Япония продолжает их считать своими «северными территориями». 14 ноября Путин и Абэ договорились об активизации российско-японских переговоров о заключении мирного договора на основе Совместной декларации от 19 октября 1956 года.

Абэ рассказал о проблемах в диалоге по мирному договору с Россией

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Политика Политика WSJ: США и Китай начали выработку договоренности о торговле Дональд Трамп, заявив о существенном прогрессе в переговорах о торговле между США и Китаем, вероятно, несколько приукрасил реальное положение вещей, однако стороны приступили к выработке договоренности в данной сфере.

Армия и оружие Армия и оружие Российские военные получат новейший ЗРК «Витязь» Ранее министр обороны России Сергей Шойгу говорил, что Воздушно-космические силы России получат в 2019 году два полковых комплекта зенитных ракетных систем С-400.

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Политика Политика AP: выпуск крупнейших газет США нарушен из-за кибератаки на типографию Работа типографии в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) нарушена из-за проникновения в ее системы компьютерного вируса.

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Армия и оружие Армия и оружие СМИ узнали об испытании в КНДР телеметрического оборудования для ракет

Политика Политика Порошенко подписал закон о расширении морской зоны Украины в два раза Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о правовом статусе и режиме прилежащей морской зоны Украины, говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте украинского лидера.

Армия и оружие Армия и оружие В ЛНР заявили о двух случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки

Армия и оружие Армия и оружие Немецкий эксперт заявил, что Запад не способен перехватить «Авангард» Российский гиперзвуковой комплекс "Авангард" представляет собой "абсолютно реальную угрозу", при этом сегодня на Западе эффективных средств противодействия таким боевым системам по-прежнему нет, об этом в интервью радиостанции Deutschlandfunk заявил эксперт из Немецкого авиационно-космического центра Дирк Цимпер.

Политика Политика Трамп обвинил демократов в смерти детей мигрантов Президент США Дональд Трамп обвинил представителей Демократической партии в смерти детей и других лиц на границе с США.

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