Футбол

Абель Эрнандес попал в сферу интересов «Сельты»Советский спорт 11:01

Уругвайцем интересуется Сельта, сообщает AS. По информации источника, Сельта рассматривает кандидатуру Эрнандеса в качестве замены нападающему Максимилиано Лопесу, который может стать игроком Барселоны. Абель Эрнандес является свободным агентом, поэтому достанется Сельте бесплатно.
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СМИ: Бывший форвард ЦСКА станет игроком «Сельты»

Sportbox.RU10:53

Абель Эрнандес попал в сферу интересов «Сельты»

Советский спорт11:01

СМИ: Бывший форвард ЦСКА станет игроком «Сельты»

Матч ТВ10:53

Ушедший из ЦСКА Абель Эрнандес близок к переходу в клуб Ла Лиги

Sport24.ru11:20

Абель Эрнандес может перейти в «Сельту»

Чемпионат10:52

СМИ: «Сельта» может подписать экс-форварда ЦСКА Эрнандеса

Спорт-Экспресс10:25

Бывший форвард ЦСКА может перейти в «Сельту»

Sport.ru11:43
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Автоматически обработано 7266 источников, обновлено в 15:17, Ашберн
Происшествия

Глава Раменского района задержан по подозрению в убийстве любовницы

Обновлено в 13:58
Происшествия

Свидетели по делу «Седьмой студии» стали фигурантами нового дела

В отношении трех свидетелей по делу «Седьмой студии» возбуждено уголовно дело о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ), рассказала агентству «Москва» адвокат Ирина Поверинова.
Обновлено в 09:53
Политика

Зеленский уволил главу следственного управления СБУ

Украинский лидер Владимир Зеленский уволил главу следственного управления Службы безопасности Украины Григория Остафийчука.
Обновлено в 05:14
Армия и оружие

В ЛНР сообщили о сговоре генералов ВСУ против Зеленского

Обновлено в 12:47
Авто

Cadillac представил высокопроизводительный седан CT5-V

Американская компания выпустила новые версии своих моделей. Седаны Cadillac CT4-V и CT5-V получили новые «заряженные» модификации V-Series.
Обновлено в 02:54
Политика

В России могут запретить тонировку автомобилей

Рабочая группа при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД собирается рассмотреть полный запрет на тонировку гражданских автомобилей.
Обновлено в 13:05
Хоккей

ВХЛ со следующего сезона будет разделена на конференции и дивизионы

Высшая хоккейная лига (ВХЛ) с наступающего нового сезона изменит свою структуру, и в ней появится деление на конференции и дивизионы, сообщается на официальном сайте ВХЛ.
Обновлено в 11:48
Общество

Экс-директор потребовал с «Уральских пельменей» 70 миллионов рублей

Бывший директор шоу "Уральские пельмени" Сергей Нетиевский подал иск в Арбитражный суд Москвы на взыскание не возвращенных участниками шоу займов на сумму почти в 70 миллионов рублей, сообщила журналистам пресс-секретарь продюсера Ольга Куликова.
Обновлено в 11:48
Общество

Россиянам сократят новогодние каникулы

Новогодние каникулы 2020 года продлятся восемь дней. В этом году Новый год встречали десять дней и столько же - в прошлом году.
Обновлено в 00:00
Музыка

Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»

Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено вчера в 18:28
Общество

В Воронеже наградили лауреатов конкурса благоустройства малых городов

Обновлено в 11:10
Политика

Власти Косова объявили российского сотрудника ООН персоной нон грата

Власти Косова в пятницу объявили персоной нон грата российского сотрудника миссии ООН в Косово (МООНК) Михаила Краснощекова, сообщил в своем фейсбуке косовский премьер Рамуш Харадинай.
Обновлено в 08:18
Шоу-бизнес

Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак

Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.
Обновлено вчера в 05:13
Политика

Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое

Обновлено в 13:30
Происшествия

На Сицилии произошло новое извержение вулкана Этна

Крупнейший действующий вулкан Европы Этна, расположенный на острове Сицилия, вновь вошел в активную фазу.
Обновлено в 13:21
Хоккей

НХЛ закрыла расследование по скандальному видео с Кузнецовым

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига закрыла расследование по скандальному видео с участием форварда "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России по хоккею Евгения Кузнецова.
Обновлено в 11:11
Кино

Финал «Игры престолов» придумал Джордж Мартин

Айзек Хемпстед-Райт, сыгравший Брана Старка, рассказал в документальном фильме HBO о съемках «Игры престолов» о том, что писатель утвердил каждый кадр в финальном сезоне.
Обновлено в 11:01
Культура

Памятник Пушкину появится в Шереметьево

Памятник А. С. Пушкину, чье имя присвоено аэропорту Шереметьево, откроют в воздушной гавани 5 июня.
Обновлено в 08:18
Кино

Роберта Паттинсона утвердили на роль Бэтмена

Студия Warner Brothers утвердила Роберта Паттинсона на роль Бэтмена, сообщает Deadline.
Обновлено в 12:06
Футбол

Президент «Ростова» подвёл итоги сезона для команды

Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц подвёл итоги сезона-2018/19.
Обновлено в 12:26
Политика

Киевский вуз счел образование на украинском невозможным

Почетный президент Киевской школы экономики (КШЭ) Тимофей Милованов заявил, что вуз не будет использовать только украинский язык, как того требует закон.
Обновлено в 12:20
Авто

Hyundai Santa Fe получил «продвинутую» систему мониторинга слепых зон

Компания Hyundai оснастит кроссовер Santa Fe системой Blind-Spot View Monitor, действующей на основе двух камер заднего вида.
Обновлено в 00:44
Происшествия

Чемпиона Европы по тхэквондо похитили в Москве ради 12 млн рублей

Чемпиона России и Европы по тхэквондо Сергея Чмуля похитили 24 мая и удерживали его почти неделю, передает ТАСС.
Обновлено в 10:56
Политика

Госдума оценит ущерб Крыма от пребывания в составе Украины

Госдума России планирует оценить ущерб, нанесенный Крыму за период нахождения в составе Украины, следует из материалов на портале госзакупок.
Обновлено в 14:19
Политика

Трамп объявил о введении пошлины на все товары из Мексики

С 10 июня США вводят пошлину в размере 5% на все товары из Мексики.
Обновлено вчера в 21:05
Происшествия

Задержан украинский капитан затонувшего в Будапеште судна

Обновлено вчера в 16:47
Культура

Джоан Роулинг выпустит четыре новых книги о мире Гарри Поттера

Обновлено вчера в 16:21
Футбол

Защитник «Краснодара» Петров может перебраться в «Зенит»

Защитник «Краснодара» Сергей Петров может продолжить карьеру в «Зените», сообщает «Спорт день за днем».
Обновлено в 12:27
Экономика

НТВ сообщил о новом деле ЮКОСа и выводе Ходорковским более $50 млрд

Обновлено в 08:18
Авто

Из Lada сделали дом на колесах

Из автомобиля Lada Granta FL сделали дом на колесах. Об этом сообщает издание «Лада Онлайн».
Обновлено вчера в 08:14
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Испанский футбольный клуб из города Виго в провинции Понтеведра в автономном сообществе Галисия. Основан 23 августа 1923 года путём объединения двух клубов - «Спортинг» и «Фортуна». Название связано с тем, что кельты в своё время оставили свой след в Галисии.
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