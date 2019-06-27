Политика
Абхазия ввела временные ограничения на пересечение границы с ГрузиейRT на русском вчера в 16:13
Служба государственной безопасности Абхазии ввела временные ограничения на пересечение государственной границы с Грузией гражданами обеих стран в связи с акциями протеста в Тбилиси.
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с чего всё началось
В Абхазии вводится временное ограничение на пересечение государственной границы с Грузией, сообщается на сайте Службы государственной безопасности (СГБ) республики.Lenta.ruвчера в 14:20
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