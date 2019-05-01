Футбол
Аарон Рэмси избежал операции, но за «Арсенал» больше не сыграетМатч ТВ 30 апреля в 19:36
По сообщению The Sun, полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмси не сможет появиться на поле в сезоне-2018/19 из-за травмы. Как сообщает источник, травма футболиста оказалась не такой серьезной, как предполагалось ранее — операция Рэмси не потребуется.
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Рэмзи выбыл до конца сезона. Он больше не сыграет ни одного матча за «Арсенал»
Sport24.ru30 апреля в 18:58
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Известные россияне призвали бойкотировать продукцию «Мираторга»
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На Титане обнаружили огромную ледяную стену
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