Абхазия ввела временные ограничения на пересечение границы с ГрузиейRT на русском 16:13

с чего всё началось

Служба государственной безопасности Абхазии ввела временные ограничения на пересечение государственной границы с Грузией гражданами обеих стран в связи с акциями протеста в Тбилиси.

Абхазия ввела временные ограничения на пересечение границы с Грузией

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Технологии «Яндекс» заявил об атаке на сервисы компании Компания "Яндекс" заявила о попытках атак на сервисы компании в 2018 году, сообщает РИА "Новости".

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