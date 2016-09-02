Политика

Абэ намерен заключить мирный договор с Россией до 2021 годаРИА Новости 10:48

"Хотел бы продвинуться в вопросе заключения (мирного договора с Россией – Прим. ред.) в ходе своего срока", - подчеркнул Абэ в интервью телеканалу NHK. Полномочия Абэ в качестве премьера заканчиваются в 2021 году.
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с чего всё началось

Премьер Японии заявил, что хочет заключить мирный договор с РФ до 2021 года

Глава правительства Японии Синдзо Абэ хочет заключить мирный договор с РФ в ходе своего премьерского срока, который завершается в 2021 году.
ТАСС10:16

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Абэ намерен заключить мирный договор с Россией до 2021 года

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Коммерсантъ10:37

Премьер Японии заявил, что хочет заключить мирный договор с РФ до 2021 года

ТАСС10:16
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 11:29, Вашингтон
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В Минздраве назвали способы предотвращения развития болезни Альцгеймера.
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Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо одержал победу над американцем Китом Турманом и стал суперчемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 66,68 килограмма.
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Кинокомпания Marvel Studios на фестивале Comic-Con в Сан-Диего анонсировала несколько новых фильмов и сериалов, которые станут частью новой четвертой фазы в кинематографической вселенной Marvel.
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