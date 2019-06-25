Экономика
Abbvie покупает Allergan за $63 млрдVademecum вчера в 12:53
Совместные продажи Abbvie и Allergan в 175 странах присутствия продуктов компаний в 2019 году могут достигнуть $48 млрд. Ожидаемый синергетический эффект от сделки и сокращение расходов на третий год после слияния прогнозируется на уровне не менее $2 млрд.
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Авто
С начала года рынок грузовиков с пробегом сократился на 60%
По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 5 месяцев текущего года объем рынка грузовых автомобилей* с пробегом в России составил около 107,4 тыс. единиц, что на 59,7% меньше, чем в январе – мае 2018 года.
Обновлено вчера в 10:20
Здоровье
Тюменские хирурги удалили 15-килограммовую опухоль мужчине
Обновлено в 01:35
Путешествия
Иванов предложил ограничить поездки туристов на Байкал
Специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов предложил ограничить доступ туристов к озеру Байкал.
Обновлено вчера в 18:41
Наука
Лекарства от недержания мочи могут спровоцировать деменцию
Лекарства от недержания мочи могут спровоцировать развитие деменции у людей старше 55 лет.
Обновлено в 00:34
Технологии
На ЕГЭ разрешат пользоваться интернетом
На ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам хотят разрешить поиск информации в интернете.
Обновлено вчера в 19:14
Наука
Обнаружен огромный запас пресной воды под Атлантическим океаном
Обновлено 24 июня в 22:17
Происшествия
На Выборгском шоссе загорелся автосалон Ford
Ночью 26 июня в автосалоне Ford на Выборгском шоссе произошло возгорание.
Обновлено вчера в 22:53
Наука
Донорские Т-клетки помешали вернуться острому миелоидному лейкозу
Обновлено вчера в 17:29
Энергетика
Правительство перестанет сдерживать цены на бензин
В 2018 году Федеральная антимонопольная служба, миниэнерго и нефтяные компании согласились: Не повышать цены на бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо.
Обновлено вчера в 01:57
Политика
Пушков высмеял реакцию Украины на возвращение РФ в ПАСЕ
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию украинского МИД на решение ПАСЕ о возвращении делегации РФ.
Обновлено вчера в 19:48
Происшествия
В Новосибирске на улице застрелили мужчину
В Новосибирске разыскивают неизвестного, который застрелил мужчину на одной из центральных улиц города.
Обновлено в 00:54
Армия и оружие
В Афганистане погибли двое американских военнослужащих
В Афганистане были убиты двое американских военнослужащих, об этом 26 июня сообщает Associated Press со ссылкой на источник.
Обновлено в 01:05
Кино
Умер актер и режиссер Валерий Харченко
Обновлено вчера в 21:13
Политика
Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ страны
Телеканал RT опубликовал статистику голосования за резолюцию, позволяющую России участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено вчера в 12:55
Культура
«Культурные нормативы» появятся в школах с 1 сентября
Российские школьники восьми регионов России с 1 сентября 2019 года смогут сдавать культурные нормативы в рамках новой межведомственной программы Минкультуры и Минпросвещения, пишет ТАСС.
Обновлено вчера в 19:21
Происшествия
Строитель космодрома Восточный получил условный срок за растрату
В Уссурийском районном суде Приморского края вынесен приговор предпринимателю Виктору Гребневу, бывшему директору ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания", одного из подрядчиков строительства космодрома Восточный.
Обновлено в 01:23
Общество
Из-за тайфуна в Японии эвакуируют более 100 тысяч человек
Власти Японии призвали эвакуировать более ста тысяч человек. К острову Окинава приближается мощный тайфун.
Обновлено в 01:00
Политика
Сговор Скрипаля с Лондоном допустила его племянница
Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что он мог пойти на сделку с властями Великобритании.
Обновлено вчера в 23:51
Финансы
Bloomberg: «упрямая вера» России в золото оправдалась
Ставка Банка России на увеличение золотого запаса и постепенный отказ от доллара оправдалась.
Обновлено вчера в 14:30
Футбол
Гендиректор «Спартака» объяснил решение по Глушакову «перебором негатива»
Генеральный директор отметил, что Глушаков и Комбаров дали многое команде, однако в последнее время вокруг них «возник перебор негатива».
Обновлено вчера в 18:32
Финансы
Госдолг США достигнет 144% ВВП, заявили в конгрессе
В конгрессе США заявили, что госдолг страны достигнет 144% ВВП к 2049 году.
Обновлено вчера в 23:31
Транспорт
Москва обновляет автобусный парк новыми моделями
Обновлено в 01:08
Транспорт
Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера
«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено вчера в 18:14
Политика
Австрия одобрила экстрадицию Фирташа в США
Верховный суд Австрии на заседании 25 июня одобрил экстрадицию украинского предпринимателя Дмитрия Фирташа в США, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 07:09
Происшествия
Ребенок в Красноярском крае два дня провел в квартире с мертвым отцом
Двухлетний мальчик двое суток провел один в квартире с умершим отцом в городе Назарово Красноярского края.
Обновлено в 01:36
Политика
Суд в Киеве оспорил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича
Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского городского совета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича.
Обновлено вчера в 16:19
Происшествия
На отравителя газировкой в Москве завели уголовное дело
Полиция Москвы возбудила уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Кабардино-Балкарии, который обвиняется в нескольких отравлениях прохожих в центре столицы.
Обновлено вчера в 12:03
Общество
В Свердловской области суд впервые наказал гомофоба за комментарий
Сысертский районный суд признал гомофобный комментарий, опубликованный под постом в группе «Новости Шеремета „Девять с половиной“», незаконным, сообщили «URA.RU» в Ресурсном центре для ЛГБТ.
Обновлено вчера в 14:11
Экономика
Минфин посчитал стоимость социальных инициатив из послания Путина
В прошлом году в аналогичных материалах Минфина не выделялись ассигнования на реализацию ежегодного послания президента.
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
Обновлено вчера в 18:01