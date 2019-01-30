Политика
Абэ: четыре спорных острова не являются частью КурилГазета.Ru 04:56
По словам Абэ, суверенитет японской стороны распространяется на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Ранее Абэ заявил, что Токио всегда считал южные Курильские острова своей исконной территорией.
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Абэ: Япония не претендует на Курилы, но считает, что «четыре северных острова» в них не входят
Комсомольская правда02:53
Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 11:27, Ашберн
Армия и оружие
Без лишних реверансов: на видео Су-27 жёстко отогнал истребитель НАТО
Обновлено в 05:41
Авто
Рестайлинговый Mercedes-Benz V-Class приедет в Россию летом
Корреспондент "РГ" поприсутствовал на первой официальной презентации этой новинки в Штутгарте, где рестайлинговый минивэн V-Class торжественно представил глава дизайнерской команды Mercdes-Benz Vans Кай Зибер.
Обновлено в 09:10
Авто
У Chevrolet Corvette С7 появилась финальная версия
В этом году компания Chevrolet представит восьмое поколения спорткара Corvette, напоследок американцы решили порадовать поклонников модели с индексом С7 двумя спецверсиями под названием Final Edition.
Обновлено в 03:44
Общество
«Аэрофлот» вернет алкогольные напитки в эконом-класс
«Аэрофлот» с 1 февраля вернет в меню эконом-класса алкогольные напитки.
Обновлено в 10:31
Происшествия
Суд арестовал фигуранта по делу сенатора Арашукова
Басманный суд Москвы в четверг, 31 января, арестовал директора филиала ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" в Минеральных Водах Гузера Хашукаева по делу сенатора Рауфа Арашукова.
Обновлено в 10:42
Общество
Власти Москвы не ждут перебоев с поставками продуктов
Ранее в СМИ появилась информация о возможных перебоях с поставками продуктов в Москву, а также их удорожанием из-за изменений правил передвижения грузовых машин в Москве.
Обновлено в 01:49
Авто
Volkswagen показал электрический багги на эскизе
Компания Volkswagen поделилась эскизными изображениями своей новинки — багги с электрической силовой установкой.
Обновлено в 02:36
Космос
Запуск спутников на треснувшем «Фрегате» перенесен на 27 февраля
В четверг для дополнительных проверок разгонного блока "Фрегат" на космодром Куру вылетели российские специалисты.
Обновлено в 07:54
Политика
Европарламент признал Гуаидо законным президентом Венесуэлы
Европарламент большинством голосов признал оппозиционного лидера Венесуэлы Хуана Гуаидо президентом страны.
Обновлено в 07:55
Общество
В Ессентуках нашли тайник охранника Николая II
Обновлено в 07:39
Интернет
Mail.Ru запустила рекомендательную систему контента «Пульс»
Компания Mail.ru запустила сервис "Пульс", который является рекомендательной системой для получения контента.
Обновлено в 07:34
Гаджеты
Puma представила кроссовки с автоматической шнуровкой
Обновлено в 11:06
Экономика
Tesla отчиталась об убытках в миллиард долларов
Обновлено вчера в 23:49
Гаджеты
Apple планирует выпустить iPhone с лазерной 3D-камерой
Apple намерена и дальше развивать технологию дополненной реальности и новая 3D-камера позволит значительно расширить возможности данной технологии.
Обновлено в 03:08
Экономика
Набиуллина предупредила о рисках создания зарплатного реестра
Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в интервью «Ведомостям» говорила, что регулятор проработал вопрос создания единого зарплатного реестра и пришел к выводу, что «недостатки этого подхода перевешивают его преимущества».
Обновлено в 08:04
Авто
Первый седан Lada Vesta Sport купил губернатор Самарской области
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров стал первым покупателем новой Lada Vesta Sport, передает 31 января пресс-служба компании «АвтоВАЗ».
Обновлено в 06:59
Гаджеты
Найден простой способ взломать iPhone по номеру телефона
По словам Севима, при регистрации Apple ID номер телефона связывается с аккаунтом iCloud, где могут храниться данные владельца смартфона.
Обновлено в 06:46
Авто
LADA Vesta Sport оценили дороже 1 миллиона рублей
Планка в 1 млн руб превышена впервые с момента деноминации 1998 года.
Обновлено вчера в 04:30
Политика
Зеленский стал лидером президентской гонки на Украине
Шоумен и актер Владимир Зеленский возглавил президентскую гонку на Украине, свидетельствуют данные опроса социологической группы «Рейтинг».
Обновлено в 09:21
Политика
Путин: на Украине реализуется не имеющий отношения к вере проект
Президент России Владимир Путин заявил, что на Украине в настоящее время реализуется не имеющий отношения к вере фальшивый проект.
Обновлено в 08:54
Экономика
У главы «Газпрома» нашли квартиру за миллиард
Глава «Газпрома» Алексей Миллер владеет квартирой в центре Санкт-Петербурга площадью 1396,3 квадратных метра и стоимостью не менее миллиарда рублей.
Обновлено в 06:17
Транспорт
В Москве появится первый турбоперекресток
Обновлено в 08:34
Происшествия
СК показал видео с подозреваемыми по делу Арашукова
Следственный комитет России опубликовал на своем канале в YouTube видео с фигурантами дела о хищении природного газа у "Газпрома" на сумму более 30 млрд руб. Как сообщает СК, советника гендиректора "Газпром межрегионгаза" Рауля Арашукова допрашивают в качестве подозреваемого.
Обновлено в 07:16
Общество
В Москве назвали самые необычные имена детей в 2018 году
В столичном управлении ЗАГС рассказали, какие наиболее необычные имена давали родители своим детям, рождённым в 2018 году.
Обновлено в 06:43
Авто
Volvo привезет в РФ бюджетную версию кроссовера Volvo XC40
На сайте Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), подтверждающее скорое появление в России бюджетной версии компактного кроссовера Volvo XC40.
Обновлено в 05:21
Происшествия
Дочь арестованной активистки «Открытой России» умерла в реанимации
В реанимации скончалась дочь активистки «Открытой России» (ОР) Анастасии Шевченко, сообщил РБК председатель движения Андрей Пивоваров и подтвердила пресс-секретарь ОР Наталья Грязневич.
Обновлено в 04:38
Происшествия
Однокурсники сенатора Арашукова не вспомнили его
Выпускники Ставропольского государственного университета (ныне Северо-Кавказский федеральный университет) не вспомнили сенатора Рауфа Арашукова, который, согласно официальной биографии, окончил это учебное заведение в 2007 году и получил диплом по специальности «юрист».
Обновлено в 07:18