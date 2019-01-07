Я поклялся на могиле предков ежедневно прилагать усилия и исполнять свой служебный долг. Я поклялся сделать все, чтобы продвинуться в переговорах с Россией по Курилам и поставить, наконец, точку в этом вопросе.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал приложить все силы, чтобы завершить переговоры с Россией о заключении мирного договора. Об этом сообщает телеканал NHK. Абэ вместе с супругой посетил родину предков — город Нагато префектуры Ямагути и побывал на могиле отца.

Абэ поклялся поставить точку в переговорах с Россией по Курилам

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