Если позволят обстоятельства, я намерен во второй половине этого месяца посетить Россию и продвинуть переговоры по заключению мирного договора... В этом году бы хотел сделать большой шаг к этой цели.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что намерен продвинуть переговоры по мирному договору во время своего январского визита в Россию.

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