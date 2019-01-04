Политика

Абэ заявил о выгоде мирного договора России и Японии для США
РИА Новости
вчера в 20:52

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что заключение мирного договора с Россией принесет пользу региональной безопасности, следовательно, станет плюсом и для США, передает агентство Киодо.
РИА Новостивчера в 20:52
Синдзо Абэ
Если позволят обстоятельства, я намерен во второй половине этого месяца посетить Россию и продвинуть переговоры по заключению мирного договора... В этом году бы хотел сделать большой шаг к этой цели.
— Синдзо Абэ, японский политикУтро.ru 04 января в 02:35

Подробнее о событии

Абэ заявил о выгоде мирного договора с Россией для США

Газета.Ru02:11

Япония считает мирный договор с Россией плюсом для США

РЕН ТВвчера в 22:24

В мирном договоре Японии и России обнаружили выгоду для США

URA.Ruвчера в 22:43

Япония назвала заключение мирного договора с РФ плюсом для США

Известиявчера в 21:14

Абэ напомнил о плюсах договора с Россией для США

News.ruвчера в 21:39

Абэ считает, что мирный договор Японии и России будет выгоден и для США

ТАССвчера в 19:51

Заключение мирного договора между Японией и Россией будет выгодно для США, считает японский премьер Синдзо Абэ

Эхо Москвы00:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 02:56, Ашберн
Политика

В NASA объяснили отмену приглашения Рогозина

Глава NASA Джим Брайденстайн объяснил отказ в приглашении посетить США своему коллеге, главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину.
Обновлено в 01:50
Политика

Сенаторы признали Украину неуправляемой проблемой для США

По мнению конгрессменов, Украина является «неуправляемой проблемой» для Соединенных Штатов и Евросоюза, поскольку в стране растет уровень агрессии и число радикально настроенных граждан.
Обновлено вчера в 20:34
Армия и оружие

Двое британских военных ранены в Сирии

Обновлено вчера в 20:41
Политика

В Стамбуле готовятся к передаче Украине томоса об автокефалии

В храме Святого Георгия в Стамбуле проходит торжественное богослужение — оно предваряет собой церемонию передачи томоса об автокефалии новой раскольнической церкви Украины.
Обновлено в 02:29
Политика

Умер бывший глава Пентагона Браун

Бывший глава минобороны США Гарольд Браун умер в Калифорнии на 92-м году жизни.
Обновлено вчера в 21:36
Армия и оружие

На побережье моря Лаптевых решили построить военный городок

"В 2019 году в якутском поселке Тикси на побережье одноименной бухты моря Лаптевых будет образован военный городок Северного флота", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 21:30
Политика

Парламент Венесуэлы обвинил Мадуро в узурпации власти

Новый глава парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что с 10 января, когда начнется новый президентский срок Николаса Мадуро, глава государства будет "узурпировать" власть, передает Reuters.
Обновлено в 00:17
Политика

Трамп заявил о провале переговоров по отмене шатдауна

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что переговоры между Белым домом и демократами не привели ни к каким результатам.
Обновлено вчера в 18:59
Политика

Макрон осудил насилие в ходе протестов в Париже

Обновлено вчера в 16:01
Политика

Иран упрекнул ЕС за задержку в создании механизма обхода санкций США

Официальный представитель иранского МИДа Бахрам Касеми раскритиковал Евросоюз (ЕС) за задержку при создании механизма для обхода антииранских санкций США.
Обновлено вчера в 18:00
Политика

Авторы парфюма «от Путина» не получали одобрения Кремля

Духи с изображением российского президента Владимира Путина появились в продаже в Москве.
Обновлено вчера в 17:27
Политика

США попали в рейтинг самых опасных для женщин стран мира

В тройке лидеров оказались Сирия, Афганистан и Индия. Ранее СМИ признали США самой опасной страной для родов в развитом мире.
Обновлено вчера в 17:20
Происшествия

Семья Уилана не контактировала с его адвокатом, сообщили СМИ

Брат задержанного в России по подозрению в шпионаже Пола Уилана Дэвид заявил в интервью британской газете Guardian, что его семья не контактировала с адвокатом задержанного Владимиром Жеребенковым.
Обновлено в 01:38
Политика

В России выпустят монеты с ракетными комплексами «Тополь» и «Ярс»

По информации военного ведомства, монеты с изображением подвижных грунтовых ракетных комплексов «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс» выйдут малым тиражом, чтобы привлечь внимание профессиональных нумизматов.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие

Военные России доставили гумпомощь в сирийский лагерь Ярмук

Российские военные доставили жителям сирийского лагеря Ярмук в провинции Дамаск около двух тонн гуманитарной помощи.
Обновлено вчера в 21:16
ещё по теме
Синдзо Абэ
Японский политик
Японский государственный и политический деятель, 57-й Премьер-министр Японии в 2006-2007 годах, и действующий на втором сроке Премьера-министр Японии с 26 декабря 2012 года, председатель Либерально-демократической партии Японии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное