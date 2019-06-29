Политика
Абэ сообщил о разногласиях при подписании итоговой декларации G20РБК 02:59
Лидеры G20 смогли подписать декларацию по итогам саммита в Осаке, несмотря на возникшие трудности, заявил в ходе пресс-конференции премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 05:02, Вашингтон
Политика
Волкер возмутился предложением России освободить украинских моряков
Позже президент Украины Зеленский призвал главу России Владимира Путина освободить украинских моряков-провокаторов.
Обновлено в 03:42
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой
Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 09:39
Политика
Порошенко высказался о встрече Путина и Трампа
Обновлено в 00:16
Футбол
«Лестер» приобрел защитника из третьего дивизиона Англии
В минувшем сезоне 21-летний футболист забил три гола в 52 матчах и помог своей команде выйти в Чемпионшип.
Обновлено в 01:34
Политика
Эрдоган уверен, что США не введут санкции против Турции из-за С-400
Президент Турции Тайип Эрдоган после переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом выразил уверенность, что США не введут санкции в отношении Анкары из-за приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.
Обновлено в 04:42
Экономика
Альфа-банк открыл «Рольфу» кредит почти на ₽5 млрд
Альфа-банк открыл автодилеру "Рольф" кредитную линию на 4,9 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на портале раскрытия корпоративной информации.
Обновлено вчера в 12:42
Политика
Элтон Джон обвинил Путина в двуличии из-за заявлений в интервью FT
Обновлено вчера в 16:53
Футбол
Глушаков перешел в грозненский «Ахмат»
Российский полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с грозненским футбольным клубом «Ахмат».
Обновлено в 03:50
Политика
Глава МИД Испании объяснил свои слова о России
Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свои слова о России, из-за которых в мае в Министерство иностранных дел России был вызван испанский посол в Москве.
Обновлено вчера в 18:45
Общество
Синоптики сообщили о выпавшей трети месячной нормы осадков в Москве
В Москве 28 июня выпала примерно треть месячной нормы осадков.
Обновлено вчера в 15:06
Авто
Кросс-купе Lada показали на рендерах
В результате купеобразный кроссовер Lada Vesta представили на рендерах, где показали машину с фирменным Х-стилем.
Обновлено вчера в 14:54
Шоу-бизнес
Михалкова из «Уральских пельменей» перечислила, чего ей не хватает
Ранее Юлия Михалкова рассказал зрителям, что ей пришлось научиться делать ради участия в шоу «Уральские пельмени», передает портал «Дни.ру».
Обновлено вчера в 03:11
Политика
Ангела Меркель заявила об отсутствии серьезных проблем со здоровьем
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она не имеет никаких серьезных проблем со здоровьем. Её слова приводит 29 июня агентство DPA.
Обновлено в 02:36
Политика
Медведчук заявил, что никогда не был и не будет посредником Зеленского
Главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что не намерен играть для президента Украины Владимира Зеленского роль посредника на переговорах с Россией.
Обновлено вчера в 07:47
Политика
Грузинская диаспора просит Путина вернуть авиасообщение
Грузинская диаспора России просит российского президента Владимира Путина отменить решение о приостановлении авиасообщения с Грузией, поскольку, по их словам, политические провокации не должны быть преградой для продолжения многолетней дружбы двух стран – говорится в открытом письме диаспоры от имени президента Федеральной грузинской национально-культурной автономии в РФ Георгия Цурцумии.
Обновлено вчера в 16:49
Шоу-бизнес
Юрий Шатунов угодил в больницу в Новороссийске
Обновлено вчера в 13:34
Авто
Составлен рейтинг из пяти надежных рамных внедорожников
Эксперты издания «Автоновости дня» подготовили рейтинг из пяти надежных «рамников», которые продемонстрировали удивительное качество даже после преодоления большого пробега.
Обновлено в 02:04
Шоу-бизнес
Анна Семенович показала свой монументальный бюст в купальнике
На снимке Анна расслабляется в бассейне в цветном купальнике, который подчеркивает ее рубенсовскую фигуру.
Обновлено вчера в 12:36
Происшествия
В Коврове из-за взрыва газа в доме погиб человек
В результате хлопка газа в доме в городе Коврове Владимирской области, по предварительным данным, погиб один человек.
Обновлено вчера в 23:55
Игры
Создатель Limbo беспокоится, что его новый проект не выделится среди конкурентов
Обновлено в 03:44
Авто
Из старого Volkswagen Transporter сделали уникальный дом на колёсах
Под капотом фургона ничего нет, кроме гриля, поэтому владелец всегда сможет приготовить себе трапезу.
Обновлено вчера в 12:56
Политика
Путин прокомментировал дело против «Рольфа» словами «первый раз слышу»
Президент России Владимир Путин в рамках пресс-конференции по итогам встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом на полях саммита G20 впервые упомянул об уголовном деле в отношении автодилера «Рольф».
Обновлено в 03:55
Футбол
Сборная Чили обыграла Колумбию по пенальти
Обновлено вчера в 21:36
Армия и оружие
Над Донбассом замечен разведывательный беспилотник США
Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня 2019 года над территорией Донбасса и у берегов Крыма был замечен беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk с бортовым номером 04−2021.
Обновлено вчера в 05:20
Музыка
Барабанщик группы Korn Again перенес инсульт, но доиграл партию
28-летний барабанщик трибьют-группы Korn Again перенес инсульт во время выступления в Стокпорте (Британия).
Обновлено в 01:35
Культура
Автор музыки для рэпера Face умер от передозировки
Обновлено вчера в 15:21
Транспорт
Федеральную трассу затопило в Иркутской области
Федеральная трасса Р-255 «Сибирь» в Иркутской области затоплена паводком в городе Тулуне на протяжении 6 км, уровень воды достиг 3 м над проезжей частью.
Обновлено вчера в 23:09
Шоу-бизнес
Алиса Фрейндлих стала прабабушкой
Алиса Фрейндлих – известная советская и российская актриса, которая навсегда взяла в плен сердца зрителей уже несуществующей страны.
Обновлено вчера в 10:39