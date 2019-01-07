Политика
Абэ поклялся поставить точку в переговорах с Россией по Курилам
Абэ поклялся поставить точку в переговорах с Россией по КуриламИзвестия03:31
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал сделать все возможное для того, чтобы завершить переговоры с Россией о заключении мирного договора. Об этом он сказал после посещения могилы отца в городе Нагато префектуры Ямагути.
Известия03:31
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Я поклялся на могиле предков ежедневно прилагать усилия и исполнять свой служебный долг. Я поклялся сделать все, чтобы продвинуться в переговорах с Россией по Курилам и поставить, наконец, точку в этом вопросе.
— Синдзо Абэ, японский политикАргументы недели 04:38
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Абэ поклялся поставить точку в переговорах с Россией по Курилам
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