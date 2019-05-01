Футбол

Аарон Рэмси избежал операции, но за «Арсенал» больше не сыграетМатч ТВ вчера в 19:36

По сообщению The Sun, полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмси не сможет появиться на поле в сезоне-2018/19 из-за травмы. Как сообщает источник, травма футболиста оказалась не такой серьезной, как предполагалось ранее — операция Рэмси не потребуется.
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Рэмзи пропустит остаток сезона и больше не сыграет за «Арсенал»

Советский спорт10:11

Футбольная карьера Рэмзи в «Арсенале» подошла к концу

Soccer.ru09:04

Аарон Рэмси избежал операции, но за «Арсенал» больше не сыграет

Матч ТВвчера в 19:36

Ремзи досрочно завершил сезон из-за травмы

Евро-футбол.ру02:01

Аарон Рэмси избежал операции, но за «Арсенал» больше не сыграет

Sportbox.RUвчера в 19:36

Рэмси пропустит матч с «Валенсией» из-за травмы

Спорт-Экспресс05:35

Рэмзи выбыл до конца сезона. Он больше не сыграет ни одного матча за «Арсенал»

Sport24.ruвчера в 18:58
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 11:24, Ашберн
Политика

Глава Пентагона отменил визит в Европу из-за ситуации в Венесуэле

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахан отменил визит в Европу из-за ситуации в Венесуэле и на границе с Мексикой, сообщили РИА Новости в пресс-службе Пентагона.
Обновлено в 10:51
Шоу-бизнес

Сергей и Софья Капковы развелись спустя четыре года после свадьбы

Сергей Капков развелся с супругой Софьей после четырех лет брака. Как удалось выяснить журналистам, бизнесвуман сама подала на развод.
Обновлено в 05:00
Единоборства

Боксер Лебедев восстановлен в статусе чемпиона мира WBA

Обновлено в 09:26
Политика

Штаб Зеленского опроверг сообщения о покупке его женой квартиры за полцены

«Недвижимость в Крыму была приобретена Еленой Зеленской, женой Владимира Зеленского, в апреле 2013 года, до незаконной аннексии Крыма, в полном соответствии с действующим законодательством Украины», — цитирует заявление пресс-службы «РИА Новости».
Обновлено в 09:39
Происшествия

Суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения

Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог.
Обновлено в 07:08
Космос

Столкновение метеорита с Луной на огромной скорости сняли на видео

Обновлено в 08:50
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2019 года

С 1 мая 2019 года в жизни россиян многое изменится.
Обновлено 29 апреля в 02:53
Музыка

Пригожин и директор Алсу прокомментировали ее участие на «Евровидении»

Сергей Фадеев, директор российской певицы Алсу Абрамовой (Сафиной), подтвердил информацию о том, что его подопечная будет принимать участие в международном конкурсе "Евровидение-2019".
Обновлено в 08:00
Экономика

Путин подписал закон об «ипотечных каникулах»

Президент России Владимир Путин подписал закон об "ипотечных каникулах".
Обновлено в 09:53
Политика

ЕЕК назвал рост антисемитизма в ЕС критическим

Европейский еврейский конгресс заявил о тревожных проявлениях антисемитизма в мире и особенно — в ЕС.
Обновлено в 05:05
Происшествия

Депутат Резник пришел на Первомайское шествие в Петербурге обкуренным

Обновлено в 09:01
Футбол

«Барселона» и «Ливерпуль» определят фаворита Лиги чемпионов

«Ливерпуль» и «Барселона» должны были сыграть в полуфинале Лиги чемпионов еще в прошлом сезоне, но «Рома» внезапно осуществила нереальный камбэк, отыгравшись с 1:4, и оставила Месси и Ко в неудачниках.
Обновлено в 04:13
Финансы

Стал известен курс рубля к летним отпускам

«Повышенный спрос на валюту дополнительно стимулирует ослабление рубля», — заявил эксперт.
Обновлено в 01:24
Футбол

Главный тренер «Милана» закрыл команду на тренировочной базе на 5 дней

Гаттузо решил закрыть всю команду на 5 дней на базе до матча с «Болоньей».
Обновлено в 11:07
Происшествия

Полицейские избили российскую журналистку в Париже

Как стало известно, от рукоприкладства полиции пострадала корреспондентка РИА Новости Виктория Иванова, которая снимала на мобильный телефон беспорядки в Париже во время первомайской демонстрации трудящихся.
Обновлено в 10:48
Политика

Чичерина осудила Макаревича за его слова о паспортах для Донбасса

Певица Юлия Чичерина раскритиковала заявление лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича о российских паспортах для жителей Донбасса.
Обновлено вчера в 17:47
Политика

Путин уволил главного гаишника Москвы

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении генерал-майора полиции Виктора Коваленко от должности начальника управления ГИБДД по Москве.
Обновлено в 10:56
Футбол

«Реал» договорился с Эриксеном об условиях личного контракта

Как сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на AS, по контракту со "сливочными" Эриксен получит в "Реале" улучшенные финансовые условия, нежели он имеет сейчас в "Тоттенхэме".
Обновлено в 09:35
Происшествия

В Краснодаре уволят заведующую детсадом, поставившую на колени ребенка

Обновлено в 10:51
Футбол

Экс-вратарь сборной Германии Адлер объявил о завершении карьеры

Вратарь «Майнца» Рене Адлер принял решение завершить профессиональную карьеру по окончании нынешнего сезона, сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 07:21
Футбол

Россиянка назначена главным арбитром финала женской Лиги чемпионов

Назначены арбитры на финальный матч женской Лиги чемпионов «Лион» – «Барселона».
Обновлено в 11:11
Общество

Новый император Японии Нарухито вступил на престол

В Японии завершилась церемония интронизации нового императора Нарухито, сообщает телеканал NHK.
Обновлено вчера в 22:19
Армия и оружие

ВСУ ударили из минометов по окраинам Донецка

Обновлено в 05:02
Космос

Китайские астрономы назвали Млечный путь «пожирателем галактик»

Астрономы открыли эту звезду, проанализировав объем спектральных характеристик, собранных при помощи китайского спектроскопа LAMOST (Large Sky Area Multi-Object Fiber Spectroscopic Telescope).
Обновлено вчера в 08:21
Происшествия

На первомайском шествии в Санкт-Петербурге задержали более 60 человек

Обновлено в 07:16
Политика

Замминистра пригрозил получающим российские паспорта украинцам

Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил отбирать украинские паспорта у жителей Донбасса, которые получат российское гражданство.
Обновлено в 09:16
Авто

Lexus представит новую бюджетную модель в 2021 году

Новинка придет на хэтчбеку Lexus CT, выпущенному в 2011 году.
Обновлено в 06:28
Гаджеты

Huawei планирует выпустить 5G Smart TV в этом году

Согласно отчетам Nikkei Asian, китайский производитель Huawei планирует выпустить первый в мире Smart TV 5G в этом году.
Обновлено в 07:04
Футбол

Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ

Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено в 11:13
Происшествия

В Стерлитамаке голая девушка гуляла по улицам города

Сегодня, 1 мая, в Стерлитамаке прохожие заметили голую девушку, которая гуляла по улицам города, - сообщает ГТРК «Башкортостан».
Обновлено в 09:09
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Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из 2 клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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