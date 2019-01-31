Политика

Абэ: четыре спорных острова не являются частью КурилГазета.Ru 04:56

По словам Абэ, суверенитет японской стороны распространяется на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Ранее Абэ заявил, что Токио всегда считал южные Курильские острова своей исконной территорией.
Читать в источнике
Синдзо Абэ
Наша страна отказалась от всех прав на Курильский архипелаг очень давно! Поэтому мы не требуем вернуть нам все острова. Объектом переговоров выступают четыре северных острова, они не входят в Курилы, а являются естественным продолжением острова Хоккайдо.
— Синдзо Абэ, японский политикРоссийский Диалог 08:22

Подробнее о событии

Япония отказалась считать четыре российских острова частью Курил

РИА Новости09:27

Абэ отказался от претензий на Курилы, назвав истинный «предмет спора»

Московский Комсомолец04:09

«Образованцы» на марше

Гатчинка.рф08:38

Абэ: четыре спорных острова не являются частью Курил

Газета.Ru04:56

Абэ отказался от Курильских островов и назвал их «продолжением Японии»

URA.Ru06:40

Абэ вновь отказался считать южные Курилы российскими

Российская газета05:45

Абэ: Токио не требует Курил, но считает, что «четыре северных острова» в них не входят

ТАСС02:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 16:06, Ашберн
Кино

Умерла актриса Валентина Березуцкая

Обновлено в 12:46
Происшествия

Суд арестовал фигуранта по делу сенатора Арашукова

Обновлено в 10:42
Происшествия

В Чечне скончалась самая пожилая россиянка

Самая пожилая россиянка Кока Истамбулова скончалась в Чечне в возрасте 130 лет. Об этом заявил её внук Ильяс Абубакаров.
Обновлено в 15:18
Авто

Рестайлинговый Mercedes-Benz V-Class приедет в Россию летом

Корреспондент "РГ" поприсутствовал на первой официальной презентации этой новинки в Штутгарте, где рестайлинговый минивэн V-Class торжественно представил глава дизайнерской команды Mercdes-Benz Vans Кай Зибер.
Обновлено в 09:10
Гаджеты

Puma представила кроссовки с автоматической шнуровкой

Обновлено в 11:06
Транспорт

«Аэрофлот» вернет алкогольные напитки в эконом-класс

«Аэрофлот» с 1 февраля вернет в меню эконом-класса алкогольные напитки.
Обновлено в 10:31
Транспорт

ЦОДД опроверг провал грунта в Лефортовском тоннеле в Москве

Обновлено в 15:47
Происшествия

Самолет из России совершил вынужденную посадку в Одессе

Самолет молдавской авиакомпании FlyOne, выполнявший рейс Москва-Кишинев, по неизвестным пока причинам совершил вынужденную посадку в украинском городе Одесса.
Обновлено в 15:07
Армия и оружие

В Сети обсуждают видео жесткого перехвата Су-27 самолета НАТО

Обновлено в 05:27
Авто

Volkswagen показал электрический багги на эскизе

Компания Volkswagen поделилась эскизными изображениями своей новинки — багги с электрической силовой установкой.
Обновлено в 02:36
Происшествия

В Балашихе загорелся ангар на площади 800 квадратных метров

В Балашихе (Подмосковье, Николо-Архангельский район) загорелся ангар. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров.
Обновлено в 15:36
Энергетика

В Болгарии приняли решение продлить «Турецкий поток»

Оператор болгарской газотранспортной системы «Булгартрансгаз» намерен построить газопровод от границы с Турцией, по которому топливо из «Турецкого потока» направят в Сербию.
Обновлено в 11:23
Наука

Под антарктическим ледником нашли гигантскую полость

Американские учёные в ходе радарного сканирования льдов в Антарктиде обнаружили полость, площадь которой составляет около 40 кв. км. Огромная "проталина" находится под ледником Туэйтса.
Обновлено в 10:03
Происшествия

Арестован зампред правительства Ленинградской области

Заместитель председателя правительства Ленинградской области по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике Олег Коваль арестован по делу о мошенничестве.
Обновлено в 15:29
Гаджеты

Bloomberg: Apple разрабатывает iPhone с лазерной 3D-камерой

Смартфон семейства iPhone, который американская технологическая компания Apple представит в 2020 году, будет оснащен лазерной 3D-камерой, позволяющей создавать трехмерные модели реальных объектов.
Обновлено в 06:33
Авто

Новый внедорожник KIA Mohave готовится к дебюту

Компания KIA готовит к премьере новое поколение кроссовера Mohave. На днях первые тестовые автомобили вышли на зимние дорожные испытания.
Обновлено в 00:11
Общество

Туристы застряли на одном из самых страшных аттракционов на Тайване

В тематическом парке в Тайчжуне на западе Тайваня произошло ЧП: туристы застряли на одном из самых страшных аттракционов в мире — американской горке с зависанием на огромной высоте.
Обновлено в 15:36
Авто

Началось производство нового седана Toyota Corolla для России

На заводе компании Toyota в Турции началось производство седана Corolla нового поколения.
Обновлено в 10:25
Происшествия

Обвиняемый в краже картины Куинджи из Третьяковки извинился

Обновлено в 12:43
Гаджеты

Обнаружен простой способ взлома iPhone по номеру телефона

Специалист по кибербезопасности Мелих Севим обнаружили простой способ взлома iPhone по номеру телефона.
Обновлено в 15:40
Интернет

Google удалила из App Store приложение для слежки за пользователями

Корпорация Google удалила из App Store приложение для слежки за пользователями.
Обновлено в 15:24
Интернет

Mail.Ru запустила рекомендательную систему контента «Пульс»

Компания Mail.ru запустила сервис "Пульс", который является рекомендательной системой для получения контента.
Обновлено в 07:34
Хоккей

Первая шайба внука Билялетдинова в КХЛ помогла ЦСКА обыграть «Ак Барс»

Обновлено в 14:19
Политика

В Европе создали механизм торговли с Ираном в обход санкций США

Европейские страны объявили о намерении создать механизм специального назначения (Special Purpose Vehicle) для торговли с Ираном после того, как США заявили о выходе из ядерной сделки с Тегераном и восстановлении санкций.
Обновлено в 03:59
Общество

Власти Москвы не ждут перебоев с поставками продуктов

Ранее в СМИ появилась информация о возможных перебоях с поставками продуктов в Москву, а также их удорожанием из-за изменений правил передвижения грузовых машин в Москве.
Обновлено в 01:49
Экономика

Убытки Tesla по итогам 2018 года составили почти миллиард долларов

Обновлено вчера в 22:15
Общество

ВЦИОМ: каждый десятый россиянин намерен в 2019 году купить жилье

Каждый десятый россиянин планирует в 2019 году купить квартиру или дом, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 04:30
Авто

Первая LADA Vesta Sport продана губернатору Самарской области

Напомним, что Дмитрий Азаров впервые сел за руль LADA Vesta Sport во время ледовой гонки на треке в Тольятти 2 января 2019 года.
Обновлено в 12:01
Транспорт

В Москве появится первый турбоперекресток

Обновлено в 08:34
Экономика

ЦБ Венесуэлы намерен продать 15 тонн золота ОАЭ за наличные

Центробанк Венесуэлы планирует продать около 15 тонн золота ОАЭ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.
Обновлено в 15:35
ещё по теме
Главное