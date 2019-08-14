В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы голландский АЗ дома разгромил со счетом 4:0 украинский «Мариуполь». Первая игра завершилась нулевой ничьей. Таким образом, АЗ вышел в раунд плей-офф Лиги Европы.

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