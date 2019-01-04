Политика
Абэ заявил о выгоде мирного договора России и Японии для США
Абэ заявил о выгоде мирного договора России и Японии для СШАРИА Новостивчера в 20:52
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что заключение мирного договора с Россией принесет пользу региональной безопасности, следовательно, станет плюсом и для США, передает агентство Киодо.
РИА Новостивчера в 20:52
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Если позволят обстоятельства, я намерен во второй половине этого месяца посетить Россию и продвинуть переговоры по заключению мирного договора... В этом году бы хотел сделать большой шаг к этой цели.
— Синдзо Абэ, японский политикУтро.ru 04 января в 02:35
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