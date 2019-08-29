«Антверпен» на своем поле проиграл нидерландскому АЗ в ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы. Основное время матча завершилось вничью 1:1, при этом футболисты АЗ сравняли счет на 90-й минуте. А в дополнительное время хозяева пропустили еще 3 гола.

АЗ в овертайме дожал «Антверпен» и вышел в групповой этап Лиги Европы

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