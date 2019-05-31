Футбол
Абель Эрнандес попал в сферу интересов «Сельты»Советский спорт 11:01
Уругвайцем интересуется Сельта, сообщает AS. По информации источника, Сельта рассматривает кандидатуру Эрнандеса в качестве замены нападающему Максимилиано Лопесу, который может стать игроком Барселоны. Абель Эрнандес является свободным агентом, поэтому достанется Сельте бесплатно.
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Музыка
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Правда, времени было немного, и они успели лишь коротко рассказать об основных планах на лето, которое в армии, как известно, период интенсивной боевой подготовки.
Обновлено вчера в 17:42
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Путин утвердил новые имена аэропортов
Президент подписал указ о присвоении имен 44 аэропортам.
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Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов попросил вице-премьера Максима Акимова создать межведомственную рабочую группу, приоритетной задачей которой станет «выработка системных мер по обеспечению сбалансированного и устойчивого производства грузового подвижного состава на 2019 год и в долгосрочной перспективе».
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В Подмосковье на крыше электрички найдено тело подростка
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