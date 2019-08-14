Футбол
АЗ разгромил «Мариуполь» в ответном матче квалификации Лиги ЕвропыSport24.ru вчера в 16:24
В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы голландский АЗ дома разгромил со счетом 4:0 украинский «Мариуполь». Первая игра завершилась нулевой ничьей. Таким образом, АЗ вышел в раунд плей-офф Лиги Европы.
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АЗ «Алкмар» — «Мариуполь». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч Лиги Европы 15 августа 2019 года
LiveSport.ru14 августа в 07:18
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 00:53, Ашберн
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