Футбол

АЗ вышел в третий отборочный раунд Лиги Европы, Гус Тил был замененСпорт-Экспресс 14:33

Хеккен — АЗ
0 – 3
Матч завершён
Лига Европы, Квалификация, сегодня
Стадион «Бравида Арена»
17′
Стийн Вюйтенс
Расмус Линдгрен
39′
39′
Калвин Стенгс
42′
Мирон Боадю
56′
Калвин Стенгс
Паулиньо
Али Юссеф
65′
67′
Уссама Идрисси
68′
Уссама Идрисси
Томас Аувеян
72′
Гус Тил
Йорди Класи
Элохор Экполо
Адам Андерссон
75′
80′
Мирон Боадю
Ферди Дрёйф
Эрик Фриберг
Густав Бергрен
85′
АЗ вышел в третий отборочный раунд Лиги Европы, в гостях разгромив "Хеккен" со счетом 3:0.
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АЗ вышел в третий отборочный раунд Лиги Европы, Гус Тил был заменен

Спорт-Экспресс14:33
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