Абхазия ввела временные ограничения на пересечение границы с ГрузиейRT на русском 16:13

с чего всё началось

Служба государственной безопасности Абхазии ввела временные ограничения на пересечение государственной границы с Грузией гражданами обеих стран в связи с акциями протеста в Тбилиси.

Недвижимость Жители Дальнего Востока получат ипотеку под 2% годовых Заместитель председателя правительства — полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил о планах властей по предоставлению льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока.

Экономика Грузия потеряет $300 млн без российских туристов По данным грузинского Нацбанка первые расчеты выявили, что экономика Грузии потеряет около $200–300 млн в течение оставшихся месяцев этого года из-за оттока российских отдыхающих.

Гаджеты «Ведомости»: производителей обяжут устанавливать российские приложения Минкомсвязь планирует обязать производителей устанавливать российские приложения на смартфоны и планшеты, которые продаются на территории страны, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на копию проекта законодательных поправок.

Происшествия Против главы «Рольфа» Петрова завели уголовное дело По версии следствия, в 2014 году компания "Рольф" приобрела у кипрской компании "Панабел лимитед" (подконтрольна Сергею Петрову) акции компании "Рольф Эстейт" за 4 млрд руб. Как считает следствие, договор купли-продажи был заведомо подложным, а стоимость — многократно завышенной.

Политика В Молдавии обвинили Порошенко в коррупции и контрабанде Премьер Молдавии Майя Санду заявила, что экс-глава Украины Петр Порошенко и руководство страны при его президентстве способствовали контрабанде и коррупционным схемам.

Шоу-бизнес В Москве простились с Аллой Покровской Проститься с Покровской пришли председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, худрук МХТ Сергей Женовач, худрук Театра Пушкина Евгений Писарев, актеры Евгений Миронов, Владимир Машков, режиссер Кирилл Серебренников, актриса Лия Ахеджакова и многие другие.

Политика Перенести столицу Украины из Киева предлагает команда Зеленского По словам депутата от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» в администрации президента Украины предлагают перенести столицу страны из Киева в другой город.

Армия и оружие В Кремле состоялся прием в честь выпускников военных академий На приём были приглашены 800 лучших выпускников вузов Минобороны России, МВД России, ФСБ России, ФСО России, МЧС России, Росгвардии и ФСИН России.

Космос NASA отправит аппарат Dragonfly для поиска жизни на спутнике Сатурна Аппарат Dragonfly для поиска жизни отправит NASA к спутнику Сатурна Титану.

Общество Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлением Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин объяснил свои слова о "спектакле" с отравлением продюсера и заявил, что никакого обмана не было.

Интернет Сервис DeepNude, который «раздевает» человека на фото, закрыли через несколько дней после запуска Разработчики приложения DeepNude, которое удаляет одежду с людей на фотографиях при помощи нейросетей, объявили в твиттере о закрытии проекта.

Политика Мэй: Великобритания открыта для улучшения отношений с Россией Британский премьер отметила, что Москве нужно "изменить свое поведение" Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Соединенное королевство открыто для улучшения отношений с Россией, пишет Bloomberg.

Шоу-бизнес Виктория Боня обрадовалась набранному за три дня килограмму Виктория Боня долго не могла поправиться. Потому даже самому мизерному успеху она очень обрадовалась.

Общество Мэрия Ярового утверждает, что собственник городской ТЭЦ довел ее до ЧС Компания не выполняет свои обязательства по реконструкции станции и довела ее до критического состояния, а в июне 2019 года и до режима ЧС локального характера, объяснили в мэрии.

Происшествия Два пилота погибли при аварийной посадке Ан-24 в Бурятии В Северобайкальском районе Бурятии в аэропорту поселка Нижнеангарск пассажирский самолет АН-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, пробил ограждение и врезался в здание очистных сооружений.

Общество Шарапова похвасталась своим домом Известная российская теннисистка Мароия Шарапова похвасталась своим жилищем. Об этом сообщает Спорт-экспресс.

Политика Делегации бывших стран советского лагеря покинули сессию ПАСЕ На сессии ПАСЕ 24 июня этого года делегации бывших стран советского лагеря безуспешно спорили по поводу привлечения РФ к ответственности за неплатеж членских взносов и за крушение рейса MH17.

Политика Путин рассказал об отношении России к нетрадиционной ориентации Президент России Владимир Путин в интервью газете Financial Times накануне саммита G20 заявил, что в РФ ничего не имеют против людей нетрадиционной сексуальной ориентации, но некоторые вещи, в том числе такие, как шесть полов, избыточны.

Политика ЕС на полгода продлил экономические санкции против России Экономические санкции в отношении России продлены до 31 января 2020 года. Об этом говорится в распространенном 27 июня сообщение Совета ЕС.

Экономика В ПФР рассказали, как выросли пенсии россиян после перерасчета В Пенсионном фонде России (ПФР) сообщили, что россияне наконец-то почувствовали эффект от перерасчета пенсий.

Экономика Forbes (США): выдержит ли Россия предстоящий «энергетический переход»? (Forbes) Передовые интеллектуальные электрические сети, коммунальные системы аккумулирования и беспилотные электромобили, работающие на различных источниках питания — от литий-ионных аккумуляторов до водородных топливных элементов, являются важнейшими составляющими этого исторического «энергетического перехода».

Политика Врач прокомментировал сообщения о самочувствии Меркель Диагноз канцлеру Германии Ангеле Меркель, которой за последнее время дважды становилось плохо на официальных встречах, должны поставить специалисты при детальном осмотре.