Я поклялся на могиле предков ежедневно прилагать усилия и исполнять свой служебный долг. Я поклялся сделать все, чтобы продвинуться в переговорах с Россией по Курилам и поставить, наконец, точку в этом вопросе.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал сделать все возможное для того, чтобы завершить переговоры с Россией о заключении мирного договора. Об этом он сказал после посещения могилы отца в городе Нагато префектуры Ямагути.

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