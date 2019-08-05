Футбол

«Спартак» объявил о переходе Гуса ТиляРоссийская газета 13:56

Очередным новичком московского "Спартака" стал голландский полузащитник клуба АЗ Гус Тиль. "Спартак" объявил о трансфере футболиста. По данным голландских СМИ, трансфер 21-летнего полузащитника обойдет "Спартаку" как минимум в 18 млн евро и с учетом различных бонусов может вырасти до 20 млн.
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