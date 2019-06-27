Политика
Абхазия ограничила пересечение границы с ГрузиейREGNUM 17:20
Власти Абхазии приняли решение о введении временных ограничений на пересечение границы с Грузией гражданами обеих стран. Об этом сообщает Служба государственной безопасности Абхазии.
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В Абхазии вводится временное ограничение на пересечение государственной границы с Грузией, сообщается на сайте Службы государственной безопасности (СГБ) республики.Lenta.ru14:20
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