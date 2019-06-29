Политика
Абэ заявил о неизбежности реформы ВТОИзвестия 03:02
Абэ подчеркнул, что реформа ВТО неизбежна. Ранее, 28 июня, президент России Владимир Путин заявил в ходе саммита, что попытки разрушить ВТО недопустимы. По его словам, контрпродуктивны любые попытки разрушить ВТО или понизить ее роль.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 03:32, Вашингтон
Происшествия
BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»
Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
Обновлено в 01:33
Происшествия
МЧС решило эвакуировать город в Иркутской области из-за наводнения
Всего в Иркутской области паводок подтопил более 2,7 тыс. жилых домов с населением 7266 человек, в том числе 1759 детей.
Обновлено вчера в 09:11
Интернет
«Раздевающее» девушек приложение взломали и слили в Сеть
Обновлено в 02:29
Армия и оружие
В Минобороны пообещали не отказываться от тушенки
Тушенка останется у российских военных, сообщил заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков.
Обновлено в 02:56
Общество
Синоптики предупредили об ухудшении обстановки в тонущем Приангарье
По данным регионального ГУ МЧС и Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 июня в регионе ожидаются грозы, а в горах Восточного Саяна пройдут ливневые дожди.
Обновлено в 03:21
Политика
Трамп назвал встречу с Си Цзиньпином «великолепной»
Обновлено в 00:41
Общество
Список запрещенных к содержанию животных утвердил Медведев
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
Обновлено вчера в 03:05
Происшествия
Уэсли Снейдера арестовали в Нидерландах, пишут СМИ
Обновлено в 02:16
Футбол
Глушаков подписал контракт с «Ахматом»
Обновлено в 03:27
Политика
Кадыров отреагировал на слова Путина о предателях
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слова президента России Владимира Путина о предателях.
Обновлено вчера в 09:17
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой
Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 09:39
Политика
Порошенко высказался о встрече Путина и Трампа
Обновлено в 00:16
Общество
Паводки в Иркутской области: выплаты пострадавшим от паводка жителям начнутся 29 июня
Напомним, в зоне бедствия находятся четыре района - Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский и Чунский.
Обновлено в 02:58
Общество
Знаки Зодиака, которые смогут разбогатеть до конца года
Если ты задумал кругосветное путешествие, то до конца года обязательно это сделаешь.
Обновлено вчера в 04:49
Происшествия
В жилом доме во Владимирской области взорвался газ
В пятиэтажном жилом доме в городе Ковров Владимирской области произошел взрыв бытового газа.
Обновлено вчера в 23:59
Музыка
Алибасов пригласил трансгендеров на кастинг в группу «На-На»
Обновлено вчера в 21:43
Здоровье
В Малайзии женщина в коме родила здоровую дочь
Обновлено вчера в 09:33
Происшествия
Минюст США заинтересовался сборкой Boeing 787 Dreamliner
Источники в авиационной отрасли проинформировали о том, что американский Минюст обратился с повестками по поводу выемки документов, связанных со сборкой Boeing 787 Dreamliner.
Обновлено вчера в 22:17
Общество
Россияне рассказали о своих доходах на пенсии
Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено вчера в 08:40
Происшествия
Автор музыки для рэпера Face умер от передозировки в 18 лет
Битмейкер был автором музыки к альбому Playboy рэпера Face и трекам еще одного российского исполнителя Big Baby Tape.
Обновлено в 00:36
Политика
Меркель на встрече с Путиным чувствовала себя хорошо
Работающие на саммите G20 в японской Осаке журналисты оценили состояние канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
Обновлено в 01:18
Политика
Депутат Рады: Климкин позорит украинскую дипломатию
Глава МИД Украины Павел Климкин позорит государственную дипломатию, заявил депутат Верховной Рады Николай Скорик в интервью телеканала NewsOne.
Обновлено в 02:55
Культура
В Петербурге откроют «Музей неудачников»
Как стало известно в пятницу, 28 июня, в Петербурге появится «Музей неудачников» — площадка, где известные спикеры и обычные люди смогут делиться своим провальным опытом, который привел их к успеху.
Обновлено вчера в 14:55
Политика
Россия и Саудовская Аравия договорились о продлении сделки ОПЕК+
Президент России Владимир Путин сообщил, что на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии договорился о продлении сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.
Обновлено в 03:24
Футбол
«ПСЖ» начал переговоры с Бонуччи
28 июня представители «ПСЖ» контактировали с агентами защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи, утверждает Goal.
Обновлено в 02:46
Здоровье
Названы самые частые проблемы со здоровьем у домашних кошек
В московском комитете ветеринарии рассказали, с какими проблемами со здоровьем чаще всего сталкиваются домашние кошки и из-за чего они возникают.
Обновлено вчера в 21:05
Футбол
Сборная Чили обыграла Колумбию и вышла в полуфинал Кубка Америки
Победителя пришлось выявлять в серии послематчевых пенальти, где форвард сборной Чили и «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес забил победный гол и вывел свою команду в полуфинал турнира.
Обновлено в 02:00
Политика
Саммит G20 в Осаке завершен
По словам Абэ, участникам саммита в Осаке удалось "прийти к единству мнений о необходимости продвижения справедливой, свободной торговли без дискриминации".
Обновлено в 02:45
Автоспорт
Даниил Квят: Сегодня был сложный день
Команда Toro Rosso не лучшим образом провела пятничные заезды на Ред Булл Ринге – ни Даниил Квят, ни Алекс Албон не смогли выйти из 66 секунд и заняли места во второй половине итоговых протоколов, жалуясь на проблемы с балансом.
Обновлено вчера в 13:54
Экономика
Российские больницы останутся без импортных бинтов и подгузников
В перечень изделий добавили 14 позиций: «марля медицинская отбеленная хлопчатобумажная», «бинты стерильные и нестерильные марлевые», медицинские маски, перевязочные стерильные пакеты, тампоны, противопролежневые матрацы, абсорбирующее белье (подгузники, пеленки).
Обновлено вчера в 09:09