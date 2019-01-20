Политика

Абэ заявил о намерении добиться подписания мирного договора с РоссиейФАН 08:30

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен добиться подписания мирного договора с Россией. Об этом он заявил в интервью «Интерфаксу». Японский премьер намерен продолжить тесные консультации с президентом России Владимиром Путиным о заключении мирного договора между странами.
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Синдзо Абэ
Я полон решимости под нашим общим руководством добиться завершения переговоров по мирному договору — вопросу, остающемся нерешённым в течение всего послевоенного периода.
— Синдзо Абэ, японский политикГоворит Москва 10:56

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