АЗ вышел в третий отборочный раунд Лиги Европы, в гостях разгромив "Хеккен" со счетом 3:0.

АЗ разгромил «Хеккен» в Лиге Европы, Гус Тил был заменен

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