Футбол
Абель Эрнандес попал в сферу интересов «Сельты»Советский спорт 11:01
Уругвайцем интересуется Сельта, сообщает AS. По информации источника, Сельта рассматривает кандидатуру Эрнандеса в качестве замены нападающему Максимилиано Лопесу, который может стать игроком Барселоны. Абель Эрнандес является свободным агентом, поэтому достанется Сельте бесплатно.
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Автоматически обработано 7266 источников, обновлено в 15:17, Ашберн
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Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.
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Обновлено в 08:18
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Авто
Hyundai Santa Fe получил «продвинутую» систему мониторинга слепых зон
Компания Hyundai оснастит кроссовер Santa Fe системой Blind-Spot View Monitor, действующей на основе двух камер заднего вида.
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Происшествия
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Чемпиона России и Европы по тхэквондо Сергея Чмуля похитили 24 мая и удерживали его почти неделю, передает ТАСС.
Обновлено в 10:56
Политика
Госдума оценит ущерб Крыма от пребывания в составе Украины
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Из Lada сделали дом на колесах
Из автомобиля Lada Granta FL сделали дом на колесах. Об этом сообщает издание «Лада Онлайн».
Обновлено вчера в 08:14