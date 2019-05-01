Футбол

Аарон Рэмси избежал операции, но за «Арсенал» больше не сыграетМатч ТВ вчера в 19:36

По сообщению The Sun, полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмси не сможет появиться на поле в сезоне-2018/19 из-за травмы. Как сообщает источник, травма футболиста оказалась не такой серьезной, как предполагалось ранее — операция Рэмси не потребуется.
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Рэмзи попрощался с болельщиками «Арсенала»

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Рэмси написал трогательное письмо в адрес болельщиков «Арсенала»

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Ремзи досрочно завершил сезон из-за травмы

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Рэмси написал трогательное письмо в адрес болельщиков «Арсенала»

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Рэмзи выбыл до конца сезона. Он больше не сыграет ни одного матча за «Арсенал»

Sport24.ruвчера в 18:58
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Некоторые рестораны Екатеринбурга отказались от продукции «Мираторг»

Обновлено в 10:13
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Начало производства запланировано на август нынешнего года, а в начале лета может появиться «переходная» модификация Drive Active, которая получит новый дизайн и подвеску, но прежний двигатель мощностью 98 или 106 л.с. Как и модель Vesta Sport, обновлённая Granta Sport будет выпускаться небольшими партиями подразделением Lada Sport.
Обновлено вчера в 13:55
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Мадуро призвал народ выходить на улицы при новой попытке переворота

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Наука

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В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю

В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.
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Дочь Александра Абдулова растет его точной копией

12-летняя дочь Абдулова пошла по стопам известного родителя: Евгения решила посвятить себя актерскому мастерству.
Обновлено в 06:00
Происшествия

В США задержали мужчину по обвинению в убийстве полувековой давности

В американском штате Флорида полиция арестовала 65-летнего мужчину по подозрению в совершении убийства, которое произошло почти 50 лет назад.
Обновлено в 18:25
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Президент России Владимир Путин подписал закон о безопасной и устойчивой работе рунета. Документ опубликован на портале правовой информации.
Обновлено в 11:52
Футбол

Клопп: не знаю, способен ли «Ливерпуль» играть лучше

Обновлено в 18:01
Культура

Леониду Каневскому исполнилось 80 лет

Широчайшую известность Каневскому-киноактёру принесла роль майора Александра Томина в детективном телефильме с продолжением "Следствие ведут ЗнаТоКи".
Обновлено в 17:00
Общество

Путин разрешил кассирам кинотеатров требовать паспорт у зрителей

Президент России Владимир Путин подписал закон о защите детей от запрещенной информации, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 18:43
Здоровье

Отпуск для россиянок может обернуться увольнением

По результату опроса выяснилось, что большинство россиянок страдает от сильных болей во время предменструального синдрома, но не желают брать больничный.
Обновлено в 18:53
Происшествия

У избитой в Париже журналистки РИА Новости выявили сотрясение мозга

Врачи парижского госпиталя диагностировали сотрясение мозга, ушибы левого плеча и предплечья у корреспондента РИА Новости Виктории Ивановой, избитой французскими полицейскими в ходе первомайской манифестации.
Обновлено в 16:01
Здоровье

Suomen Kuvalehti (Финляндия): неважная доля у бедных (Suomen Kuvalehti)

Согласно исследованию Ведомства здравоохранения и социального развития Финляндии (THL), проведенному в 2016 году, разница в ожидаемой продолжительности жизни у наиболее бедных и наиболее богатых финнов составляет 5,6 лет у женщин и целых 10,6 лет у мужчин.
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Reuters нашел у жены Зеленского купленный за полцены пентхаус в Крыму

Супруга избранного президента Украины Владимира Зеленского Елена в апреле 2013 года купила элитную квартиру в Крыму менее чем за половину рыночной стоимости у украинского бизнесмена и бывшего депутата Верховной рады Александра Буряка.
Обновлено в 08:28
Экономика

ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу

Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ.
Обновлено вчера в 19:21
Политика

Захарова прокомментировала увольнение министра обороны Великобритании

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала решение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй уволить главу Минобороны страны Гэвина Уильямсона.
Обновлено в 18:59
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Сергей Лазарев сдал кровь перед «Евровидением»

В этом году на "Евровидении" ввели новое правило — каждый из артистов должен сдать кровь на генетический анализ.
Обновлено в 16:25
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За аферу по подъёму российского судна осудили корейцев

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Общество

На РЕН ТВ донесли в прокуратуру из-за сюжета о грядущем конце света

Эксперт в сфере космонавтики Виталий Егоров пожаловался в прокуратуру на канал РЕН ТВ, обнародовавший информацию о столкновении Земли с гигантским астероидом.
Обновлено в 08:58
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Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
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Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ

Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено в 11:13
Политика

Кадыров отреагировал на извинения Зеленского

Обновлено в 03:39
Армия и оружие

Пентагон назвал целью ядерного арсенала США сдерживание России

При президенте Дональде Трампа США приняли ядерную доктрину, предусматривающую модернизацию ядерной триады страны, разработку и размещение ядерных зарядов малой мощности.
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Предполагается, отношение к обнаженным частям тела обусловлено религиозными предписаниями и культурой.
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Сестра рэпера Гуфа Ольга Долматова защитила Алсу после громкого скандала.
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