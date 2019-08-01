Полузащитник и капитан «АЗ Алкмар» Гус Тил подтвердил, что близок к переходу в «Спартак». 21-летний футболист был заменен на 72-й минуте ответного матча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы с «Хеккеном» (3:0). После этого хавбек ответил на вопрос о переходе в «Спартак».

Капитан «АЗ» Тил подтвердил, что близок к переходу в «Спартак»

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