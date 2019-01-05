Нападающий Абель Эрнандес не покинет ЦСКА во время зимнего перерыва. Сторонам удалось договориться о продолжении сотрудничества, уругваец доиграет сезон в московском клубе, после чего соглашение вновь будет пересмотрено. 28-летний форвард стал игроком ЦСКА прошлым летом, заключив 3-летний контракт.

Абель Эрнандес останется в ЦСКА до конца сезона

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