Футбол

Аарон Рэмси избежал операции, но за «Арсенал» больше не сыграетМатч ТВ 30 апреля в 19:36

По сообщению The Sun, полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмси не сможет появиться на поле в сезоне-2018/19 из-за травмы. Как сообщает источник, травма футболиста оказалась не такой серьезной, как предполагалось ранее — операция Рэмси не потребуется.
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Обновлено вчера в 22:47
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Нуланд предложила «болезненные санкции» против России

Нуланд заявила, что на случай «новых признаков враждебных действий» Вашингтону нужен «план новых болезненных санкций» против России.
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Происшествия

В Саратовской области шесть человек пострадали в ДТП

Три легковых автомобиля столкнулись в Саратовской области, в результате пострадали шесть человек, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
Обновлено в 03:53
Экономика

Лондонская биржа приостановила торги акциями Exillon Energy

Нефтекомпания Exillon Energy, акционерами которой считаются бывший бенефициар банка «Югра» Алексей Хотин и его партнер Александр Клячин, запросила приостановку торгов своими обыкновенными акциями на Лондонской бирже.
Обновлено вчера в 08:00
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Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем» завершился победой команды Эрнесто Вальверде со счетом 3:0. Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в столице Каталонии.
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Epic Games купила разработчиков Rocket League

Epic Games купила Psyonix – студию, разработавшую Rocket League. Rocket League появится в Epic Games Store в конце 2019-го.
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Гаджеты

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Как сообщает источник, процессорный гигант заявил, что архитектура новых GPU будет в том числе поддерживать аппаратное ускорение трассировки лучей.
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В преддверии майских праздников вырос спрос на алкоголь

Перед майскими праздниками в России упал спрос на товары для здоровья (на 20 процентов), хлеб (15 процентов), табачную продукцию (11 процентов), снеки и молочную продукты (по 10 процентов), свидетельствуют данные исследования сервиса Rate&Goods.
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Ученые назвали спасающий от ожирения повседневный продукт

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Киев выразил протест из-за упрощения процедуры получения российских паспортов украинцами, говорится в заявлении украинского МИД.
Обновлено вчера в 15:21
Происшествия

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Выжившие в Доме профсоюзов рассказали о трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года в Одессе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:34
Гаджеты

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Зеленский выбрал главу администрации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский определился с тем, кто станет главой его администрации.
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Культура

Самбурскую вырезали из эфира Первого канала из-за личной неприязни

Актриса Настасья Самбурская рассказала подписчикам в социальной сети, что ее выступление с премии «Шансон года», где она получила награду, вырезали из эфира Первого канала из-за личной неприязни.
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Метеорит врезался в Луну во время лунного затмения в январе 2019

Согласно новому отчету, метеорит врезался в поверхность Луны со скоростью 17 километров в секунду (61 000 километров в час), в то время как наш лунный сосед находился в полном затмении в январе.
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Энергетика

На Украине подешевел газ для населения

Согласно "новому механизму определения регулируемой цены", разработанному "Нафтогазом" вместе с правительством Украины, с 1 мая стоимость газа для населения Украины снизилась до уровня 8247 гривен ($312) за тыс. куб. м. Это на 300 гривен меньше, чем раньше, пишет "Лента.ру".
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