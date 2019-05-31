Футбол
Абель Эрнандес попал в сферу интересов «Сельты»Советский спорт вчера в 11:01
Уругвайцем интересуется Сельта, сообщает AS. По информации источника, Сельта рассматривает кандидатуру Эрнандеса в качестве замены нападающему Максимилиано Лопесу, который может стать игроком Барселоны. Абель Эрнандес является свободным агентом, поэтому достанется Сельте бесплатно.
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