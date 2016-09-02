Политика
Абэ намерен заключить мирный договор с Россией до 2021 годаРИА Новости 10:48
"Хотел бы продвинуться в вопросе заключения (мирного договора с Россией – Прим. ред.) в ходе своего срока", - подчеркнул Абэ в интервью телеканалу NHK. Полномочия Абэ в качестве премьера заканчиваются в 2021 году.
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Глава правительства Японии Синдзо Абэ хочет заключить мирный договор с РФ в ходе своего премьерского срока, который завершается в 2021 году.ТАСС10:16
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