Глава правительства Японии Синдзо Абэ хочет заключить мирный договор с РФ в ходе своего премьерского срока, который завершается в 2021 году.

с чего всё началось

"Хотел бы продвинуться в вопросе заключения (мирного договора с Россией – Прим. ред.) в ходе своего срока", - подчеркнул Абэ в интервью телеканалу NHK. Полномочия Абэ в качестве премьера заканчиваются в 2021 году.

Абэ намерен заключить мирный договор с Россией до 2021 года

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