с чего всё началось

Японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что хотел бы "продвинуться" в вопросе заключения мирного договора с Россией до конца своего срока на посту главы правительства. Полномочия Абэ истекают в 2021 году и избираться снова он не намерен.

Абэ намерен заключить мирный договор с Россией до 2021 года

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