Футбол
АЗ разгромил «Хеккен» в Лиге Европы, Гус Тил был замененСпорт-Экспресс 14:33
|17′
Стийн Вюйтенс
Расмус Линдгрен
|39′
|39′
Калвин Стенгс
|42′
Мирон Боадю
|56′
Калвин Стенгс
Паулиньо
Али Юссеф
|65′
|67′
Уссама Идрисси
|68′
Уссама Идрисси
Томас Аувеян
|72′
Гус Тил
Йорди Класи
Элохор Экполо
Адам Андерссон
|75′
|80′
Мирон Боадю
Ферди Дрёйф
Эрик Фриберг
Густав Бергрен
|85′
Хеккен
Расстановка 4‑3‑3
26
Абрахамсон
28
Андерссон
22
Тойвио
21
Линдгрен
14
Сверриссон
17
Бергрен
19
Ирандуст
6
Фальцетас
99
Ясин
16
Кизито
20
Юссеф
1
Бизот
3
Хацидьякос
4
Влар
30
Вюйтенс
15
Вейндал
6
Мидтше
20
Класи
8
Копмейнерс
7
Стенгс
14
Дрёйф
5
Аувеян
АЗ
Расстановка 4‑2‑1‑3
АЗ вышел в третий отборочный раунд Лиги Европы, в гостях разгромив "Хеккен" со счетом 3:0.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 18:24, Ашберн
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