Футбол
Футболист Эрнандес намекнул, что покинет ЦСКАRT на русском 03:36
Уругвайский нападающий московского ЦСКА Абель Эрнандес намекнул на свой уход из команды. Форвард опубликовал в Instagram сториз своей девушки с подписью: «Пока-пока, Москва». Эрнандес перешёл в ЦСКА летом 2018 года.
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с чего всё началось
Напомним, Эрнандес перешёл в ЦСКА в августе 2018 года на правах свободного агента. Его соглашение с московским клубом рассчитано на три года. Эрнандес также известен по выступлениям за уругвайские клубы «Сентрал Эспаньол» и «Пеньяроль», а также за английский «Халл Сити».Чемпионат03:40
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