Футбол
«Мариуполь» проиграл АЗ в квалификации ЛЕ и вылетел из турнираРИА Новости вчера в 17:08
Украинский футбольный клуб "Мариуполь" уступил голландскому АЗ в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы и завершил выступление в турнире. Ответная встреча, прошедшая в Гааге, завершилась со счетом 4:0 в пользу АЗ.
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АЗ «Алкмар» — «Мариуполь». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч Лиги Европы 15 августа 2019 года
LiveSport.ru14 августа в 07:18
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Газета Уолл стрит джорнал пишет, что Дональд Трамп в разговорах с помощниками интересовался, не следует ли попытаться купить Гренландию.
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Американец сбежал от СБУ за несколько минут до экстрадиции в Израиль
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Дамир Юсупов, командир самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку на кукурузном поле, привез домой в качестве сувенира большой початок кукурузы и детский рисунок с надписью «Дяде пилоту».
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