Политика

Абэ заявил о неизбежности реформы ВТОИзвестия 03:02

Абэ подчеркнул, что реформа ВТО неизбежна. Ранее, 28 июня, президент России Владимир Путин заявил в ходе саммита, что попытки разрушить ВТО недопустимы. По его словам, контрпродуктивны любые попытки разрушить ВТО или понизить ее роль.
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Абэ заявил о неизбежности реформы ВТО

Известия03:02

Лидеры G20 выступили за торговлю между странами без дискриминации

Daily Storm03:10

Абэ заявил о неизбежности реформы ВТО

RT на русском03:03

Синдзо Абэ заявил о неизбежности реформы ВТО

REGNUM03:24

Лидеры G20 согласились, что ВТО нужна реформа

РЕН ТВ02:59

Абэ подвел итоги саммита G20

ТАСС02:30

Абэ заявил, что реформа ВТО неотвратима

РИА Новости02:27
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 03:32, Вашингтон
Происшествия

BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»

Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
Обновлено в 01:33
Происшествия

МЧС решило эвакуировать город в Иркутской области из-за наводнения

Всего в Иркутской области паводок подтопил более 2,7 тыс. жилых домов с населением 7266 человек, в том числе 1759 детей.
Обновлено вчера в 09:11
Интернет

«Раздевающее» девушек приложение взломали и слили в Сеть

Обновлено в 02:29
Армия и оружие

В Минобороны пообещали не отказываться от тушенки

Тушенка останется у российских военных, сообщил заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков.
Обновлено в 02:56
Общество

Синоптики предупредили об ухудшении обстановки в тонущем Приангарье

По данным регионального ГУ МЧС и Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 июня в регионе ожидаются грозы, а в горах Восточного Саяна пройдут ливневые дожди.
Обновлено в 03:21
Политика

Трамп назвал встречу с Си Цзиньпином «великолепной»

Обновлено в 00:41
Общество

Список запрещенных к содержанию животных утвердил Медведев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
Обновлено вчера в 03:05
Происшествия

Уэсли Снейдера арестовали в Нидерландах, пишут СМИ

Обновлено в 02:16
Футбол

Глушаков подписал контракт с «Ахматом»

Обновлено в 03:27
Политика

Кадыров отреагировал на слова Путина о предателях

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слова президента России Владимира Путина о предателях.
Обновлено вчера в 09:17
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой

Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 09:39
Политика

Порошенко высказался о встрече Путина и Трампа

Обновлено в 00:16
Общество

Паводки в Иркутской области: выплаты пострадавшим от паводка жителям начнутся 29 июня

Напомним, в зоне бедствия находятся четыре района - Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский и Чунский.
Обновлено в 02:58
Общество

Знаки Зодиака, которые смогут разбогатеть до конца года

Если ты задумал кругосветное путешествие, то до конца года обязательно это сделаешь.
Обновлено вчера в 04:49
Происшествия

В жилом доме во Владимирской области взорвался газ

В пятиэтажном жилом доме в городе Ковров Владимирской области произошел взрыв бытового газа.
Обновлено вчера в 23:59
Музыка

Алибасов пригласил трансгендеров на кастинг в группу «На-На»

Обновлено вчера в 21:43
Здоровье

В Малайзии женщина в коме родила здоровую дочь

Обновлено вчера в 09:33
Происшествия

Минюст США заинтересовался сборкой Boeing 787 Dreamliner

Источники в авиационной отрасли проинформировали о том, что американский Минюст обратился с повестками по поводу выемки документов, связанных со сборкой Boeing 787 Dreamliner.
Обновлено вчера в 22:17
Общество

Россияне рассказали о своих доходах на пенсии

Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено вчера в 08:40
Происшествия

Автор музыки для рэпера Face умер от передозировки в 18 лет

Битмейкер был автором музыки к альбому Playboy рэпера Face и трекам еще одного российского исполнителя Big Baby Tape.
Обновлено в 00:36
Политика

Меркель на встрече с Путиным чувствовала себя хорошо

Работающие на саммите G20 в японской Осаке журналисты оценили состояние канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
Обновлено в 01:18
Политика

Депутат Рады: Климкин позорит украинскую дипломатию

Глава МИД Украины Павел Климкин позорит государственную дипломатию, заявил депутат Верховной Рады Николай Скорик в интервью телеканала NewsOne.
Обновлено в 02:55
Культура

В Петербурге откроют «Музей неудачников»

Как стало известно в пятницу, 28 июня, в Петербурге появится «Музей неудачников» — площадка, где известные спикеры и обычные люди смогут делиться своим провальным опытом, который привел их к успеху.
Обновлено вчера в 14:55
Политика

Россия и Саудовская Аравия договорились о продлении сделки ОПЕК+

Президент России Владимир Путин сообщил, что на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии договорился о продлении сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.
Обновлено в 03:24
Футбол

«ПСЖ» начал переговоры с Бонуччи

28 июня представители «ПСЖ» контактировали с агентами защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи, утверждает Goal.
Обновлено в 02:46
Здоровье

Названы самые частые проблемы со здоровьем у домашних кошек

В московском комитете ветеринарии рассказали, с какими проблемами со здоровьем чаще всего сталкиваются домашние кошки и из-за чего они возникают.
Обновлено вчера в 21:05
Футбол

Сборная Чили обыграла Колумбию и вышла в полуфинал Кубка Америки

Победителя пришлось выявлять в серии послематчевых пенальти, где форвард сборной Чили и «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес забил победный гол и вывел свою команду в полуфинал турнира.
Обновлено в 02:00
Политика

Саммит G20 в Осаке завершен

По словам Абэ, участникам саммита в Осаке удалось "прийти к единству мнений о необходимости продвижения справедливой, свободной торговли без дискриминации".
Обновлено в 02:45
Автоспорт

Даниил Квят: Сегодня был сложный день

Команда Toro Rosso не лучшим образом провела пятничные заезды на Ред Булл Ринге – ни Даниил Квят, ни Алекс Албон не смогли выйти из 66 секунд и заняли места во второй половине итоговых протоколов, жалуясь на проблемы с балансом.
Обновлено вчера в 13:54
Экономика

Российские больницы останутся без импортных бинтов и подгузников

В перечень изделий добавили 14 позиций: «марля медицинская отбеленная хлопчатобумажная», «бинты стерильные и нестерильные марлевые», медицинские маски, перевязочные стерильные пакеты, тампоны, противопролежневые матрацы, абсорбирующее белье (подгузники, пеленки).
Обновлено вчера в 09:09
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Саммит G20 в ОсакеБольше новостей по теме
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