Политика

Абхазия ограничила пересечение границы с ГрузиейREGNUM 17:20

Власти Абхазии приняли решение о введении временных ограничений на пересечение границы с Грузией гражданами обеих стран. Об этом сообщает Служба государственной безопасности Абхазии.
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с чего всё началось
В Абхазии вводится временное ограничение на пересечение государственной границы с Грузией, сообщается на сайте
 Службы государственной безопасности (СГБ) республики.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 19:36, Вашингтон
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Зеленский попросил Путина освободить моряков и пожаловался на Климкина

Президент Украины Владимир Зеленский попросил главу России Владимира Путина вернуть украинских моряков, которые удерживаются на российской территории.
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Путин: если бы США приняли российский план по ПРО, мир был бы другим

Владимир Путин в своем интервью Financial Times заявил, что если бы США приняли российский план по противоракетной обороне, сегодняшний мир был бы другим.
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Автодилер "Рольф" заявил, что в его подразделениях в Москве и Петербурге проходят следственные действия.
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Литва и Грузия передумали покидать сессию ПАСЕ вслед за Украиной

Делегации Литвы и Грузии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) заявили, что продолжат работу до конца сессии, несмотря на несогласие с возвращением России полномочий.
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