Футбол

Абель Эрнандес хочет уйти из ЦСКАSoccer.ru 13:12

Форвард ЦСКА Абель Эрнандес планирует покинуть московскую команду. Сообщается, что 28-летний футболист намерен вернуться в чемпионат Италии. Уругваец выступал за «Палермо» с 2009 по 2014 год.
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В окружении Абеля Эрнандеса опровергли слухи о желании форварда уйти из ЦСКА

Sport24.ru13:56

СМИ: Эрнандес хочет уйти из ЦСКА

Спорт-Экспресс12:42

Источник: Абель Эрнандес хочет покинуть ЦСКА

Чемпионат13:00

СМИ: Эрнандес хочет покинуть ЦСКА

Матч ТВ13:04

Абель Эрнандес хочет уйти из ЦСКА и перебраться в Италию

Советский спорт12:39

Футболист ЦСКА Эрнандес намерен покинуть клуб

Газета.Ru13:19

Форвард ЦСКА хочет уехать в Италию

Sport.ru13:45
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Сбербанк в июле запустит услугу снятия наличных в кассах магазина

Сбербанк в июле запустит новую услугу – снятие наличных в кассах магазина при оплате покупки банковской картой Mastercard или Visa.
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Компания UL Benchmarks поделилась первой технодемкой для нового сервиса Google Stadia, который представили вчера.
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Дочь Назарбаева Дарига избрана спикером Сената Казахстана

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Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с республикой страны о том, что с начала следующего года транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена.
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Космос

Сеть заявила об испытаниях ракеты «Авангард», и опубликовала видео загадочного взрыва

В Сети показали видео загадочного взрыва в атмосфере, и считают что это «Авангард».
Обновлено в 02:40
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Власти Польши назвали «проблематичной» историческую логику МИД России

"Ссылка на историческую логику МИД России в контексте сентября 1939 года представляется нам проблематичной", - заявил Щерский.
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Общество

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Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25—2,5% годовых.
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Орбитальный аппарат «Луна-26» проведёт геологоразведку реголита

Орбитальный аппарат «Луна-26» проведёт глобальную ядерно-физическую геологоразведку лунного реголита, или поверхностных образований Луны.
Обновлено в 18:18
Шоу-бизнес

Адвокаты Фролова раскрыли детали суда с Началовой из-за квартиры

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Происшествия

В Москве один человек погиб в ДТП с пятью автомобилями

На юго-западе Москвы произошло ДТП с участием пяти автомобилей, жертвой аварии стал один человек.
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Политика

США продлили для Ирака исключение из санкций против энергетики Ирана

Администрация США вновь предоставила Ираку право продолжать закупки энергоносителей из Ирана в обход своих санкций, введенных против Тегерана, сообщает иранский телеканал Press TV.
Обновлено в 14:15
Политика

Суд в Гааге приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению

Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) приговорила к пожизненному заключению экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Радована Караджича.
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Шоу-бизнес

Врач Началовой рассказал, что у нее не было денег на лечение

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Армия и оружие

Освобождены четыре иранских пограничника, похищенных в 2018 году

Четверо иранских пограничников, похищенных суннитской военизированной группировкой в прошлом году, были освобождены.
Обновлено в 17:20
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Ченнинг Татум изменил внешность

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Написавшей письмо Путину школьнице Тасе помогут власти Петербурга

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Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее

В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
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Авто

Машины УАЗ «Хантер» отправились в Чили

Официальные продажи автомобилей бренда УАЗ начнутся в Чили в апреле текущего года.
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Армия и оружие

В ЛНР рассказали об эпидемии чесотки в рядах ВСУ

Из-за антисанитарных условий жизни воюющих в Донбассе бойцов ВСУ в рядах украинской армии началась эпидемия чесотки, рассказал на брифинге в среду, 20 марта, официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко со ссылкой на разведку республики.
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Порошенко отстал от Зеленского и Тимошенко в предвыборном рейтинге

Как показывают опросы, он уверенно отрывается как от лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко, так и от президента Украины Петра Порошенко, который замыкает тройку лидеров.
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Общество

Продолжительность жизни в России превысила 73 года

Средняя продолжительность жизни в России, по данным за 2018 год, составила более 73 лет, сообщила журналистам директор Российского геронтологического научно-клинического центра, главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева.
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Происшествия

По заявлению Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
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Генпрокурор Украины внезапно «сдал» американского посла

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что американский посол в Киеве Мари Йованович еще при первой встрече с ним передала список людей, которых не должно преследовать украинское правосудие, даже если они совершили преступление.
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Происшествия

На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления обменника

«Полиция острова Бали утверждает, что двое убитых и один задержанный подозреваемый в ограблении обменного пункта — граждане России», — сообщил агентству пресс-атташе посольства Денис Тетюшин.
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Российская станция на Венере сможет проработать всего 3 часа

Соруководитель двухсторонней научной рабочей группы по проекту «Венера-Д» с российской стороны Людмила Засова заявила, что посадочный аппарат «Венеры-Д» проработает на поверхности Венеры всего 2-3 часа, после чего перестанет исправно функционировать.
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Экономика

Fitch понизило прогноз роста мировой экономики на два года

Международное рейтинговое агентство Fitch в мартовском отчете спрогнозировало «самое сильное замедление» с 2012 года роста мировой экономики на ближайшие два года.
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Экономика

Минтруд внес законопроект о детских пособиях семьям с низким доходом

С 1 февраля правительство проиндексировало социальные выплаты федеральным льготным категориям граждан — детские пособия, выплаты инвалидам и ветеранам.
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Экономика

Медведев подписал долгосрочную программу развития РЖД до 2025 года

Долгосрочную программу развития ОАО РЖД до 2025 года подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
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