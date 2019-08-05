Очередным новичком московского "Спартака" стал голландский полузащитник клуба АЗ Гус Тиль. "Спартак" объявил о трансфере футболиста. По данным голландских СМИ, трансфер 21-летнего полузащитника обойдет "Спартаку" как минимум в 18 млн евро и с учетом различных бонусов может вырасти до 20 млн.

Спорт день за днем

Гаджеты Аналитик: Apple не будет увеличивать цены из-за новых пошлин на поставки из Китая Известный аналитик из TF International Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) направил инвесторам аналитическую заметку, в которой рассматриваются вопросы логистики Apple в цепочке поставок и последствия введения администрацией Дональда Трампа новых пошлин на китайский импорт.

Финансы Американские индексы снижаются на фоне торговой войны с Китаем Как отмечается, такое падение индексов связывают с усилением торговой войны между США и Китаем.

Происшествия Число пострадавших при взрывах под Ачинском возросло до девяти Число пострадавших при взрывах на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края выросло до девяти человек.

Происшествия СМИ сообщили об эвакуации ТЦ «Мега Белая дача» из-за минирования Около пяти тысяч человек, включая 100 деьтей эвакуировали из торгового центра «Мега Белая Дача» в округе Котельники из-за анонимного сообщения о минировании, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.

Экономика Медведев поручил Минфину настроить систему управления финансами «Электронный бюджет» Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал поручение Минфину проанализировать жалобы регионов и донастроить работу системы управления общественными финансами "Электронный бюджет".

Политика Россияне назвали правительство Брежнева лучше современного Россияне относятся к правительству времен Брежнева лучше, чем к тому, что имеется на данный момент, сообщает «Ведомости» со ссылкой на исследование «Левада-центра».

Происшествия В Абхазии погиб турист из Москвы после купания в шторм Турист из Москвы скончался в Абхазии после купания в четырехбалльный шторм в море, сообщило МЧС республики в понедельник.

Происшествия Mirror: самолет British Airways экстренно приземлился в Валенсии Самолет авиакомпании British Airways совершил экстренную посадку в Валенсии в связи с задымлением салона.

Политика Минобороны и Росгвардия смогут продавать лом без торгов Президент России Владимир Путин разрешил Росгвардии и министерству обороны продавать имеющийся у них лом черных и цветных металлов без проведения торгов.

Шоу-бизнес Дочь Дмитрия Маликова опубликовала яркие снимки с годовалым братом Дочь композитора решила порадовать поклонников и поделилась в личном блоге яркими фото с годовалым Марком.

Политика ЦИК повторно проверит подписи кандидатов в Мосгордуму, подавших жалобы Центральная избирательная комиссия (ЦИК) проведет еще одну повторную экспертизу подписей за кандидатов в Мосгордуму, которые подали жалобу.

Происшествия Число погибших при стрельбе в Техасе возросло Ранее сообщалось, что из-за стрельбы в торговом центре в городе Эль-Пасо погибли 20 человек, еще 26 пострадали — в том числе шесть мексиканцев.

Футбол Малком поделился эмоциями после дебюта за «Зенит» Бразильский нападающий Малком — новичок петербургского «Зенита» — поделился своими эмоциями после дебюта за команду в матче 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

Экономика На Украине подсчитали сумму государственного долга Уточняется, что из всей суммы долга 71,4 миллиарда гривен следует направить по номинированным в гривне облигациям внутреннего госзайма, а остальная часть — в иностранной валюте, сообщает ТАСС.

Недвижимость Сбербанк повторно снижает ставки по ипотеке Сбербанк с 6 августа снижает ставки ипотечных кредитов и увеличивает скидку к ставке для зарплатных клиентов.

Экономика Поставки российского угля на Украину в июне упали на 85% Экспорт российского угля на Украину в июне сократился на 85,3%, до 129,3 тыс. тонн, по сравнению с тем же месяцем 2018 года, следует из данных ЦДУ ТЭКа, с которыми ознакомился "Ъ".

Происшествия СКР объявил в розыск десятого фигуранта дела о массовых беспорядках Следствие установило личность десятого фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве, говорится в сообщении ведомства.

Политика Дело о поездке Порошенко на Мальдивы завели на Украине Госбюро расследований Украины зарегистрировало уголовное дело по возможной поездке экс-президента страны Петра Порошенко на Мальдивы, передает ТАСС.

Экономика Россия за пять лет снизила импорт продовольствия почти на треть Россия за последние пять лет сократила импорт продовольствия на 31,2% - до 29,8 миллиарда долларов в 2018 году, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

Политика Русакова заявила о согласии на санкционированную акцию 10 августа Незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму Елена Русакова заявила РБК, что согласна на проведение 10 августа согласованной с властями акции на проспекте Академика Сахарова в Москве.