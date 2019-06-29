Политика
Абэ заявил о неизбежности реформы ВТОИзвестия 03:02
Абэ подчеркнул, что реформа ВТО неизбежна. Ранее, 28 июня, президент России Владимир Путин заявил в ходе саммита, что попытки разрушить ВТО недопустимы. По его словам, контрпродуктивны любые попытки разрушить ВТО или понизить ее роль.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:14, Вашингтон
Политика
Путин ответил на возражения Элтона Джона
Президент России Владимир Путин считает, что британский певец Элтон Джон заблуждается относительно отношения к геям в РФ.
Обновлено в 04:54
Политика
Путин помог растерявшейся Меркель
Российский глава Владимир Путин помог канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, которая растерялась, когда увидела его на встрече на полях G20.
Обновлено в 09:42
Шоу-бизнес
Климова зажигательно станцевала с Панкратовым-Черным на его юбилее
Актриса Екатерина Климова зажигательно станцевала с именинником на юбилее своего коллеги Александра Панкратова-Черного.
Обновлено в 05:37
Авто
Составлен рейтинг из пяти надежных рамных внедорожников
Эксперты издания «Автоновости дня» подготовили рейтинг из пяти надежных «рамников», которые продемонстрировали удивительное качество даже после преодоления большого пробега.
Обновлено в 02:04
Политика
Немецкий политик призвала отменить санкции против России
Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания и один из лидеров СДПГ Мануэла Швезиг выступила против санкций в отношении России, сообщает Hamburger Abendblatt.
Обновлено в 10:38
Политика
BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»
Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
Обновлено в 01:33
Происшествия
Иркутской области выделят 662 млн рублей из-за наводнения
Правительство выделяет Иркутской области 662 миллиона рублей на разовую единовременную помощь гражданам, пострадавшим от паводка.
Обновлено в 08:27
Политика
Волкер возмутился предложением России освободить украинских моряков
Позже президент Украины Зеленский призвал главу России Владимира Путина освободить украинских моряков-провокаторов.
Обновлено в 03:42
Политика
«Победа» сообщила о проблемах с поставками Boeing
Поставки самолетов Boeing лоукостеру "Победа" оказались под вопросом, так как авиапроизводитель не оказал помощи авиакомпании в получении виз США для специалистов, которые должны технически принять новые самолеты с завода Boeing в Сиэтле.
Обновлено в 10:28
Происшествия
На Курском вокзале произошло убийство
Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве на Курском вокзале в Москве.
Обновлено в 06:35
Политика
В Минфине назвали условия уплаты взносов в бюджет Совета Европы
Обязательства России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ) наступят после восстановления в полном объеме прав российской делегации, подчеркнул в беседе с журналистами замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак.
Обновлено в 09:17
Энергетика
Новак заявил о преодолении кризиса с нефтепроводом «Дружба»
Кризис, связанный с загрязнением поставляемой по трубопроводу «Дружба» нефти, преодолен, Россия уже давно поставляет качественное топливо.
Обновлено в 09:01
Спорт
Гимнаст Белявский завоевал золото в многоборье на ЕИ-2019
Обновлено в 10:08
Политика
Абэ: Япония смягчит визовый режим для предпринимателей из России
Правительство Японии планирует с сентября этого года смягчить визовый режим для предпринимателей из России.
Обновлено в 07:03
Происшествия
В Москве найден пакет с сотнями карт Сбербанка
В одном из парков в Москве найдена упаковка банковских карт с именами владельцев.
Обновлено в 03:22
Политика
Трамп пообещал не вводить новые пошлины на товары из Китая
Президент США Дональд Трамп на саммите G20 в Осаке провел переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином, по итогам которых США решили не вводить новые пошлины на ввоз китайских товаров, сообщает китайское государственное информагентство «Синьхуа».
Обновлено в 01:28
Автоспорт
Себастьян Феттель: «Никто не виноват в случившемся»
Обновлено в 10:28
Театры
Помощница Петросяна раскритиковала спектакль «Три сестры» Богомолова
Помощница юмориста Евгения Петросяна тридцатилетняя Татьяна Брухунова раскритиковала спектакль «Три сестры», который поставил известный режиссер, возлюбленный светской львицы Ксении Собчак Константин Богомолов.
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия
В США расстреляли известного рэпера
Обновлено в 10:35
Футбол
Глушаков стал футболистом «Ахмата»
Полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с грозненским "Ахматом", сообщается на официально странице клуба в твиттере.
Обновлено в 03:28
Автоспорт
Квят провалил квалификацию в Австрии и выругался матом
Обновлено в 09:26
Происшествия
В Калмыкии пять человек погибли в ДТП
Двое детей и трое взрослых погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Черноземельском районе Калмыкии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 07:55
Общество
Жена правителя Дубая сбежала с 40 млн долларов
Супруга премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов, 45-летняя Хайя бинт аль Хуссейн, сбежала, прихватив с собой порядка 40 миллионов долларов.
Обновлено в 08:42
Экономика
ЦБ восстановил деловую репутацию миллиардера Олега Бойко
Банк России отменил два предписания о выявлении фактов неудовлетворительной деловой репутации российского бизнесмена Олега Бойко, которые были вынесены ему в мае 2019 года.
Обновлено вчера в 15:46
Космос
NASA готовит экспедицию на «золотой» астероид
Обновлено 27 июня в 15:44
Авто
За 5 лет модельный ряд на российском авторынке сократился на 30%
Обновлено в 06:50
Космос
В условиях открытого космоса плесень выжила
Обновлено в 09:25
Происшествия
Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму
Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59