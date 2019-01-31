Политика

Абэ заявил, что четыре спорных острова не являются частью КурилСтрана Советов on-line вчера в 10:24

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что после заключения мирного договора с Россией правительство страны не будет претендовать на четыре южных острова из Курильской гряды. Однако, по мнению политика, они не входят в Курилы, а представляют собой естественное продолжение острова Хоккайдо.
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Синдзо Абэ
Наша страна отказалась от всех прав на Курильский архипелаг очень давно! Поэтому мы не требуем вернуть нам все острова. Объектом переговоров выступают четыре северных острова, они не входят в Курилы, а являются естественным продолжением острова Хоккайдо.
— Синдзо Абэ, японский политикРоссийский Диалог вчера в 08:22

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