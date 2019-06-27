Абхазия ограничила пересечение границы с ГрузиейREGNUM 17:20

с чего всё началось

Власти Абхазии приняли решение о введении временных ограничений на пересечение границы с Грузией гражданами обеих стран. Об этом сообщает Служба государственной безопасности Абхазии.

Общество Представитель Алибасова пояснил свои слова о «спектакле» с отравлением Представитель продюсера Бари Алибасова Вадим Горжанкин уточнил, что имел в виду все происходящее в жизни, когда говорил о спектакле в связи с отравлением Алибасова.

Армия и оружие Группа журналистов попала под обстрел ВСУ на окраине Донецка «Группа журналистов, в состав которой входили представители News Front, РИА Новости и независимые журналисты, совместно с представителями пресс-службы Народной милиции ДНР попали под миномётный обстрел со стороны вооружённых формирований Украины в посёлке Александровка», — сообщили РИА Новости.

Интернет Сервис DeepNude, который «раздевает» человека на фото, закрыли через несколько дней после запуска Разработчики приложения DeepNude, которое удаляет одежду с людей на фотографиях при помощи нейросетей, объявили в твиттере о закрытии проекта.

Армия и оружие В Идлибе при обстреле пункта ВС Турции погиб военный При обстреле наблюдательного пункта Вооружённых сил Турции в сирийском Идлибе погиб турецкий военнослужащий, ещё трое получили ранения, сообщили в Министерстве обороны страны.

Политика Бахрейн отозвал посла из Ирака после нападения на посольство в Багдаде МИД Бахрейна принял решение об отзыве для консультация посла в Ираке Салаха аль-Малики после нападения на посольство королевства в Багдаде.

Экономика Россияне оказались не такими уж и старыми Россия может оказаться в списке «стареющих» стран с аномально низкими расходами на здравоохранение.

Финансы Россия и Китай отказались от расчетов в долларах Межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах — рублях и юанях — заключили Россия и Китай.

Авто Ford сократит 12 тыс. сотрудников по всей Европе Американский автоконцерн Ford в рамках реструктуризации производства уволит 12 000 сотрудников по всей Европе, говорится в сообщении компании.

Политика Зеленский попросил Путина освободить моряков и пожаловался на Климкина Президент Украины Владимир Зеленский попросил главу России Владимира Путина вернуть украинских моряков, которые удерживаются на российской территории.

Происшествия «Ленэнерго» восстановило электроснабжение в Выборге Специалисты «Ленэнерго» восстановили электроснабжение потребителей в городе Выборг, сообщили в компании.

Технологии Посекундно свысока: о проблемах на борту сообщат по интернету Качественная интернет-связь с землей поможет эффективнее обслуживать технику, позволит предупреждать пилотов об опасных ситуациях прямо во время полета и решит проблему потери черных ящиков в случае, если катастрофа всё же произошла.

Политика Путин: если бы США приняли российский план по ПРО, мир был бы другим Владимир Путин в своем интервью Financial Times заявил, что если бы США приняли российский план по противоракетной обороне, сегодняшний мир был бы другим.

Общество Источник обвинил летчика «Аэрофлота» в манипуляции Источник в летном отряде ВС А320 заявил «Известиям», что открытое письмо пилота Виталия Алексеева генеральному директору авиакомпании «Аэрофлот» Виталию Савельеву не имеет отношение к реальности.

Происшествия В салонах автодилера «Рольф» проходят обыски Автодилер "Рольф" заявил, что в его подразделениях в Москве и Петербурге проходят следственные действия.

Технологии Сервис оценки качества вождения появится в России В России разрабатывается электронная система оценки качества и стиля вождения автолюбителей, которую планируют ввести в действие через два года.

Шоу-бизнес Светлана Лобода сообщила поклонникам о свадьбе Кто будет выходить замуж, Лобода не рассказала, но сообщила поклонникам о грядущей свадьбе.

Гаджеты Huawei назвал смартфоны Honor, которые обновятся до Android 10 Q Ранее инсайдеры раскрыли список смартфонов Huawei, которые обновятся до десятой версии Android. В него вошли два десятка моделей.

Транспорт Почти 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы В аэропортах Москвы отменили и задержали 39 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписание".

Происшествия В США семь человек пострадали в результате стрельбы Семь человек пострадали в результате стрельбы из проезжавшего автомобиля в городе Атланта американского штата Джорджия, сообщает местный телеканал WSB-TV со ссылкой на полицию.

Политика Литва и Грузия передумали покидать сессию ПАСЕ вслед за Украиной Делегации Литвы и Грузии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) заявили, что продолжат работу до конца сессии, несмотря на несогласие с возвращением России полномочий.