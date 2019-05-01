Футбол
Аарон Рэмси избежал операции, но за «Арсенал» больше не сыграетМатч ТВ вчера в 19:36
По сообщению The Sun, полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмси не сможет появиться на поле в сезоне-2018/19 из-за травмы. Как сообщает источник, травма футболиста оказалась не такой серьезной, как предполагалось ранее — операция Рэмси не потребуется.
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Рэмзи выбыл до конца сезона. Он больше не сыграет ни одного матча за «Арсенал»
Sport24.ruвчера в 18:58
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 19:02, Ашберн
Авто
Опубликованы первые фото новой Lada Granta Sport
Начало производства запланировано на август нынешнего года, а в начале лета может появиться «переходная» модификация Drive Active, которая получит новый дизайн и подвеску, но прежний двигатель мощностью 98 или 106 л.с. Как и модель Vesta Sport, обновлённая Granta Sport будет выпускаться небольшими партиями подразделением Lada Sport.
Обновлено вчера в 13:55
Происшествия
В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю
В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.
Обновлено в 13:09
Шоу-бизнес
Дочь Александра Абдулова растет его точной копией
12-летняя дочь Абдулова пошла по стопам известного родителя: Евгения решила посвятить себя актерскому мастерству.
Обновлено в 06:00
Происшествия
В США задержали мужчину по обвинению в убийстве полувековой давности
В американском штате Флорида полиция арестовала 65-летнего мужчину по подозрению в совершении убийства, которое произошло почти 50 лет назад.
Обновлено в 18:25
Политика
Путин подписал закон о «суверенном рунете»
Президент России Владимир Путин подписал закон о безопасной и устойчивой работе рунета. Документ опубликован на портале правовой информации.
Обновлено в 11:52
Футбол
Клопп: не знаю, способен ли «Ливерпуль» играть лучше
Обновлено в 18:01
Культура
Леониду Каневскому исполнилось 80 лет
Широчайшую известность Каневскому-киноактёру принесла роль майора Александра Томина в детективном телефильме с продолжением "Следствие ведут ЗнаТоКи".
Обновлено в 17:00
Общество
Путин разрешил кассирам кинотеатров требовать паспорт у зрителей
Президент России Владимир Путин подписал закон о защите детей от запрещенной информации, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 18:43
Здоровье
Отпуск для россиянок может обернуться увольнением
По результату опроса выяснилось, что большинство россиянок страдает от сильных болей во время предменструального синдрома, но не желают брать больничный.
Обновлено в 18:53
Происшествия
У избитой в Париже журналистки РИА Новости выявили сотрясение мозга
Врачи парижского госпиталя диагностировали сотрясение мозга, ушибы левого плеча и предплечья у корреспондента РИА Новости Виктории Ивановой, избитой французскими полицейскими в ходе первомайской манифестации.
Обновлено в 16:01
Здоровье
Suomen Kuvalehti (Финляндия): неважная доля у бедных (Suomen Kuvalehti)
Согласно исследованию Ведомства здравоохранения и социального развития Финляндии (THL), проведенному в 2016 году, разница в ожидаемой продолжительности жизни у наиболее бедных и наиболее богатых финнов составляет 5,6 лет у женщин и целых 10,6 лет у мужчин.
Обновлено в 17:40
Политика
Reuters нашел у жены Зеленского купленный за полцены пентхаус в Крыму
Супруга избранного президента Украины Владимира Зеленского Елена в апреле 2013 года купила элитную квартиру в Крыму менее чем за половину рыночной стоимости у украинского бизнесмена и бывшего депутата Верховной рады Александра Буряка.
Обновлено в 08:28
Экономика
ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу
Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ.
Обновлено вчера в 19:21
Политика
Захарова прокомментировала увольнение министра обороны Великобритании
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала решение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй уволить главу Минобороны страны Гэвина Уильямсона.
Обновлено в 18:59
Музыка
Сергей Лазарев сдал кровь перед «Евровидением»
В этом году на "Евровидении" ввели новое правило — каждый из артистов должен сдать кровь на генетический анализ.
Обновлено в 16:25
Общество
За аферу по подъёму российского судна осудили корейцев
Информацию передало южнокорейское агентство "Ренхап". В итоге мошенников приговорили к пяти, четырём и двум годам лишения свободы.
Обновлено в 15:54
Общество
На РЕН ТВ донесли в прокуратуру из-за сюжета о грядущем конце света
Эксперт в сфере космонавтики Виталий Егоров пожаловался в прокуратуру на канал РЕН ТВ, обнародовавший информацию о столкновении Земли с гигантским астероидом.
Обновлено в 08:58
Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Футбол
Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ
Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено в 11:13
Политика
Кадыров отреагировал на извинения Зеленского
Обновлено в 03:39
Армия и оружие
Пентагон назвал целью ядерного арсенала США сдерживание России
При президенте Дональде Трампа США приняли ядерную доктрину, предусматривающую модернизацию ядерной триады страны, разработку и размещение ядерных зарядов малой мощности.
Обновлено в 18:25
Культура
Мужские и женские части тела в кино: красивые, волнующие, страшные! (Raseef22, Ливан) (Raseef22)
Предполагается, отношение к обнаженным частям тела обусловлено религиозными предписаниями и культурой.
Обновлено в 18:43
Шоу-бизнес
Сестра Гуфа Ольга Долматова встала на защиту дочери Алсу
Сестра рэпера Гуфа Ольга Долматова защитила Алсу после громкого скандала.
Обновлено в 12:33
Общество
Король Таиланда женился на начальнице своей охраны
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено в 11:55
Теннис
Мария Шарапова снялась с турнира в Риме
Российская теннисистка Мария Шарапова не выступит на представительном турнире в Риме.
Обновлено в 17:55
Игры
Sony представила новые бесплатные игры для PS Plus
Sony представила две новые игры, которые подписчики сервиса Playstation Plus смогут бесплатно получить в мае.
Обновлено в 16:26
Музыка
«Хор Турецкого» начнет музыкальный марафон «Песни Победы» в Риме
Обновлено вчера в 17:03