Политика
Абэ назвал условие для создания военных баз США на КурилахТАСС 05:19
"США имеют право размещать свои военные объекты на территории Японии в рамках японско-американского договора о безопасности, однако место размещения [таких объектов] должно быть согласовано с правительством Японии", - цитирует его слова агентство Kyodo.
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Несмотря на то, что, согласно Договору о безопасности между США и Японией, военные США имеют право использовать земли и мощности на территории Японии, правительство Японии должно дать согласие на то, где именно будут размещены базы.
— Синдзо Абэ, японский политикТелеканал 360° 10:34
с чего всё началось
Ранее японские СМИ сообщали, что Абэ обещал Путину не размещать американские базы на островах в случае их передачи. В начале января командующий американскими силами в Японии генерал-лейтенант Джерри Мартинез также подчеркивал, что США не планируют размещать Вооруженные силы на этих островах.РИА Новости09:31
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