Футбол
«Спартак» объявил о переходе Гуса ТиляРоссийская газета 13:56
Очередным новичком московского "Спартака" стал голландский полузащитник клуба АЗ Гус Тиль. "Спартак" объявил о трансфере футболиста. По данным голландских СМИ, трансфер 21-летнего полузащитника обойдет "Спартаку" как минимум в 18 млн евро и с учетом различных бонусов может вырасти до 20 млн.
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Гаджеты
Аналитик: Apple не будет увеличивать цены из-за новых пошлин на поставки из Китая
Известный аналитик из TF International Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) направил инвесторам аналитическую заметку, в которой рассматриваются вопросы логистики Apple в цепочке поставок и последствия введения администрацией Дональда Трампа новых пошлин на китайский импорт.
Обновлено в 07:15
Финансы
Американские индексы снижаются на фоне торговой войны с Китаем
Как отмечается, такое падение индексов связывают с усилением торговой войны между США и Китаем.
Обновлено в 14:20
Футбол
«Динамо» объявило об уходе Тетте в «Газиантеп»
Обновлено в 15:33
Происшествия
Число пострадавших при взрывах под Ачинском возросло до девяти
Число пострадавших при взрывах на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края выросло до девяти человек.
Обновлено в 15:36
Футбол
Эвра: «Больше не пойду в гости к Роналду. Он сумасшедший»
Экс-капитан английского "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра выразил мнение, что его бывший одноклубник Роналду безнадежный трудоголик.
Обновлено в 16:13
Происшествия
СМИ сообщили об эвакуации ТЦ «Мега Белая дача» из-за минирования
Около пяти тысяч человек, включая 100 деьтей эвакуировали из торгового центра «Мега Белая Дача» в округе Котельники из-за анонимного сообщения о минировании, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Обновлено в 17:04
Экономика
Медведев поручил Минфину настроить систему управления финансами «Электронный бюджет»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал поручение Минфину проанализировать жалобы регионов и донастроить работу системы управления общественными финансами "Электронный бюджет".
Обновлено в 13:23
Политика
Россияне назвали правительство Брежнева лучше современного
Россияне относятся к правительству времен Брежнева лучше, чем к тому, что имеется на данный момент, сообщает «Ведомости» со ссылкой на исследование «Левада-центра».
Обновлено в 03:36
Происшествия
В Абхазии погиб турист из Москвы после купания в шторм
Турист из Москвы скончался в Абхазии после купания в четырехбалльный шторм в море, сообщило МЧС республики в понедельник.
Обновлено в 13:23
Происшествия
Mirror: самолет British Airways экстренно приземлился в Валенсии
Самолет авиакомпании British Airways совершил экстренную посадку в Валенсии в связи с задымлением салона.
Обновлено в 15:01
Политика
Минобороны и Росгвардия смогут продавать лом без торгов
Президент России Владимир Путин разрешил Росгвардии и министерству обороны продавать имеющийся у них лом черных и цветных металлов без проведения торгов.
Обновлено в 15:41
Общество
Священник рассказал о раскаянии Чарльза Дарвина
Обновлено в 04:17
Шоу-бизнес
Дочь Дмитрия Маликова опубликовала яркие снимки с годовалым братом
Дочь композитора решила порадовать поклонников и поделилась в личном блоге яркими фото с годовалым Марком.
Обновлено в 06:10
Политика
ЦИК повторно проверит подписи кандидатов в Мосгордуму, подавших жалобы
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) проведет еще одну повторную экспертизу подписей за кандидатов в Мосгордуму, которые подали жалобу.
Обновлено в 14:23
Происшествия
Число погибших при стрельбе в Техасе возросло
Ранее сообщалось, что из-за стрельбы в торговом центре в городе Эль-Пасо погибли 20 человек, еще 26 пострадали — в том числе шесть мексиканцев.
Обновлено в 11:58
Футбол
«Динамо» согласовало трансфер нападающего «Боруссии»
Обновлено в 12:58
Футбол
Малком поделился эмоциями после дебюта за «Зенит»
Бразильский нападающий Малком — новичок петербургского «Зенита» — поделился своими эмоциями после дебюта за команду в матче 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
Обновлено в 13:56
Экономика
На Украине подсчитали сумму государственного долга
Уточняется, что из всей суммы долга 71,4 миллиарда гривен следует направить по номинированным в гривне облигациям внутреннего госзайма, а остальная часть — в иностранной валюте, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:31
Недвижимость
Сбербанк повторно снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 6 августа снижает ставки ипотечных кредитов и увеличивает скидку к ставке для зарплатных клиентов.
Обновлено в 06:10
Общество
Скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено в 16:19
Экономика
Поставки российского угля на Украину в июне упали на 85%
Экспорт российского угля на Украину в июне сократился на 85,3%, до 129,3 тыс. тонн, по сравнению с тем же месяцем 2018 года, следует из данных ЦДУ ТЭКа, с которыми ознакомился "Ъ".
Обновлено в 05:58
Происшествия
СКР объявил в розыск десятого фигуранта дела о массовых беспорядках
Следствие установило личность десятого фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 10:56
Экономика
Свыше 75 тысяч рублей в месяц зарабатывает 12% россиян
Зарплату в 75 тысяч рублей в месяц получает 12% российского населения.
Обновлено в 03:39
Политика
Дело о поездке Порошенко на Мальдивы завели на Украине
Госбюро расследований Украины зарегистрировало уголовное дело по возможной поездке экс-президента страны Петра Порошенко на Мальдивы, передает ТАСС.
Обновлено в 14:07
Общество
Девушка раскрыла измену парня благодаря одной детали на фото
Обновлено в 01:23
Здоровье
Стала известна польза теплой питьевой воды
Обновлено вчера в 23:26
Экономика
Россия за пять лет снизила импорт продовольствия почти на треть
Россия за последние пять лет сократила импорт продовольствия на 31,2% - до 29,8 миллиарда долларов в 2018 году, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
Обновлено в 11:55
Политика
Русакова заявила о согласии на санкционированную акцию 10 августа
Незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму Елена Русакова заявила РБК, что согласна на проведение 10 августа согласованной с властями акции на проспекте Академика Сахарова в Москве.
Обновлено в 15:55
Экономика
Петербургские власти решили продать акции авиакомпании «Россия»
В понедельник, 5 августа, стало известно, что власти Петербурга намерены продать принадлежащие им 25% акций авиакомпании «Россия».
Обновлено в 12:43