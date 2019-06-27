Политика

Абхазия ввела временные ограничения на пересечение границы с ГрузиейRT на русском 16:13

Служба государственной безопасности Абхазии ввела временные ограничения на пересечение государственной границы с Грузией гражданами обеих стран в связи с акциями протеста в Тбилиси.
Читать в источнике
с чего всё началось
В Абхазии вводится временное ограничение на пересечение государственной границы с Грузией, сообщается на сайте
 Службы государственной безопасности (СГБ) республики.
Lenta.ru14:20

Подробнее о событии

Абхазия закрыла границу с Грузией из-за потестующих

URA.Ru16:10

Абхазия ввела ограничение на пересечение границы с Грузией

РБК17:01

Абхазия закрыла границу с Грузией

Lenta.ru14:20

Абхазия ввела временные ограничения на пересечение границы с Грузией

RT на русском16:13

На госгранице Абхазии ввели временные ограничения из-за протестов в Грузии

ТАСС14:22

Абхазия перекрыла границу с Грузией из-за протестов

Московский Комсомолец17:36

Абхазия ввела временное ограничение на пересечение границы с Грузией

РИА Новости13:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 21:06, Вашингтон
Недвижимость

Жители Дальнего Востока получат ипотеку под 2% годовых

Заместитель председателя правительства — полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил о планах властей по предоставлению льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока.
Обновлено 25 июня в 04:38
Экономика

Грузия потеряет $300 млн без российских туристов

По данным грузинского Нацбанка первые расчеты выявили, что экономика Грузии потеряет около $200–300 млн в течение оставшихся месяцев этого года из-за оттока российских отдыхающих.
Обновлено в 09:12
Общество

Украинцев выгнали из отеля в Греции за флаги и плохое поведение

Обновлено в 02:44
Гаджеты

«Ведомости»: производителей обяжут устанавливать российские приложения

Минкомсвязь планирует обязать производителей устанавливать российские приложения на смартфоны и планшеты, которые продаются на территории страны, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на копию проекта законодательных поправок.
Обновлено в 16:02
Происшествия

Против главы «Рольфа» Петрова завели уголовное дело

По версии следствия, в 2014 году компания "Рольф" приобрела у кипрской компании "Панабел лимитед" (подконтрольна Сергею Петрову) акции компании "Рольф Эстейт" за 4 млрд руб. Как считает следствие, договор купли-продажи был заведомо подложным, а стоимость — многократно завышенной.
Обновлено в 10:08
Политика

В Молдавии обвинили Порошенко в коррупции и контрабанде

Премьер Молдавии Майя Санду заявила, что экс-глава Украины Петр Порошенко и руководство страны при его президентстве способствовали контрабанде и коррупционным схемам.
Обновлено в 21:01
Шоу-бизнес

В Москве простились с Аллой Покровской

Проститься с Покровской пришли председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, худрук МХТ Сергей Женовач, худрук Театра Пушкина Евгений Писарев, актеры Евгений Миронов, Владимир Машков, режиссер Кирилл Серебренников, актриса Лия Ахеджакова и многие другие.
Обновлено в 06:03
Политика

Перенести столицу Украины из Киева предлагает команда Зеленского

По словам депутата от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» в администрации президента Украины предлагают перенести столицу страны из Киева в другой город.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие

В Кремле состоялся прием в честь выпускников военных академий

На приём были приглашены 800 лучших выпускников вузов Минобороны России, МВД России, ФСБ России, ФСО России, МЧС России, Росгвардии и ФСИН России.
Обновлено в 10:10
Космос

NASA отправит аппарат Dragonfly для поиска жизни на спутнике Сатурна

Аппарат Dragonfly для поиска жизни отправит NASA к спутнику Сатурна Титану.
Обновлено в 17:04
Общество

Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлением

Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин объяснил свои слова о "спектакле" с отравлением продюсера и заявил, что никакого обмана не было.
Обновлено в 11:36
Культура

Теодор Курентзис написал прощальное письмо

Обновлено в 08:15
Интернет

Сервис DeepNude, который «раздевает» человека на фото, закрыли через несколько дней после запуска

Разработчики приложения DeepNude, которое удаляет одежду с людей на фотографиях при помощи нейросетей, объявили в твиттере о закрытии проекта.
Обновлено в 15:29
Политика

Мэй: Великобритания открыта для улучшения отношений с Россией

Британский премьер отметила, что Москве нужно "изменить свое поведение" Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Соединенное королевство открыто для улучшения отношений с Россией, пишет Bloomberg.
Обновлено в 20:58
Шоу-бизнес

Виктория Боня обрадовалась набранному за три дня килограмму

Виктория Боня долго не могла поправиться. Потому даже самому мизерному успеху она очень обрадовалась.
Обновлено в 00:43
Общество

Мэрия Ярового утверждает, что собственник городской ТЭЦ довел ее до ЧС

Компания не выполняет свои обязательства по реконструкции станции и довела ее до критического состояния, а в июне 2019 года и до режима ЧС локального характера, объяснили в мэрии.
Обновлено в 19:45
Происшествия

Два пилота погибли при аварийной посадке Ан-24 в Бурятии

В Северобайкальском районе Бурятии в аэропорту поселка Нижнеангарск пассажирский самолет АН-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, пробил ограждение и врезался в здание очистных сооружений.
Обновлено в 00:16
Общество

Шарапова похвасталась своим домом

Известная российская теннисистка Мароия Шарапова похвасталась своим жилищем. Об этом сообщает Спорт-экспресс.
Обновлено в 13:52
Политика

Делегации бывших стран советского лагеря покинули сессию ПАСЕ

На сессии ПАСЕ 24 июня этого года делегации бывших стран советского лагеря безуспешно спорили по поводу привлечения РФ к ответственности за неплатеж членских взносов и за крушение рейса MH17.
Обновлено в 02:17
Политика

Путин рассказал об отношении России к нетрадиционной ориентации

Президент России Владимир Путин в интервью газете Financial Times накануне саммита G20 заявил, что в РФ ничего не имеют против людей нетрадиционной сексуальной ориентации, но некоторые вещи, в том числе такие, как шесть полов, избыточны.
Обновлено в 17:54
Политика

ЕС на полгода продлил экономические санкции против России

Экономические санкции в отношении России продлены до 31 января 2020 года. Об этом говорится в распространенном 27 июня сообщение Совета ЕС.
Обновлено в 09:25
Экономика

В ПФР рассказали, как выросли пенсии россиян после перерасчета

В Пенсионном фонде России (ПФР) сообщили, что россияне наконец-то почувствовали эффект от перерасчета пенсий.
Обновлено в 08:45
Музыка

Объявлены победители конкурса Чайковского

Обновлено в 19:01
Экономика

Forbes (США): выдержит ли Россия предстоящий «энергетический переход»? (Forbes)

Передовые интеллектуальные электрические сети, коммунальные системы аккумулирования и беспилотные электромобили, работающие на различных источниках питания — от литий-ионных аккумуляторов до водородных топливных элементов, являются важнейшими составляющими этого исторического «энергетического перехода».
Обновлено в 19:30
Общество

В Москве оградили забором общественное пространство «Яма»

Обновлено в 20:59
Кино

Умер актер из «Зачарованных» Билли Драго

Обновлено в 00:41
Транспорт

Тоннель под малаховским кольцом и система постаматов: 5 идей, как спасти Барнаул от пробок

Обновлено в 20:18
Политика

Врач прокомментировал сообщения о самочувствии Меркель

Диагноз канцлеру Германии Ангеле Меркель, которой за последнее время дважды становилось плохо на официальных встречах, должны поставить специалисты при детальном осмотре.
Обновлено в 09:18
Футбол

Федор Кудряшов: «В Турции во время матча однажды оглох»

Фото Федор Успенский, "СЭ" Кудряшов: гол в редакции "СЭ" Защитник Кудряшов в своей карьере забил три мяча на уровне сборной и клубов элитных лиг – два их них в этом сезоне: один в турецкой лиге (причем в первом же матче за свою новую команду), а второй в составе сборной в ворота Сан-Марино.
Обновлено в 17:10
Происшествия

Ошибка экипажа стала причиной крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний»

Обновлено в 12:49
Как работают Яндекс.Новости?
Протесты в ГрузииБольше новостей по теме
Главное