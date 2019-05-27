Футболист Эрнандес намекнул, что покинет ЦСКАRT на русском 03:36

Напомним, Эрнандес перешёл в ЦСКА в августе 2018 года на правах свободного агента. Его соглашение с московским клубом рассчитано на три года. Эрнандес также известен по выступлениям за уругвайские клубы «Сентрал Эспаньол» и «Пеньяроль», а также за английский «Халл Сити».

с чего всё началось

Уругвайский нападающий московского ЦСКА Абель Эрнандес намекнул на свой уход из команды. Форвард опубликовал в Instagram сториз своей девушки с подписью: «Пока-пока, Москва». Эрнандес перешёл в ЦСКА летом 2018 года.

Политика В Хакасии нападение чиновника на журналиста обернулось уголовным делом В Хакасии скандал, связанный с нападением главы Ширинского района Сергея Зайцева на журналиста, вылился в уголовное дело.

Политика Коломойский рассказал, из-за чего поругался с Порошенко Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что его конфликт с бывшим президентом Украины Петром Порошенко разгорелся из-за телеканала "1+1".

Происшествия Полицейские задержали подозреваемого во взрыве в Лионе Во Франции задержали подозреваемого во взрыве в Лионе, заявил министр внутренних дел этой страны Кристоф Кастанер на своей странице в Twitter.

Религия В РПЦ сравнили протесты против строительства храма с расстрелом царской семьи Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл сравнил «скверные протесты» в Екатеринбурге с расстрелом последнего российского царя Николая II и его семьи.

Авто BMW представила новое поколение 1-Series Компания BMW представила новое поколение компактного хэтчбека 1-Series, которое выйдет на европейский рынок осенью 2019 года.

Политика В Кремле заявили о неизменности позиции по делу украинских моряков Позиция Москвы по инциденту с украинскими кораблями в Керченском проливе остаётся неизменной.

Общество Во Владивостоке побит температурный рекорд Воскресный день, 26 мая во Владивостоке оказался самым теплым за последние 29 лет, воздух прогрелся до 27,7 градуса.

Авто АвтоВАЗ отзовет несколько сотен Lada Xray Cross из-за опасной проблемы Под отзыв попадут порядка 500 автомобилей. АвтоВАЗ заменит промежуточный рулевой вал у автомобилей Lada Xray Cross, сообщает RG.ru.

Общество Генпрокуратура хочет взыскать 3,2 млрд рублей с экс-мэра Владивостока Российская Генеральная прокуратура подготовила иск к экс-главе Владивостока Игорю Пушкареву на сумму 3,2 млрд рублей.

Шоу-бизнес Верка Сердючка рассказала о желании Насти Каменских иметь детей Как рассказал Андрей Данилко, слова которого приводит «СтарХит», на празднестве собрались все звезды украинского шоу-бизнеса.

Происшествия Петербургский парусник «Мир» протаранил микроавтобус в Германии Забавный инцидент произошёл в порту Гамбурга с парусником «Мир» из Санкт-Петербурга. Учебное судно нечаянно снесло микроавтобус на пристани.

Общество Лето в России начнется с жаркой погоды Специалисты Гидрометцентра рассказали, что начало лета в России будет сопровождаться жаркой погодой.

Политика В России могут ужесточить правила призыва в армию Министерство обороны России предложило внести поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медицинской комиссии призывниками, сообщают 27 мая Известия.

Шоу-бизнес Сергей Лазарев опроверг информацию о рождении дочери Сергей Лазарев опроверг анонимные сообщения о том, что у него родилась дочь.

Авто Cupra показала первые фото кроссовера Formentor Как только Formentor появится в продаже в следующем году, он будет первой автономной машиной Cupra.

Религия Строителям собора св. Екатерины не остается ничего кроме храма на воде На фоне бурного обсуждения площадок сегодня (историческое место, снова сквер или площадь 1905 года) специалист по конкурентной разведке и экс-профессор УрГЭУ Евгений Ющук высказал непопулярную идею.

Музыка Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети» Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.

Экономика Бывший гендиректор Ozon возглавит «Утконос» Нынешний гендиректор «Утконоса» Максим Бахтин войдет в совет директоров «Ленты» и займется вопросами изучения синергии между «Лентой» и «Утконосом», уточняет другой собеседник РБК.

Экономика В России магазины могут обязать принимать бутылки Господин Нилов добавил, что уже подготовил необходимый законопроект, обязывающий ритейлеров принимать бутылки.

Здоровье В Пензе сотрудники скорой помощи объявили итальянскую забастовку В Пензе сотрудники областной станции скорой помощи объявили о начале итальянской забастовки.

Происшествия Кличко осмотрел треснувший стеклянный мост в Киеве Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел треснувший стеклянный мост, открытый днем ранее. По мнению градоначальника, имел место акт вандализма.