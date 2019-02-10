Политика

Абэ пообещал не оставлять потомкам проблему мирного договора с РоссиейРБК 00:12

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал не прекращать переговоры с Россией по вопросу мирного договора и не оставлять эту проблему следующим поколениям.
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Синдзо Абэ
Проблема, которую не получается решить уже более 70 лет, не должна перейти к будущим поколениям. Я полон решимости положить конец этой проблеме вместе с президентом Владимиром Путиным. Я хочу продолжить активные переговоры по мирному договору.
— Синдзо Абэ, японский политикЕвразия Daily 05:22

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Абэ пообещал продолжить активные переговоры по мирному договору с Россией

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