Футбол

Аарон Рэмси избежал операции, но за «Арсенал» больше не сыграетМатч ТВ вчера в 19:36

По сообщению The Sun, полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмси не сможет появиться на поле в сезоне-2018/19 из-за травмы. Как сообщает источник, травма футболиста оказалась не такой серьезной, как предполагалось ранее — операция Рэмси не потребуется.
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Косельни: Рэмси любит «Арсенал» и поэтому выкладывался на 100% до конца

Чемпионат12:02

Аарон Рэмси избежал операции, но за «Арсенал» больше не сыграет

Матч ТВвчера в 19:36

Футбольная карьера Рэмзи в «Арсенале» подошла к концу

Soccer.ru09:04

Ремзи досрочно завершил сезон из-за травмы

Евро-футбол.ру02:01

Аарон Рэмси избежал операции, но за «Арсенал» больше не сыграет

Sportbox.RUвчера в 19:36

Рэмзи пропустит остаток сезона и больше не сыграет за «Арсенал»

Советский спорт10:11

Рэмзи выбыл до конца сезона. Он больше не сыграет ни одного матча за «Арсенал»

Sport24.ruвчера в 18:58
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 13:01, Ашберн
Хоккей

Сборная России проиграла Швеции на Еврохоккейтуре

В Стокгольме завершился вынесенный матч заключительного этапа Евротура по хоккею, в котором сборная России уступила команде Швеции.
Обновлено в 11:36
Политика

Лавров обсудил с Помпео ситуацию в Венесуэле

В центре внимания была ситуация в Венесуэле, где накануне оппозиция при открытой поддержке США совершила попытку государственного переворота.
Обновлено в 12:19
Происшествия

Во дворе на Светлановском проспекте иномарка сбила 12-летнего ребенка

Водитель за рулем Opel Astra сбил мальчика во дворе дома 36/3 по Светлановскому проспекту.
Обновлено в 12:53
Общество

Тайский король объявил о женитьбе

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама X) объявил, что женился на бывшей стюардессе Сутиде Вачиралонгкорн, сообщает Reuters.
Обновлено в 10:16
Происшествия

На первомайском шествии в Санкт-Петербурге задержали более 60 человек

В Санкт-Петербурге на первомайской демонстрации, по подсчетам портала «ОВД-инфо», задержали 66 человек.
Обновлено в 07:16
Политика

Волкер предостерег Зеленского от необдуманных шагов

Избранный президент Украины Владимир Зеленский может потерять доверие граждан, если откажется от части территорий страны в пользу России с целью урегулирования конфликта в Донбассе, считает спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
Обновлено в 09:14
Космос

Сотрудник «Lockheed Martin» Бойд Бушман показал журналистам фото пришельца из «Зоны 51»

Бойд Бушман показал фото пришельца, подчеркнув, что внеземные существа не являются выдумкой уфологов.
Обновлено в 06:50
Футбол

Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ

Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено в 11:13
Политика

Чичерина пристыдила Макаревича за слова о паспортах для Донбасса

Обновлено вчера в 17:44
Политика

Путин уволил главу ГИБДД по Москве

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности начальника управления ГИБДД по Москве Виктора Коваленко, передает ТАСС со ссылкой на текст указа.
Обновлено в 10:24
Экономика

Россию покинули тысячи миллионеров

За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
Обновлено вчера в 13:55
Политика

Reuters нашел у жены Зеленского купленный за полцены пентхаус в Крыму

Обновлено в 08:28
Политика

Владимир Путин подписал закон о «суверенном рунете»

Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (Рунета).
Обновлено в 11:28
Единоборства

Денис Лебедев восстановлен в статусе чемпиона мира WBA

Обновлено в 10:00
Происшествия

В Краснодаре начали проверку после видео с детсадовцем на коленях

Видео было снято 30 апреля в одном из детских садов кубанской столицы. Полиция уже начала проверку по факту случившегося.
Обновлено в 10:17
Политика

WikiLeaks осудила приговор Ассанжу

Организация WikiLeaks осудила приговор британского суда своему основателю Джулиану Ассанжу и выразила сомнения в том, что слушания о его возможной экстрадиции будут честными.
Обновлено в 08:04
Здоровье

Боль в ногах может указывать на онкологию

Пациенты даже не всегда могут точно определить источник боли. Исходя из этого, боль в ногах или спине тоже оказывается признаком онкологии.
Обновлено в 10:50
Политика

В МИД прокомментировали избиение журналистки из РФ в Париже

Москва считает недопустимым применение насилия в отношении представителей СМИ Министерство иностранных дел РФ отреагировало на инцидент с избиением российской журналистки в Париже, ведомство считает недопустимым применение насилия в отношении представителей СМИ, передает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.
Обновлено в 12:49
Политика

Замминистра пригрозил получающим российские паспорта украинцам

Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил отбирать украинские паспорта у жителей Донбасса, которые получат российское гражданство.
Обновлено в 09:16
Шоу-бизнес

Ани Лорак подверглась критике из-за неудачного образа

View this post on Instagram See you tonight! #osnabrück A post shared by Ани Лорак (@anilorak) on Apr 30, 2019 at 6:45am PDT Именно брюки вызвали негодование у подписчиков, поскольку, на их взгляд, этот атрибут «изуродовал» идеальную фигуру исполнительницы.
Обновлено в 06:29
Теннис

Кузнецова проиграла Тайхман во втором круге турнира в Праге

Обновлено в 10:11
Политика

Путин уравнял бумажный и электронный полисы ОСАГО

Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий запрет на перестрахование при ОСАГО и уравнивающий статус бумажного и электронного полисов.
Обновлено в 11:44
Общество

Спасатели предупреждают липчан о сильном ветре

Спасатели разослали липчанам предупреждение.
Обновлено в 10:23
Общество

Первомайское шествие началось в Москве

Шествие началось традиционно в 10:00 с лозунгом: «За справедливую экономику в интересах человека труда!»
Обновлено в 03:00
Экономика

«Соллерс» сократил чистую прибыль по МСФО почти в 22 раза

Чистый долг снизился до 3,7 млрд руб. по сравнению с 7,7 млрд руб. в 2017 году.
Обновлено вчера в 20:36
Политика

Николай Бондаренко выступил со скандальным заявлением о шествии «Бессмертный полк»

Обновлено в 07:09
Политика

Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона

Президент холдинга "Мираторг" Виктор Линник в интервью Forbes прокомментировал идею Национальной мясной ассоциации о запрете на ввоз в Россию частными лицами мясо-молочной продукции из-за рубежа.
Обновлено вчера в 09:11
Наука

Британский стартап запустил проект BioSolar Leaf, который очищает воздух и производит белок для создания продуктов

Стартап Arborea, базирующийся в Великобритании, запускает пилотный проект в лондонском кампусе Имперского колледжа, чтобы протестировать технологию BioSolar Leaf.
Обновлено вчера в 09:28
Кино

Какие новые сериалы смотреть в мае: выбор «Газеты.Ru»

"Уловка-22" (" Catch-22") — с 17 мая на Hulu Первая с 1970-го (если не считать так и не вышедший сериал) попытка адаптировать один ключевых антивоенных романов XX века — "Уловку-22" Джозефа Хеллера (именно оттуда пошло это выражение), осуществленная под надзором Джорджа Клуни, который тут и продюсер, и режиссер, и актер.
Обновлено вчера в 12:51
Транспорт

В России появились новые дорожные знаки

С 1 мая в России вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и знаков уменьшенного размера.
Обновлено в 00:44
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Валлийский футболист, полузащитник лондонского «Арсенала» и национальной сборной Уэльса.
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Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из 2 клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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