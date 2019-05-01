Футбол
Аарон Рэмси избежал операции, но за «Арсенал» больше не сыграетМатч ТВ вчера в 19:36
По сообщению The Sun, полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмси не сможет появиться на поле в сезоне-2018/19 из-за травмы. Как сообщает источник, травма футболиста оказалась не такой серьезной, как предполагалось ранее — операция Рэмси не потребуется.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Рэмзи выбыл до конца сезона. Он больше не сыграет ни одного матча за «Арсенал»
Sport24.ruвчера в 18:58
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 13:01, Ашберн
Хоккей
Сборная России проиграла Швеции на Еврохоккейтуре
В Стокгольме завершился вынесенный матч заключительного этапа Евротура по хоккею, в котором сборная России уступила команде Швеции.
Обновлено в 11:36
Политика
Лавров обсудил с Помпео ситуацию в Венесуэле
В центре внимания была ситуация в Венесуэле, где накануне оппозиция при открытой поддержке США совершила попытку государственного переворота.
Обновлено в 12:19
Происшествия
Во дворе на Светлановском проспекте иномарка сбила 12-летнего ребенка
Водитель за рулем Opel Astra сбил мальчика во дворе дома 36/3 по Светлановскому проспекту.
Обновлено в 12:53
Общество
Тайский король объявил о женитьбе
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама X) объявил, что женился на бывшей стюардессе Сутиде Вачиралонгкорн, сообщает Reuters.
Обновлено в 10:16
Происшествия
На первомайском шествии в Санкт-Петербурге задержали более 60 человек
В Санкт-Петербурге на первомайской демонстрации, по подсчетам портала «ОВД-инфо», задержали 66 человек.
Обновлено в 07:16
Политика
Волкер предостерег Зеленского от необдуманных шагов
Избранный президент Украины Владимир Зеленский может потерять доверие граждан, если откажется от части территорий страны в пользу России с целью урегулирования конфликта в Донбассе, считает спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
Обновлено в 09:14
Космос
Сотрудник «Lockheed Martin» Бойд Бушман показал журналистам фото пришельца из «Зоны 51»
Бойд Бушман показал фото пришельца, подчеркнув, что внеземные существа не являются выдумкой уфологов.
Обновлено в 06:50
Футбол
Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ
Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено в 11:13
Политика
Чичерина пристыдила Макаревича за слова о паспортах для Донбасса
Обновлено вчера в 17:44
Политика
Путин уволил главу ГИБДД по Москве
Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности начальника управления ГИБДД по Москве Виктора Коваленко, передает ТАСС со ссылкой на текст указа.
Обновлено в 10:24
Экономика
Россию покинули тысячи миллионеров
За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
Обновлено вчера в 13:55
Политика
Владимир Путин подписал закон о «суверенном рунете»
Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (Рунета).
Обновлено в 11:28
Единоборства
Денис Лебедев восстановлен в статусе чемпиона мира WBA
Обновлено в 10:00
Происшествия
В Краснодаре начали проверку после видео с детсадовцем на коленях
Видео было снято 30 апреля в одном из детских садов кубанской столицы. Полиция уже начала проверку по факту случившегося.
Обновлено в 10:17
Политика
WikiLeaks осудила приговор Ассанжу
Организация WikiLeaks осудила приговор британского суда своему основателю Джулиану Ассанжу и выразила сомнения в том, что слушания о его возможной экстрадиции будут честными.
Обновлено в 08:04
Здоровье
Боль в ногах может указывать на онкологию
Пациенты даже не всегда могут точно определить источник боли. Исходя из этого, боль в ногах или спине тоже оказывается признаком онкологии.
Обновлено в 10:50
Политика
В МИД прокомментировали избиение журналистки из РФ в Париже
Москва считает недопустимым применение насилия в отношении представителей СМИ Министерство иностранных дел РФ отреагировало на инцидент с избиением российской журналистки в Париже, ведомство считает недопустимым применение насилия в отношении представителей СМИ, передает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.
Обновлено в 12:49
Политика
Замминистра пригрозил получающим российские паспорта украинцам
Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил отбирать украинские паспорта у жителей Донбасса, которые получат российское гражданство.
Обновлено в 09:16
Шоу-бизнес
Ани Лорак подверглась критике из-за неудачного образа
View this post on Instagram See you tonight! #osnabrück A post shared by Ани Лорак (@anilorak) on Apr 30, 2019 at 6:45am PDT Именно брюки вызвали негодование у подписчиков, поскольку, на их взгляд, этот атрибут «изуродовал» идеальную фигуру исполнительницы.
Обновлено в 06:29
Теннис
Кузнецова проиграла Тайхман во втором круге турнира в Праге
Обновлено в 10:11
Политика
Путин уравнял бумажный и электронный полисы ОСАГО
Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий запрет на перестрахование при ОСАГО и уравнивающий статус бумажного и электронного полисов.
Обновлено в 11:44
Общество
Спасатели предупреждают липчан о сильном ветре
Спасатели разослали липчанам предупреждение.
Обновлено в 10:23
Общество
Первомайское шествие началось в Москве
Шествие началось традиционно в 10:00 с лозунгом: «За справедливую экономику в интересах человека труда!»
Обновлено в 03:00
Экономика
«Соллерс» сократил чистую прибыль по МСФО почти в 22 раза
Чистый долг снизился до 3,7 млрд руб. по сравнению с 7,7 млрд руб. в 2017 году.
Обновлено вчера в 20:36
Политика
Николай Бондаренко выступил со скандальным заявлением о шествии «Бессмертный полк»
Обновлено в 07:09
Политика
Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона
Президент холдинга "Мираторг" Виктор Линник в интервью Forbes прокомментировал идею Национальной мясной ассоциации о запрете на ввоз в Россию частными лицами мясо-молочной продукции из-за рубежа.
Обновлено вчера в 09:11
Наука
Британский стартап запустил проект BioSolar Leaf, который очищает воздух и производит белок для создания продуктов
Стартап Arborea, базирующийся в Великобритании, запускает пилотный проект в лондонском кампусе Имперского колледжа, чтобы протестировать технологию BioSolar Leaf.
Обновлено вчера в 09:28
Кино
Какие новые сериалы смотреть в мае: выбор «Газеты.Ru»
"Уловка-22" (" Catch-22") — с 17 мая на Hulu Первая с 1970-го (если не считать так и не вышедший сериал) попытка адаптировать один ключевых антивоенных романов XX века — "Уловку-22" Джозефа Хеллера (именно оттуда пошло это выражение), осуществленная под надзором Джорджа Клуни, который тут и продюсер, и режиссер, и актер.
Обновлено вчера в 12:51
Транспорт
В России появились новые дорожные знаки
С 1 мая в России вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и знаков уменьшенного размера.
Обновлено в 00:44