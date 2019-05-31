Футбол
Абель Эрнандес продолжит карьеру в «Сельте»Soccer.ru 10:47
В "Сельту" Эрнандес перейдет бесплатно на правах свободного агента. В минувшем сезоне форвард провел 14 матчей в РПЛ, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу.
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Происшествия
Защита Мамаева пожаловалась на приговор омбудсмену
Обновлено в 11:01
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых
Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено вчера в 15:30
Общество
Росреестр перечислил штрафы для дачников
Росреестр перечислил штрафы, которые грозят дачникам за различные нарушения.
Обновлено в 05:16
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Политика
Парубий обвинил Зеленского в кризисе на Украине
Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что действия нового президента Украины Владимира Зеленского провоцируют кризис в стране.
Обновлено в 06:23
Кино
Шнуров выступил за использование матерных слов в фильмах
Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров предлагает разрешить использование нецензурной лексики в российских фильмах.
Обновлено в 09:53
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Шнуров назвал удаление сцен из фильма про Элтона Джона анекдотом
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров считает анекдотом удаление сцен с однополым сексом и употреблением наркотиков из фильма про Элтона Джона.
Обновлено в 09:54
Авто
Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»
Портал "Лада Онлайн" выяснил и ориентировочные цены такого дома на колесах - от 1 150 000 до 1 800 000 рублей.
Обновлено вчера в 09:04
Общество
В Югре чиновницу лишили премии за совет жителям поднять «пятую точку»
Реагируя на жалобы жителей, чиновница предложила им "езжать в другие поселки", а также поднять "свою пятую точку" и сделать что-то самим.
Обновлено в 08:56
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Зеленский рассказал о снижении добычи угля на Украине на 47%
Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что предприятия Украины в период с 2014 по 2018 год снизили добычу угля на 47%.
Обновлено в 11:00
Политика
ВЦИОМ заявил о росте рейтинга одобрения работы Путина
Уровень одобрения работы президента России Владимира Путина с января по май 2019 года вырос почти на 3% — до 64,5%. Об этом свидетельствуют данные опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на официальном сайте организации.
Обновлено в 09:26
Общество
Слишком откровенное платье телеведущей возмутило зрителей
Обновлено в 08:19
Происшествия
Свидетели по делу «Седьмой студии» стали фигурантами нового дела
В отношении трех свидетелей по делу «Седьмой студии» возбуждено уголовно дело о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ), рассказала агентству «Москва» адвокат Ирина Поверинова.
Обновлено в 09:53
Политика
В России могут полностью запретить тонировку автомобилей
Депутаты— члены рабочей группы при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД в ближайшее время могут обсудить введение полного запрета тонировки частных автомобилей.
Обновлено в 02:20
Политика
Медведеву подарили щенка алабая
В ответ Медведев преподнес туркменскому лидеру книгу "Архитектурные памятники Туркмении", которая была издана в 1939 году.
Обновлено в 02:45
Общество
Мэр Анапы отказался оплачивать выступление Волочковой
Мэр Анапы Юрий Поляков запретил тратить бюджетные деньги на концерт Анастасии Волочковой на открытии курортного сезона.
Обновлено в 03:39
Шоу-бизнес
Гузеева рассказала о периоде, когда пила запоями
В рамках эфира Лариса Гузеева, сопереживая героине шоу, рассказала о периоде своей жизни, когда пила запоями.
Обновлено в 05:48
Армия и оружие
Шойгу анонсировал запуск двух модернизированных спутников России
Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что до конца 2019 года в интересах российского оборонного ведомства будут запущены два модернизированных спутника связи «Меридиан-М».
Обновлено в 10:46
Кино
Сериал «Чернобыль» обогнал «Игру престолов» по популярности
Обновлено вчера в 05:35
Шоу-бизнес
Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак
Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.
Обновлено вчера в 05:13
Экономика
Счетная палата: у пенсионера остается не более 200 руб. в день на себя
Пенсионер в России при средней пенсии в 14 тыс. руб. с учетом обязательных расходов на жилье и лекарства может потратить на себя не более 200 руб. в день, рассказала в интервью «РИА Новости» аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова.
Обновлено в 10:14
Наука
Открыт новый способ защиты от высоких доз радиации
Высокий уровень URI защищает их от радиации, а после облучения они замещают поражённые клетки.
Обновлено в 09:07
Политика
Путин присвоил имена аэропортам
Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам.
Обновлено в 05:34
Происшествия
В Свердловской области 16 вагонов с железной рудой сошли с рельсов
Шестнадцать вагонов с железной рудой сошли с рельсов на станции под Нижним Тагилом, пострадавших в результате ЧП нет, сообщает в пятницу пресс-служба Свердловской железной дороги.
Обновлено в 09:24
Экономика
НТВ сообщил о новом деле ЮКОСа и выводе Ходорковским более $50 млрд
По словам Каримова, деньги получили первый директор ЮКОСа Сергей Муравленко, первый вице-президент компании Виктор Казаков (в настоящее время является депутатом Госдумы от «Единой России»), вице-президент Виктор Иваненко и один из учредителей компании Юрий Голубев.
Обновлено в 08:18
Общество
Кириенко допустил увеличение объема президентских грантов для НКО
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко допустил, что объем финансирования грантов президента РФ для некоммерческих организаций в будущем может возрасти.
Обновлено в 11:00
Политика
На Украине против Порошенко возбудили дело о захвате власти
Госбюро расследований Украины возбудило еще одно дело против Петра Порошенко, сообщил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 08:51
Общество
Россиянам существенно сократят новогодние каникулы
Новогодние каникулы в 2020 году сократят на два дня, то есть отдыхать россияне будут чуть больше недели.
Обновлено в 07:28
Политика
Зеленский уволил главу госпогранслужбы Украины
Глава госпогранслужбы Украины Петр Цигикал снят с должности указом президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 10:14
Культура
Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу
Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.
Обновлено в 05:19