропорту "Шереметьево" аварийно сел самолет компании Air Astana, летевший из Лондона в Нур-Султан.

Футбол Барцальи может войти в тренерский штаб Сарри Как сообщает Tuttosport, 38-летний итальянец войдет в тренерский штаб Маурицио Сарри, который недавно возглавил туринцев.

Происшествия Более 300 российских туристов застряли в аэропорту Антальи В результате переноса авиарейса в аэропорту Антальи в настоящее время находятся около 360 российских туристов, среди них — 72 ребенка.

Общество На железной дороге в Тайшетском районе введен режим ЧС из-за паводков Режим чрезычайной ситуации добрался и до железной дороги. Так, ВСЖД объявило о режиме ЧС в Тайшетском районе в связи с паводками.

Наука Ученые определили число жертв Тунгусского метеорита Если бы Тунгусский метеорит вошел в атмосферу над крупным городом, то количество жертв могло исчисляться тысячами.

Гаджеты Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.

Финансы Россия и Китай отказались от расчетов в долларах Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах.

Экономика Последствия пенсионной реформы оценили в деньгах Повышение пенсионного возраста позволит лишь немного затормозить увеличение демографической нагрузки.

Происшествия Уголовное дело возбудили в отношении «Рольфа» Уголовное дело возбудили в отношении компании "Рольф" за "перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов", сообщает BFM.ru.

Происшествия Петербуржец с мачете напал на охранника из-за парковочного места В четверг вечером, 27 июня, петербуржец с мачете напал на сотрудника одного из частных охранных предприятий, который припарковал служебную машину возле одного из домов по улице Рылеева.

Политика Порошенко заявил о первом шаге для признания Крыма российским в Европе Москва добилась возвращения в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) и так сделала первый шаг к европейскому признанию Крыма российской территорией, заявил бывший президент Украины Петр Порошенко в фейсбуке.

Происшествия В районе Химок произошел сбой в движении поездов Движение поездов нарушено в районе станции Сходня в городе Химки.

Происшествия Пьяные водители станут пассажирами надолго Если пьяный водитель спровоцировал аварию, в которой пострадал другой гражданин (в том числе пассажир), его здоровью нанесен тяжкий вред, суд вправе назначить наказание в виде тюремного срока от трех до семи лет.

Недвижимость Жители Дальнего Востока получат ипотеку под два процента годовых Ставка по кредиту не превысит двух процентов годовых, а получить ссуду можно будет как на покупку, так и на строительство и ремонт жилья.

Происшествия Очередные поиски Янтарной комнаты в Польше закончились провалом Очередной этап поисков Янтарной комнаты, украденной нацистами в годы Великой Отечественной войны из Царского Села в России, завершился неудачей.

Происшествия Пожарные спасли 15 человек из горящего дома на севере Москвы Пожарные ликвидировали возгорание в квартире на 5-й Магистральной улице, из горящего дома были спасены 15 человек, одному из них потребовалась помощь медиков.

Общество Роскачество разработает стандарты на экологическую продукцию Роскачество планирует разрабатывать стандарты на экологическую продукцию, на верхнем уровне в иерархии будут органические продукты, сообщается в пресс-релиз организации.

Происшествия В Волгограде ликвидирован пожар на строительном рынке Пожарные потушили пожар на складе оптового рынка стройматериалов в Волгограде, сообщил ТАСС официальный представитель ГУ МЧС по Волгоградской области Дмитрий Уланов в пятницу.

Футбол «Севилья» предлагает «Аяксу» 30 млн евро за Зиеша В сезоне-2018/19 Зиеш сыграл за «Аякс» в 49 матчах во всех турнирах, забил 21 гол и сделал 24 голевые передачи.

Интернет Reuters узнало об атаке западных спецслужб на «Яндекс» Хакеры, работающие на западные спецслужбы, в конце 2018 г. атаковали «Яндекс», внедрив редкий тип вредоносных программ, чтобы шпионить за учетными записями пользователей, сообщает Reuters со ссылкой на источники.